Газета Дело

«Доллар сегодня – лучшее вложение»

Какие инвестинструменты сейчас могут принести большую доходность? Насколько рискованны вложения в ценные бумаги и валюту? Своим мнением делится Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента компании Альпари.

Ценные бумаги

Для консервативных инвесторов рекомендуем покупать «дивидендные» бумаги, которые можно держать в течение многих лет и получать по ним дивиденды. Как правило, это привилегированные акции российских корпораций. Риски, что корпорация-эмитент не выплатит по ним дивиденды, почти нулевые, так как по российскому законодательству привилегированные акции, по которым эмитент не выплатил дивидендов, автоматически становятся голосующими. Что касается обыкновенных акций, то здесь риски того, что эмитент не заплатит дивиденды, выше, так как закон это разрешает.

Однако высоконадежные корпорации – «голубые фишки» – стараются следовать в своей деятельности лучшей практике корпоративного управления в мире и при любых обстоятельствах платить дивиденды хотя бы раз в год.

Поэтому при вложении в такие бумаги риск инвестора – только то, что у него снизятся дивиденды в абсолютном выражении и снизится доходность.

Для покупки привилегированных акций прямо сейчас – не самое лучшее время, их надо покупать в начале года или после годового общего собрания акционеров, но до даты закрытия реестра (составления списка) акционеров, имеющих право на дивиденды в этом году, чтобы успеть попасть в этот список, иначе акция потом будет куплена уже «без дивидендов», и для их получения придется ждать, как правило, год. Дивидендная доходность у российских «голубых фишек» может доходить от 6 до 15%, что превышает годовые темпы инфляции, и «дивидендные» акции надежных компаний выгоднее, чем депозит в банке.

Консервативным инвесторам можно рекомендовать, как это ни покажется парадоксальным, «нефтяные акции». Даже несмотря на падение цен на нефть, такие корпорации выигрывают от девальвации рубля, которая неизбежно следует за падением цены нефти – ведь выручка у них в валюте, так как они экспортируют большую часть добытой нефти, а затраты в рублях. Наш фаворит среди нефтяных акций – флагман российской нефтяной промышленности Роснефть. Тем более, что ожидается ее приватизация в текущем году.

Валюта

Наилучшее вложение сейчас – доллар США. Можно смело держать доллары на депозите, и хотя ставки по валютным депозитам сейчас нулевые, но это хороший способ не потерять деньги.

Сыграть на курсовой разнице «доллар-рубль» или «доллар-евро» тоже можно, хотя это уже удовольствие для инвесторов, весьма любящих риск, либо для спекулянтов.

Если ФРС США все-таки повысит процентную ставку до конца года, то это укрепит доллар, и инвесторы, которые держат вложения в долларах, будут в выигрыше, но если нет – то можно проиграть. Поэтому половину сбережений лучше все-таки оставить в рублях.