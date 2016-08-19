Газета Дело

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Уважаемые коллеги, строители Приангарья!

19 августа 2016

Позвольте поздравить с профессиональным праздником всех, кто причастен к строительной сфере. Наша отрасль продолжает переживать непростые времена, и сигналов, свидетельствующих об окончании этого спада, пока не поступает. Тем не менее, в Иркутске и области ежегодно сдаются новые квартиры, строятся и ремонтируются дороги, объекты социальной инфраструктуры. На этих объектах заняты тысячи людей – строители, инженеры, проектировщики. Наша отрасль продолжает играть одну из важнейших ролей в региональной экономике.

Наиболее активные строительные компании не отказываются от ранее взятых на себя обязательств. Так, МУП «УКС города Иркутска» продолжает строительство 16 блок-секций и запускает новые проекты. Уже открыты продажи в блок-секции 3.3 жилого комплекса «Алмазный», в блок-секции 1.11 жилого района «Эволюция» и в блок-секциях 23, 24  жилого квартала «Предместье». Более того, осенью компания планирует запустить еще одну блок-секцию на новой строительной площадке.

Помимо жилищного строительства мы принимаем участие и в возведении социальных объектов. На сегодняшний день идет активное строительство нового корпуса детского сада на 140 мест по ул. Новаторов общей площадью 1343, 3 кв.м.

Для МУП «УКС города Иркутска» этот год особенный: мы начали строительство одного из самых крупных социальных объектов в Восточной Сибири – школы на 1275 посещений в одну смену в жилом районе «Эволюция». Проект школы является уникальным не только в Иркутске, но и в России. Одновременно в ней сможет обучаться 51 класс. Здание спроектировано по модульной системе, в котором предусмотрены учебные кабинеты, универсальный спортивный зал, зал хореографии, бассейн, актовый зал-форум, зрительный зал на 500 посадочных мест, библиотека, читальный зал и многое другое.

В июне началась реконструкция сквера Россия, расположенного в Ленинском районе по ул. Севастопольская, 216а.  Уже проведены работы по формированию аллеи, нанесению разметки пешеходных дорожек и демонтажу старых плит.  

Впереди большая работа! Каждый день наша компания участвует в развитии города и делает счастливее людей, у которых появляется новое жилье. Высокий профессионализм, ответственность, применение новых технологий, умение эффективно работать даже в сложных экономических условиях позволяют нам с честью решать поставленные задачи.

Уверен, что мои коллеги по отрасли руководствуются точно такими же принципами. От всей души желаю всем тем, кто занят в строительной отрасли региона крепкого здоровья, энергии и оптимизма, воплощения творческих планов, реализации всех намеченных проектов и финансовой стабильности! Успехов, счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, Евгений Савченко, начальник МУП «УКС города Иркутска»


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