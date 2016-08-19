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Новые возможности для развития. ВТБ подвел итоги работы по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП

19 августа 2016

Кредиты под 10-11% годовых – еще недавно о таких ставках бизнес мог только мечтать. Сегодня получить льготное финансирование компании могут по программе, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. ВТБ стал первым среди отечественных банков, кто выдал кредит по данной программе. Как изменился спрос на кредитование и о том, компании каких отраслей могут рассчитывать на льготные ставки, Газете Дело рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова.

«Жизнь не останавливается»

Александра Анатольевна, в прошлом году кредитование малого и среднего бизнеса больше других сегментов пострадало от кризиса: портфель в целом по рынку сократился на 9%. Сейчас ситуация меняется?

– Если говорить в целом про банковский рынок России, то, к сожалению, объем кредитов корпоративным клиентам действительно упал. И в первую очередь это касается малого бизнеса. Он менее устойчив к сложным трансформациям, которые происходят в экономике. В этом сегменте достаточно большой объем просроченной задолженности в среднем по рынку. Банки ужесточили кредитную политику, и сейчас только-только появляются первые сигналы о том, что ситуация начала меняться в позитивную сторону.

В среднем бизнесе ситуация значительно лучше. Тут и качество кредитного портфеля повыше, и собственники, что называется, с запасом прочности.

Важно понять: в кризис выживают сильнейшие. Жизнь не останавливается. И сейчас действительно наступает некая стабильность, клиенты привыкают работать в новых условиях и вновь обращаются в банк за финансированием.

Иркутские компании тоже приспособились к «новой реальности»?

– Фирмы научились экономить, ужиматься в своих расходах. Многие начали переформатировать свой бизнес, оптимизировать его, переходить на другие группы товаров.

Предприятия ищут новые сегменты, пытаются выживать, поэтому спрос на кредиты, конечно, есть. Многие уже понимают: окончания кризиса можно ждать бесконечно, и это бессмысленно, нужно действовать, инвестировать, развиваться.

Очередь за кредитами выстраивается?

– (Смеется). Так бы я, конечно, не стала говорить. Тех, кто нам потенциально интересен, – компаний с хорошим финансовым рейтингом – не так уж много. Конкуренция между банками за хороших заемщиков сегодня очень возросла.

«Льготные кредиты доступны не всем»

Как сказалась на спросе компаний на банковское финансирование программа льготного кредитования, реализуемая Корпорацией МСП и Банком России?

– Спрос на кредиты в целом по банку очень хороший, и с каждым месяцем он только растет. ВТБ первым среди российских банков начал финансировать предприятия по этой программе и на сегодняшний день является лидером по выдачам кредитов. В декабре прошлого года президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин пообещал президенту России Владимиру Путину за 2016 год заключить кредитные соглашения на 20 миллиардов рублей по этой программе. За первые семь месяцев года банк подписал таких сделок уже на 22 миллиарда рублей и до конца года планирует нарастить эту цифру до 40 миллиардов – то есть в два раза больше, чем обещали.

Насколько я знаю, по программе есть ряд ограничений. Не все компании могут рассчитывать на кредит по льготной ставке?

– Совершенно верно. Есть ограничения по численности предприятий (не более 250 работников), по выручке (не более 2 миллиардов рублей в год для среднего бизнеса и не более 800 миллионов рублей – для малого) и, конечно, по отраслевой принадлежности.

Ритейлеры, например, не могут рассчитывать на льготные ставки. Программа адресована компаниям, которые занимаются промышленностью, сельским хозяйством, транспортом, логистикой.

Иркутские компании уже проявили интерес к продукту?

– Да. Более того, мы были в какой-то степени «пионерами»: наша кредитная сделка с группой компаний «Фармасинтез» в рамках программы льготного финансирования была одной из первых в банке. Фактически на ней ВТБ «обкатывал» систему: какие документы подавать в Корпорацию МСП, как организовать процесс взаимодействия с клиентом. В результате все прошло хорошо: клиент получил кредитный лимит объемом почти 2 миллиарда рублей на проект по созданию производства лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Создается впечатление, что по программе можно получать только такие – крупные – суммы.

– Это не так. Средний размер кредита в целом по банку – 180 миллионов рублей. А минимальный объем – 50 миллионов. Кстати, именно такую сумму мы одобрили еще одному нашему иркутскому клиенту – компании «Сарма». Сейчас в работе еще ряд сделок.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Ставка имеет значение»

Банкиры называют кредитный продукт, о котором мы с вами говорим, «Программой 6,5». Почему 6,5?

– 6,5% – это себестоимость денег. По такой ставке ВТБ берет деньги у Центробанка. Свои полпроцента забирает федеральная Корпорация МСП. Еще 3-4% – стандартная банковская маржа. В итоге получается ставка 10% – для среднего бизнеса и 11% – для малого. 

Ставка по кредиту, конечно, имеет большое значение…

– Для многих – определяющее. Экономика сжалась, потребительский спрос упал. У компаний сокращается маржа, рентабельность. Основная масса просто не в состоянии платить большие проценты. Поэтому, конечно, каждый процентный пункт на счету.

По остальным – не льготным – кредитным продуктам ставки сегодня тоже снижаются? Каков средний размер ставок?

– Они почти вернулись к докризисным показателям. Размер ставки колеблется в зависимости от финансового состояния заемщика, но в среднем он сейчас на уровне 13,5%.

После «шока» в начале прошлого года, когда ставки буквально взлетели, 13,5% кажутся более чем приятными! Что уж говорить о 10-11% по льготной программе. Но ведь не только банк ВТБ сегодня гарантирует заемщику такие ставки, другие банки тоже включаются в программу Корпорации МСП. В чем ваше преимущество?

– Заемщик, конечно, сам решает, где ему получать льготный кредит, но у нас это будет однозначно быстрее. ВТБ был «пионером» среди банков по данной программе, а когда ты первый, ты уже все «шишки набил».

ВТБ, как говорится, обкатал процесс на предприятиях самых разных отраслей. Для нас в программе Корпорации МСП нет сложностей, и, конечно, нам работать проще, чем тем, кто только начинает.

Важно и то, что заявки по программе мы принимаем в режиме «одного окна». Клиенту не нужно бегать по разным подразделениям. Система закрепленных клиентских менеджеров работает хорошо и качественно. Заемщик приходит к одному и тому же человеку в банке и вместе с ним решает все вопросы. В том числе и по получению льготного кредита.

Иван Рудых,
Газета Дело

МНЕНИЕ

«Мы – надежная компания, ВТБ – надежный банк»

Артем Спирин, генеральный директор компании «Сарма»
(получил в ВТБ льготный кредит на развитие транспортного направления):

– Сегодня многие бизнесмены считают, что, раз экономическая ситуация в стране нестабильна, нужно замереть, остановиться, ничего не делать. У меня противоположная точка зрения. На мой взгляд, именно в периоды так называемых «кризисов» появляется реальная возможность развиваться, причем достаточно успешно и с меньшими затратами, а банковское финансирование является в этом хорошим подспорьем.

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Мы воспользовались имеющейся возможностью и получили кредит в банке ВТБ по льготной ставке 11%. Полученные средства пойдут на обновление парка транспортно-логистической компании, которая входит в состав «Сармы» и занимается доставкой нашей продукции – матрасов, мебели – по всей территории Российской Федерации.

На сегодняшний день в парке 50 единиц транспорта, который, как известно, подвержен амортизации. Ежегодно мы меняем порядка 10-12 единиц техники: старые машины реализуем по остаточной балансовой стоимости, новые покупаем. Для этих целей нами и решено было привлечь банковское финансирование в размере 50 миллионов рублей. Банк ВТБ сделал самое выгодное предложение, и мы приняли его.

На наш взгляд, ВТБ – это серьезная структура, с которой можно сотрудничать в долгосрочном периоде, надеюсь, что эта работа будет теперь происходить из года в год. Мы – надежная компания, ВТБ – надежный банк. Все гарантии друг другу выданы, сделка состоялась, и она, я думаю, выгодна для обеих сторон. 


<p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p>
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