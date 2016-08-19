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Ремонт от застройщика не нужен?

19 августа 2016

Почему квартиры с чистовой отделкой не пользуются большим спросом у иркутян 

Доля квартир с чистовой отделкой на первичном рынке Москвы достигла 17,4% по итогам первого полугодия. С начала года предложение таких новостроек выросло на 44%. Как говорят иркутские застройщики, для нашего города этот тренд не актуален: чаще всего покупатели хотят делать ремонт в квартирах самостоятельно, да и лишнее удорожание квадратного метра им ни к чему.

Как сообщил «РБК» со ссылкой на данные агентства Est-a-Tet, предложение московских новостроек с чистовой отделкой выросло с начала года на 44%. По итогам полугодия доля таких квартир достигла 17,4%.

Руководитель аналитического центра Est-a-Tet Владимир Богданюк пояснил: «В условиях снижения платежеспособности многие покупатели хотят максимально быстро заехать в новую квартиру — это позволяет им сэкономить не только на самом ремонте, но и на временных затратах, таких как, к примеру, аренда жилья на время ремонта».

По мнению Евгения Савченко, начальника МУП «УКС города Иркутска», растущая популярность квартир с чистовой отделкой в Москве может быть связана и с инвестированием в недвижимость – «с целью последующей сдачи квартиры».

«Да и в целом, в связи с большой конкуренцией по застраиванию Московской области, подход к чистовой отделке становится тем маркетинговым преимуществом, которое позволяет отличиться от других, – считает он.

– Преимущество таких квартир для покупателя – в психологическом комфорте. Человек тратит большую сумму денег и получает не просто бетонную коробочку, а готовую для жизни квартиру, то есть он может сразу обустраивать свой быт».

Однако в Иркутске, по словам Евгения Савченко, квартиры с чистовой отделкой особым спросом не пользуются. «Связано это, прежде всего, с тем, что люди делают ремонт под себя, ведь покупатель не ограничен выбором отделочных материалов. Так или иначе, застройщик использует стандартные материалы, которые не всем могут подойти по потребительским и эстетическим ожиданиям», – поясняет он.

Директор по маркетингу компании «ДомСтрой» Стелла Маркова также подтверждает, что столичный тренд для Иркутска не актуален. «Наша компания продает квартиры с отделкой под чистовую – чтобы покупатель мог сам решить, какие обои ему поклеить, чем покрыть пол – ламинатом или паркетом и так далее, – говорит она.

– Все-таки покупка квартиры – это тщательно планируемое, взвешенное решение. Человеку потом жить в этой квартире, и в 90% случаях он сам выбирает, какой ремонт ему там сделать».

По ее словам, чистовая отделка в новостройках от «ДомСтроя» все же возможна – по желанию клиента. Правда, это здорово скажется на цене: «Самая минимальная чистовая отделка, эконом-вариант, добавит к стоимости квадратного метра дополнительные 3 тысячи рублей».  

Евгений Савченко также подтверждает: ценовая разница между квартирой с черновой и чистовой отделкой может быть весьма ощутима.

«Сегодня средняя цена за ремонт – около 4-5 тысяч за кв.м, – делится он. – У нас в регионе люди привыкли рассчитывать на себя и поэтому зачастую материалы выбирают индивидуально и ремонтируют квартиры самостоятельно.

Если есть финансовая возможность или не позволяет время, то приобретают квартиру с ремонтом. Иногда бывают акции, когда застройщики дарят ремонт квартиры в подарок, но клиентов, как показывает практика, подобное не особо стимулирует к покупке. Жилье в городе достаточно дорогое, и всем очень хотелось бы сэкономить на основной цене за квадратный метр».


/ Газета Дело /



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