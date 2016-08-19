Газета Дело

ИНК стала лидером роста среди независимых нефтегазодобывающих компаний России

Суммарная добыча в секторе независимых нефтегазодобывающих компаний (ННК) в первом полугодии 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года выросла на 1,61 млн тонн нефти и газового конденсата, или на 18%. Лидером сектора стала Иркутская нефтяная компания. Об этом сообщается в отчете Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций.

По данным АссоНефти, лидером по росту добычи в секторе ННК стала Иркутская нефтяная компания. В первом полугодии ИНК нарастила добычу почти на 34%, подтвердив таким образом статус лидера (в свою очередь ИНК на своем сайте пишет, что прирост добычи в целом по группе в первом полугодии составил почти 43%). На втором месте по темпам прироста – группа независимых компаний, чья совокупная добыча выросла на 18%. Замыкает тройку лидеров конгломерат активов, «пусть формально и не оформленных в одно холдинговое предприятие, но имеющих, по разным источникам, общих владельцев – бизнесменов Юрия и Алексея Хотиных», отмечает «АссоНефть». Рост совокупной добычи этих компаний составил 12%.

Иркутская нефтяная компания наращивает объемы добычи от месяца к месяцу. Так, в середине июля суточный объем добычи нефти и газового конденсата на месторождениях группы компаний ИНК достиг 25 тыс. тонн. Таким образом, предыдущий рекорд в 23 тыс. тонн был превышен более чем на 8,5% всего лишь за месяц.

Всего в течение 2016 года на месторождениях группы компаний ИНК планируется добыть 7,5 млн тонн нефти и газового конденсата – в 1,3 раза больше, чем в 2015 году.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) образовано 27 ноября 2000 года. ИНК включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 23 лицензионных участках в Восточной Сибири. Сегодня ИНК входит в список 20 крупнейших российских нефтяных компаний по запасам углеводородного сырья.

С момента основания ИНК направила на развитие месторождений и лицензионных участков недр, строительство производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры более 100 млрд рублей.

Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Иркутской области. Налоги и платежи в консолидированный бюджет Иркутской области в 2015 году составили 6,7 млрд руб. или 6,3% от общих доходов региональной казны. По прогнозам, в 2016 году доля налогов и платежей ИНК увеличится до 9%.