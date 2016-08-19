Газета Дело

Ипотека в рассрочку. Сбербанк предлагает новый кредитный продукт

Сбербанк предлагает своим клиентам приобретать квартиры в новостройках на более выгодных условиях.

Сбербанк запустил новую форму вы­дачи ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках. Как сообщила Татьяна Плескаче­ва, директор управления по работе с партнерами и жилищному кредитованию Байкальского банка Сбербанка, проект пока проводится только в Иркутске в пилотном формате в рамках программ кредитования «Приоб­ретение строящегося жилья» и «Ипотека с государ­ственной поддержкой».

По ее словам, теперь у клиентов Сбербанка есть возможность купить квартиру по ипотеке в рассрочку. То есть если раньше было отдельно понятие «рассрочка», а отдельно – «ипотечный кредит», то теперь появился абсолютно новый про­дукт, который представляет собой симбиоз двух этих видов кредитования. В Иркутске согласие на участие в программе уже дали такие застройщики как «Новый город», «Вост­СибСтрой» и МУП «УКС г.Иркутска».

В рамках нового продукта, приобретая квартиру, покупатель име­ет возможность зафиксировать ту цену на жилье, которая сейчас существует на рынке, при этом внося всю сумму не сразу, а траншами.

Татьяна Плескачева пояснила: «Все мы понимаем, как строится дом. Сначала возникает фундамент, затем первый этаж и так далее. И мы можем выдавать кредит по мере готовности квар­тиры, в которую заемщик собирается заселяться. То есть в первый месяц мы даем, к примеру, 100 тысяч, в следующий – еще 100, потом 300 тысяч, и, таким образом, в те­чение года будут выданы те же самые 1 200 000. Чем выше готовность дома, тем больше и платеж. При этом график и суммы траншей согласовываются с застройщиком».

Экономия для клиента по такому виду кредито­вания будет существенная и позволит сократить расходы в несколько раз. Например, если клиент берёт кредит на 1 200 000, то в первый год расходы по уплате процентов стандартного креди­тования составят более 142 тысяч рублей, а по кредитованию в рассрочку – более 41 тысячи рублей.

Кредит предоставляется в виде невозобновляе­мой кредитной линии по частям. При этом мини­мальный первоначальный взнос остается прежним – 20%.

Татьяна Плескачева также напомнила, что с 1 июля Сбербанк снизил процентные ставки по ос­новным программам жилищного кредитования на 0,5 п.п., а с 1 августа – запустил электронный доку­ментооборот с Росреестром.