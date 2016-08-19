Ипотека в рассрочку. Сбербанк предлагает новый кредитный продукт

Газета Дело
Ипотека в рассрочку. Сбербанк предлагает новый кредитный продукт19 августа 2016
Сбербанк предлагает своим клиентам приобретать квартиры в новостройках на более выгодных условиях.
Сбербанк запустил новую форму выдачи ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках. Как сообщила Татьяна Плескачева, директор управления по работе с партнерами и жилищному кредитованию Байкальского банка Сбербанка, проект пока проводится только в Иркутске в пилотном формате в рамках программ кредитования «Приобретение строящегося жилья» и «Ипотека с государственной поддержкой».
По ее словам, теперь у клиентов Сбербанка есть возможность купить квартиру по ипотеке в рассрочку. То есть если раньше было отдельно понятие «рассрочка», а отдельно – «ипотечный кредит», то теперь появился абсолютно новый продукт, который представляет собой симбиоз двух этих видов кредитования. В Иркутске согласие на участие в программе уже дали такие застройщики как «Новый город», «ВостСибСтрой» и МУП «УКС г.Иркутска».
В рамках нового продукта, приобретая квартиру, покупатель имеет возможность зафиксировать ту цену на жилье, которая сейчас существует на рынке, при этом внося всю сумму не сразу, а траншами.
Татьяна Плескачева пояснила: «Все мы понимаем, как строится дом. Сначала возникает фундамент, затем первый этаж и так далее. И мы можем выдавать кредит по мере готовности квартиры, в которую заемщик собирается заселяться. То есть в первый месяц мы даем, к примеру, 100 тысяч, в следующий – еще 100, потом 300 тысяч, и, таким образом, в течение года будут выданы те же самые 1 200 000. Чем выше готовность дома, тем больше и платеж. При этом график и суммы траншей согласовываются с застройщиком».
Экономия для клиента по такому виду кредитования будет существенная и позволит сократить расходы в несколько раз. Например, если клиент берёт кредит на 1 200 000, то в первый год расходы по уплате процентов стандартного кредитования составят более 142 тысяч рублей, а по кредитованию в рассрочку – более 41 тысячи рублей.
Кредит предоставляется в виде невозобновляемой кредитной линии по частям. При этом минимальный первоначальный взнос остается прежним – 20%.
Татьяна Плескачева также напомнила, что с 1 июля Сбербанк снизил процентные ставки по основным программам жилищного кредитования на 0,5 п.п., а с 1 августа – запустил электронный документооборот с Росреестром.