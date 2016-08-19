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China-эффект: кто выигрывает от наплыва китайцев в Иркутск

19 августа 2016

Туристический поток из Китая этим летом бьет все рекорды. Если в прошлом году за июнь-июль в Иркутск прилетело чуть больше 13 тысяч гостей из КНР, то в текущем, за этот же период времени, – свыше 22 тысяч. Гостиницы города едва справляются с потоком, а ритейлеры «собирают сливки».

Куда селить туристов?

По данным центра общественных связей ОАО «Международный Аэропорт Иркутск», с 1 июня по 28 июля в столицу Приангарья из Китая прилетело 22 343 человека. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда из КНР в Иркутск прибыло 13 135 человек.

Турпоток из Поднебесной впечатляет: еженедельно в иркутском аэропорту приземляются по 37 самолетов из городов КНР. Больше всего туристов летит из Пекина (девять рейсов в неделю), Маньчжурии (семь), Харбина (пять).

Гостиничный бизнес Иркутска явно оказался не готов к такому наплыву туристов: все средства размещения забронированы до конца лета, мест для всех не хватает.

Как рассказала на Байкальском саммите РГУД Екатерина Процентова, директор гостиницы «Империя», эксперт по классификации гостиниц и иных средств размещения, сегодня в Иркутске работают 108 гостиниц, 39 хостелов, 69 апартаментов. Общее количество мест в них составляет 5400.

«При 100% загрузке всех мест размещения мы могли бы иметь миллион человек в год. На деле же имеем менее 500 тысяч», – рассказала Екатерина Процентова.

Проблема, в первую очередь, в коротком сезоне: на Байкал и в Иркутск туристы едут в основном летом, зимой же гостиницы стоят полупустые. Доходы от гостиничного бизнеса получаются крайне неравномерными.

Это, а также высокие сроки окупаемости  – от 7 до 10 лет, в зависимости от уровня гостиницы, – останавливает многих инвесторов от новых проектов.

По мнению Екатерины Процентовой, создание благоприятного инвестиционного климата в городе, а также работа над брендом территории, популяризацией зимних видов отдыха в Иркутске и на Байкале могли бы помочь решению проблемы. Тем более, что мечты у иркутского турбизнеса – великие: «К 2025 году принимать 5 миллионов туристов в год, для этого потребуется 27300 мест при загрузке 50%».

Помочь в развитии могут и международные операторы гостиничных услуг. Их не останавливают большие сроки окупаемости проектов, и они активно ведут экспансию в регионах России. Иркутская область – также в зоне их внимания. О своем интересе к региону заявила, например, Мария Знова, директор о развитию бизнеса Carlson Rezidor Hotel Group. Компания уже ищет подходящий участок для строительства гостиницы в Иркутске. Проблем со спросом в условиях растущего турпотока, в том числе из КНР, возникнуть не должно, считает она.

Сами китайцы, к слову, тоже не дремлют. Пока принимающая сторона думает, куда селить все растущий поток из Поднебесной, китайские инвесторы вовсю заходят на рынок со своими проектами – строя гостиницы «для своих».

Ритейлеры в выигрыше

Пока гостиничный бизнес Иркутска пытается реагировать на растущий спрос и выстраивать стратегию дальнейшего развития, иркутские ритейлеры «собирают сливки» в текущем моменте.

Ни для кого не секрет, что китайцы едут в Россию не только за достопримечательностями, но и за покупками: курсовая разница делает шопинг в нашей стране более чем привлекательным.

По оценкам сотрудников розничных магазинов сети «М.Видео» в Иркутске, например, максимальный всплеск интереса китайских граждан к покупкам техники на территории России пришелся на конец 2014 года из-за скачков курса валют. «Однако и в настоящий момент цены на некоторые категории электроники у крупных российских ритейлеров ниже, чем в Европе. Например, недавно iPhone 5S стоил в России дешевле, чем в других странах», – рассказали в «М.Видео».

Выгодно приобретать в России оказывается не только электронику, но и другие категории товаров. И денег китайские туристы не жалеют. По словам Натальи Волощенко, директора управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка, средний чек при походе китайского туриста в торгово-развлекательные центры Иркутска составляет порядка 150 тысяч рублей.

Дмитрий Атопшев, партнер, управляющий директор Knight Frank PM (занимается управлением ТРК «Модный Квартал» в Иркутске), подтвердил, что эффект от китайского спроса действительно отражается и на посещаемости торгового центра, и на выручках арендаторов.

По его словам, доля оборота от туристов в самый пиковый период составляет в разных категориях товаров от 20 до 50%, а в отдельных группах (например, сувениры и изделия из самоцветов) достигает еще больших показателей.

«Для туристов из Китая интересны многие категории товаров: от косметики класса ‘люкс’, отдельных обувных брендов до ювелирных изделий, – рассказал Дмитрий Атопшев. – Особой популярностью, конечно, пользуются колоритные сувениры и изделия из сибирских самоцветов, которые изначально направлены на туристическую аудиторию. Средний чек у таких покупателей фиксируется несколько выше среднего, иногда увеличение доходит до 50%, а в отдельных категориях покупок – в три раза».

Почувствовали «china-эффект» и продуктовые ритейлеры. «Повышенный спрос со стороны китайских туристов начался примерно с июня и продолжается до сих пор, – рассказал Максим Маминов, директор по маркетингу сети супермаркетов ‘Слата’. – Покупают в основном в наших супермаркетах по адресам: ул.3 июля, 25 (ТРЦ ‘Модный квартал’), ул. Карла Маркса, 21, ул. Сухэ-Батора,7 (гостиница ‘Ангара’) и Байкальский тракт, 12а (ТЦ ‘Новая дача’)».

По его словам, покупатели китайцы набирают полные тележки как российских, так и импортных продуктов: шопинг для них выгоден. «Туристы из КНР активно скупают шоколадные конфеты, мед, варенье, колбасу, ‘Байкальскую’ воду, красную икру, алкоголь, сигареты и сувениры». 


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