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Кому «кредитку»? В Иркутской области растут выдачи кредитных карт

19 августа 2016

Кредитные карты набирают популярность. По данным Национального бюро кредитных историй, во втором квартале 2016 года количество выданных «кредиток» в целом по стране увеличилось на 11% по сравнению со вторым кварталом 2015 года. В Иркутской области рост еще выше, +70%. В чем причина, портал SIA.RU разбирался вместе с представителями банковского сектора.

Иркутяне пошли за «кредитками»

Во втором квартале 2016 года российские банки выдали 970,6 тыс. кредитных карт, подсчитало НБКИ. Это на 11,3% больше, чем во втором квартале 2015-го (871,9 тыс. «кредиток»). Иркутская область вошла в топ-10 регионов, показавших одну из лучших динамик: +70%.

«Иркутская область относится к числу регионов с хорошим экономическим потенциалом, так как Иркутск – крупный культурный, промышленный и туристический центр, – пояснила Екатерина Витязева,  директор сети офисов Райффайзенбанка в регионе.

– Развитие рынка кредитных карт – один из традиционных атрибутов экономически успешного региона, поскольку комфорт, который дает этот финансовый инструмент, становится более востребованным там, где люди ведут активную экономическую жизнь».

Что касается популярности самого продукта, то она, по мнению Екатерины, вполне объяснима. «Кредитная карта – это средство для пополнения ‘оборотного капитала’ в семейном бюджете, это удобство и комфорт не зависеть от даты выплаты заработной платы при необходимости приобрести, например, дорогостоящую технику или что-то для ремонта, оплатить лечение и т.п. Иркутяне с каждым годом все больше ощущают преимущества кредитных карт с их льготным периодом перед поисками денег ‘до зарплаты’ у друзей и знакомых».

Такого же мнения придерживается и управляющий ВТБ24 в Иркутске Владимир Чернышев. «Кредитные карты очень интересны клиентам. Это не кредит, это средства на всякий случай, возобновляемая кредитная линия для физлиц», – отметил он.

По его словам, в первом полугодии 2016 года ВТБ24 выдал в Приангарье 4986 рыночных кредитных карт, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (3350 штук). «В два раза выросла доля предодобренных предложений действующим клиентам банка», – добавил он.

Рост выдач отмечают и в других банках. Так, Сбербанком в Иркутской области за первое полугодие было выдано 42 тысячи кредитных карт (+10%). В Райффайзенбанке рост в штуках составил около 27%. В Альфа-Банке – 16%.

«С начала 2016 года мы выдали 1692 карты клиентам в розничных отделениях, кредитный портфель от выдачи – 136 миллионов рублей. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года прирост портфеля составляет 33%, количества – 16%, – уточнила Ольга Беспечная, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске. – Основная доля приходится на одобренные предложения по кредитным картам уже действующим клиентам».

Лимиты: рост или падение?

По данным НБКИ, в первом полугодии текущего года выросло не только количество выданных в России «кредиток», но и средние размеры одобренных лимитов по ним.

Не все опрошенные представители иркутского банковского сектора, однако, подтверждают эту тенденцию.

Рост лимитов зафиксировали в ВТБ24. «Средняя сумма одобренного кредитного лимита в первом полугодии 2016 года, в сравнении с 2015-м, выросла на 47%», – рассказал Владимир Чернышев.

Согласны с аналитикой НБКИ и в иркутском Альфа-Банке. «Средний размер одной выданной кредитной карты в первом полугодии 2015 года составлял 63911 рублей, в аналогичном периоде этого года средний чек равен 80482 рублей, – поделилась Ольга Беспечная.

– Это свидетельствует об улучшении качества заемщиков при выдаче кредитных карт и, соответственно, сокращении дефолтности».

А вот в Байкальском банке Сбербанка роста лимитов по «кредиткам» не наблюдают. «Мы не отмечаем роста среднего размера по кредитным картам», – сообщили в пресс-центре банка.

Не изменились размеры кредитных лимитов по картам и в Райффайзенбанке в Иркутске. «Мы не наблюдаем подобных тенденций, – поделилась Екатерина Витязева. –  Более того, не рекомендуем клиентам наращивать лимиты по картам. Традиционно наиболее оптимальная величина кредитного лимита – не более двух месячных заработных плат. Если клиенту требуется сумма, превышающая этот размер, более разумно оформлять потребительский кредит, поскольку ставка будет существенно ниже».

Интересно и выгодно всем?

В целом, как считают представители банков, кредитные карты сегодня являются привлекательным продуктом – как для клиентов, так и для самих банков.

«Клиенты стали активнее сами интересоваться условиями получения кредитных карт и соглашаться на дополнительные предложения от банка в виде кредитной карты, – рассказали в пресс-службе Байкальского банка Сбербанка. – Можем предположить, что так они хотят перестраховаться на случай непредвиденных расходов: кредитная карта как запасной кошелек».

«Для клиентов кредитные карты более чем интересны, – согласна с коллегами Екатерина Витязева (Райффайзенбанк), – ведь это возможность использовать деньги банка без процентов (при возврате суммы в льготный период). Кроме того, сегодня кредитная карта – это и шанс сэкономить личные средства за счет бонусов и льгот».

«Банки предлагают своим клиентам воспользоваться возможностью погашения основного долга в льготный период, когда не начисляются проценты за использование денежных средств, – подчеркнула Ольга Беспечная (Альфа-Банк). – Клиенты с радостью этим пользуются, и это, безусловно, приводит к своевременному возврату кредитных денежных средств и сокращению просроченных задолженностей».

Банки, по мнению Екатерины Витязевой (Райффайзенбанк) сегодня более чем заинтересованы в развитии продаж кредитных карт.

«Доход по этому продукту приемлемый, риски сбалансированы за счет величины процентной ставки, которая традиционно выше ставки по потребительским кредитам, – пояснила она. – Не менее важно для банка и то, что кредитная карта – это инструмент, позволяющий установить долгосрочные отношения с клиентом».

Ставку банки, однако, по-прежнему предпочитают делать на уже известных им клиентов. «Сбербанк взвешивает риски по данному продукту: предодобренное предложение по выдаче кредитной карты готовится для наших надежных клиентов, которые активно взаимодействуют с банком – получают через банк заработную плату, пенсию, имеют вклады в банке, пользуются дебетовыми картами, оформили кредит», – рассказали в пресс-центре Байкальского банка.

По мнению Ольги Беспечной (Альфа-Банк) кредитным организациям также важно, чтобы владельцы «кредиток» активно использовали их при оплате своих расходов – как в торговых точках, так и в интернете. «Это повышает транзакционную активность и приводит к дополнительной прибыли, – пояснила она. – Зачастую клиенты, приобретая кредитную карту, получают ее с привязкой к выбранному партнеру (так называемые ко-бренды) и получают возможность накапливать бонусы или летные мили. Для банка выгода на лицо – расширение партнерской сети, приток новых клиентов на обслуживание».

SIA.RU


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