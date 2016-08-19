Газета Дело

Фактор развития малого бизнеса

В текущих реалиях эффективность внутренних бизнес-процессов играет одну из ключевых ролей в конкурентной борьбе. Либо компания становится более эффективной, либо уступает свою нишу более прозорливым конкурентам. О том, стоит ли сейчас обращаться за кредитами, как качественное комплексное обслуживание предприятия способствует повышению эффективности бизнеса компании в целом, о новых продуктах Промсвязьбанка, которые позволяют компании «заработать», рассказал Алексей Путилов, начальник управления малого и среднего бизнеса ОО «Иркутский» ПАО «Промсвязьбанк».

С началом кризисных веяний банки сместили акцент с финансирования бизнеса на обслуживание операционных потребностей предпринимателей. На данный момент тема кредитования остается «приглушенной»? Как поступать предпринимателям?

– Еще год назад крупные банки придерживались консервативного подхода в кредитовании МСБ, экономическая ситуация в стране удерживала от неоправданных рисков. Промсвязьбанк, являясь системно значимым банком, не был исключением. Но кредитование остается одним из якорных продуктов. Банк не может работать, не выдавая кредиты, на то он и банк.

В данный момент наметились подвижки в плане «либерализации» кредитной политики,и мы наблюдаем оживление роста деловой активности в сегменте МСБ.

Так, Промсвязьбанк совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» проводит ежеквартальные исследования бизнес-самочувствия компаний МСБ – «Индекс Опоры RSBI». По итогам исследований I квартала 2016 года, деловая активность в сегменте МСБ начала расти: соответствующий Индекс Опоры RSBI вырос на 4,1 пункта до 42,3. Во втором квартале оживление продолжилось, компонента «Доступность финансирования» превысила докризисный уровень и достигла 45,3 пункта.

Отражение такой активности можно заметить и в кредитной политике банка. Стали заметно лояльнее требования к залогу по программе кредитования для сегмента малого предпринимательства – Бизнес-Ипотека. Это кредит на любые предпринимательские цели под залог жилой недвижимости. Теперь возможно оформление под залог единственного жилья, с наличием прописанных лиц, включая несовершеннолетних. Продукт предоставляется по упрощенной процедуре, с выдачей денежных средств на владельца бизнеса в наличной форме. Срок от подачи заявления до выдачи кредита, как правило, не превышает двух недель. В текущей рыночной ситуации мы стремимся поддержать компании малого бизнеса, а такой вид кредитования, как бизнес-ипотека, может существенно облегчить им доступ к заемному финансированию.

Продолжает набирать обороты программа по инвестиционному кредитованию совместно с федеральной корпорацией МСП. Данный продукт предоставляется по ставкам от 11% годовых.

Как правило, в четвертом квартале традиционно происходит рост продаж, и к этому нужно готовиться заранее. К концу августа – началу сентября бизнес начинает оживать после летнего затишья.

Нужно «ловить волну» и воспользоваться «кредитной оттепелью». Я бы сказал, что сейчас – самое время для обращений за кредитами.

Предпринимателям не стоит откладывать в долгий ящик развитие своего бизнеса, нужно пользоваться возникающими возможностями и начинать действовать прямо сейчас.

Каков ключевой фактор развития транзакционного бизнеса? Владеет ли банк инструментами, которые помогают предпринимателям «зарабатывать» в сложившихся реалиях?

– Ключевым фактором транзакционного бизнеса, безусловно, является стабильность. Под стабильностью мы понимаем системное повышение лояльности клиентов к банку, внедрение улучшенных продуктов и услуг, а также совершенствование и модернизацию действующих.

Очень важно работать с тарифами, подбирая оптимальные ценовые предложения для клиента. Все это в комплексе создает фундамент для стабильного развития транзакционного бизнеса.

Сейчас в линейке банка есть все программы обслуживания, позволяющие предпринимателям выбрать оптимальный для них вариант, будь то начинающая компания с невысокой финансовой активностью, торгово-сервисное предприятие, сдающее выручку на расчетный счет, или компания, которая ведет внешне-экономическую деятельность.

К слову сказать, Промсвязьбанк вошел в десятку банков с лучшими тарифами для малого бизнеса, согласно рейтингу Business Banking Fees Rank-2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report. В исследовании принимали участие 23 российских банка, вошедших в топ-20 по обороту средств на счетах ИП в марте 2016 года по данным ЦБ РФ.

Существуют инструменты, которые позволяют предприятию не только не тратить на РКО, а оставаться в существенном «плюсе», используя продукты по начислению процентов на работающий расчётный счет. При этом ресурсы не «замораживаются», не привязываются к дате, действует простая схема – все, что осталось на счете к часу ночи, индексируется по ставкам до 6% годовых ежедневно.

В настоящий момент качественное предложение по РКО весьма востребовано на рынке, только в «Иркутском» операционном офисе Промсвязьбанка ежемесячно открывается порядка 100 расчетных счетов, и мы видим, что это еще не предел.

Банк помогает «заработать» клиенту, дает возможность более эффективно управлять денежными потоками, с помощью трансформированных кредитных продуктов, таких как факторинг. Это беззалоговое финансирование под сформированную дебиторскую задолженность. По сути, факторинг является комплексным и многогранным инструментом развития бизнеса, позволяющим в большом объеме пополнить оборотные средства, ликвидировать кассовый разрыв, увеличить объемы продаж товаров и услуг, экономить на работе с дебиторами.

Обычно данная услуга востребована для поставщиков и подрядчиков крупных федеральных и региональных компаний.

Какие сервисы будут актуальны для клиентов МСБ? Как будет развиваться транзакционный бизнес во втором полугодии 2016 года?

– В том, что касается сервисов, главная тенденция – форсированное расширение линейки доступных услуг. Будут набирать обороты дистанционные каналы обслуживания МСБ. Отмечу, что Промсвязьбанк занимается развитием онлайн-банкинга постоянно, позволяя своим клиентам открывать в режиме онлайн второй рублевый и валютный счета, а также оформлять целый ряд продуктов банка. В интернет-банке PSB On-Line возможно ведение всего документооборота по валютному контролю, заказ карт для бизнеса, отправка запрошенных банком документов, подключение услуг смс-информирования о состоянии счетов и многое другое.

До конца 2016 года продолжится переток клиентов из небольших банков в крупные системно значимые банки.

В свою очередь, крупные банки будут более внимательно относиться к новым клиентам, следуя генеральной линии Центробанка по борьбе с сомнительными операциями, в том числе с обналичиванием средств.

Усилится конкуренция за «качественного» клиента. Даже на фоне нестабильности в экономике мы ждем органического роста. И продолжим поддерживать и развивать сегмент МСБ на всех направлениях работы банка.

Промсвязьбанке в Иркутске:

ул. Халтурина, д.7

тел.: (3952) 200-400

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