Газета Дело

«Лексусы» и «Мерседесы»: какие автомобили премиум-класса предпочитают иркутяне

535 автомобилей премиум-сегмента было продано в Иркутской области в первом полугодии. Это на 40 авто меньше, чем в первом полугодии 2015-го. Участники иркутского авторынка подтверждают: о росте продаж говорить пока рано, а вот о стабилизации ситуации – можно вполне.

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, в Иркутской области за первое полугодие было продано 535 автомобилей премиум-класса – на 40 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Говорить о росте рынка рано. Скорее, можно назвать текущее состояние стабилизацией», – рассказали SIA.RU в «МЦ Иркутск» (официальный дилер Mercedes-Benz).

«В целом, продажи в премиум-сегменте Иркутска остаются на уровне прошлого года, – подтвердил Павел Сыров, директор дилерского центра ‘Лексус – Иркутск’. – По сравнению с первым полугодием 2015 года рост продаж в нашем дилерском центре составил 23,3%».

По информации АЕБ, Lexus стал лидером премиум-сегмента в регионе: за первые шесть месяцев года в Иркутской области было продано 199 автомобилей этой марки. Средний чек при этом составил 3,9 млн рублей, включая устанавливаемое дополнительное оборудование.

«Наибольшим спросом в нашем регионе пользовались обновленные в конце 2015 года Lexus ES, RX и LX. Именно эти модели показали рекордный рост продаж по сравнению с 2015 годом», – рассказал Павел Сыров.

Второй по популярности бренд премиум-класса в Приангарье – Mercedes-Benz. За полгода, по данным АЕБ, в регионе было продано 116 машин.

«Чаще всего покупали кроссоверы, внедорожники, – рассказали в иркутском дилерском центре. – Иркутяне предпочитают машины повыше (из-за наших дорог) и побольше (чтобы можно было ездить на отдых всей семьей). Разброс цен на автомобили Mercedes-Benz довольно широк – от 2 до 7 млн рублей».

Как рассказал эксперт по авто- и моторитейлу Эдуард Борисов, покупали иркутяне в этом году и автомобили других премиум-брендов: BMW (72), Audi (63), Land Rover (42), Porsche (18), Volvo (11), Infiniti (7). Приобрели также три авто марки Jaguar и по две машины Bentley и Cadillac.

Отметим, что Иркутск традиционно славится хорошими продажами в премиум-сегменте. Так, в прошлом году, по результатам исследования агентства «АВТОСТАТ», столица Приангарья вошла в пятерку городов с наибольшей долей автомобилей премиум-класса. С результатом 18,5% наш город уступил лишь Москве (25,4%), Санкт-Петербургу (19,8%) и Сочи (18,9%).