Газета Дело

Райффайзенбанк реализовал возможность входа в мобильный банк по отпечатку пальца на устройствах Android

Райффайзенбанк выпустил обновление своего мобильного банка R-Connect для устройств на операционной системе Android, установив которое пользователи смогут заходить в приложение по отпечатку пальца.

«Биометрические технологии начинают активно использоваться в бытовой жизни. Мы подхватываем этот тренд и делаем с их помощью наше мобильное приложение еще более удобным и безопасным, – говорит Наталия Масарская, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. – Наша команда разработчиков постоянно следит за отзывами пользователей и внедряет наиболее востребованные ими функции».

Вход по отпечатку пальца доступен для устройств с поддержкой сканера отпечатка пальца под управлением Android 6.0 и выше.

Напомним, что вход в мобильный банк R-Connect по отпечатку пальца также доступен пользователям iOS на устройствах: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, планшетов iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 и iPad mini 4.

Райффайзенбанк постоянно развивает каналы дистанционного обслуживания для физических лиц. В мобильных приложениях банка для iOS и Android клиенты могут перевести средства с карт сторонних банков; погасить кредит; воспользоваться геофенсингом; следить за своими расходами и многое другое.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 13-е место по размеру активов за первый квартал 2016 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», АО «Райффайзенбанк» находится на 7-м месте в России по объему средств частных лиц и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц за первый квартал 2016 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках. Около 51 500 сотрудников банка обслуживают 14,9 миллиона клиентов в более чем 2 700 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе.