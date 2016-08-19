Газета Дело

ВТБ расширяет сотрудничество с ГК «Труд»

ВТБ установил группе компаний «Труд», крупнейшему многоотраслевому предприятию Сибири и Дальнего Востока, кредитно-документарный лимит в размере 1,5 млрд рублей сроком на 3 года.

Заемные средства направлены на финансирование текущей деятельности компаний группы, а также на обеспечение обязательств клиента по государственным контрактам. В текущем сезоне АО «Труд» выполняет работы по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог федерального значения Р-255 «Сибирь», Р-297 «Амур», М/56 «Лена», А-331 «Вилюй», Южно-Сахалинск-Оха, Краснокаменск-Мациевская.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский отметил: «ВТБ является партнером многих компаний дорожно-строительной отрасли по всей России. Оказывая финансовую поддержку и предоставляя гарантийные услуги АО ‘Труд’, банк вносит вклад в развитие транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, тем самым способствуя решению важных социальных задач в регионе».

ГК «Труд» ведет свою историю с 1988 г., когда был основан производственно-дорожный кооператив «Труд», в 1991 г. реорганизованный в ЗАО, в 2013 г. в ОАО «Труд». Группа компаний работает по трем основным направлениям: дорожное строительство, гражданско-промышленное строительство и агропромышленный холдинг (бренд «Саянский бройлер»). «Труд» является одним из крупнейших генеральных подрядчиков в системе Росавтодора и входит в десятку лучших строительных подразделений страны. 15 филиалов компании работают в шести регионах страны: от Московской области до Курильских островов.

Группу ВТБ в Иркутской области представляют 1 операционный офис ВТБ, 27 операционных офисов ВТБ 24, представительства «ВТБ Страхование» и «ВТБ Регистратор». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru