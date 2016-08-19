Газета Дело

Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании. Бизнес Образование

ПАО АКБ «АВАНГАРД» - лучший корпоративный банк по версии Global Banking&Finance Review

19 августа 2016


/ Газета Дело /



Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Деньги»


«Морская волна» на мебельном рынке. Как кризис сказался на отрасли и когда стоит ждать роста продаж [19.08.2016]
Мебельный рынок, как и другие секторы экономики, накрыла волна кризиса. После рекордных продаж в конце 2014 года и начале 2015-го, когда, испуганные девальвацией, люди раскупали диваны, шкафы и матрасы, в отрасли наступила стагнация. Проблем немало: производство критически зависит от импорта, себестоимость продукции выросла, покупатели «затянули пояса». Тем не менее, кризис – не повод останавливаться в развитии, убежден генеральный директор компании «Сарма» Артем Спирин. О ситуации в мебельной отрасли и о своих планах он рассказал в интервью Газете Дело.
 
Новые возможности для развития. ВТБ подвел итоги работы по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП [19.08.2016]
Кредиты под 10-11% годовых – еще недавно о таких ставках бизнес мог только мечтать. Сегодня получить льготное финансирование компании могут по программе, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. ВТБ стал первым среди отечественных банков, кто выдал кредит по данной программе. Как изменился спрос на кредитование и о том, компании каких отраслей могут рассчитывать на льготные ставки, Газете Дело рассказала руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова.
 
«Средний бизнес – в приоритете» [19.08.2016]
В июле заместитель президента – председателя правления ВТБ Михаил Осеевский провел пресс-конференцию, на которой рассказал российским журналистам об итогах реализации программы льготного кредитования с начала года. Некоторые цитаты из выступления Михаила Эдуардовича  – в нашем материале.
 
Виктор Бронштейн: «Бизнесы рождаются и умирают, а картины и скульптуры живут вечно!» [19.08.2016]
Генеральный директор компании «СибАтом» Виктор Бронштейн – коллекционер со стажем. Уже более пятнадцати лет он собирает художественные полотна и скульптуры местных авторов. Изобразительное искусство, по его мнению, – это не только жизнь души («у кого она еще жива в наше бездушное время»), но и инвестиции в будущее детей и внуков. О том, как выбирать картины, почему сибирская живопись наперегонки с лесом уплывает в Китай и зачем открывать галерею, которая «неизвестно, отобьет ли когда-нибудь стартовые вложения», Виктор Владимирович рассказал Газете Дело.
 
«Доллар сегодня – лучшее вложение» [19.08.2016]
Какие инвестинструменты сейчас могут принести большую доходность? Насколько рискованны вложения в те или иные активы? Своим мнением делится Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента компании Альпари.
 
Фактор развития малого бизнеса [19.08.2016]
В текущих реалиях эффективность внутренних бизнес-процессов играет одну из ключевых ролей в конкурентной борьбе. Либо компания становится более эффективной, либо уступает свою нишу более прозорливым конкурентам. О том, стоит ли сейчас обращаться за кредитами, как качественное комплексное обслуживание предприятия  способствует повышению эффективности бизнеса компании в целом, о новых продуктах Промсвязьбанка, которые позволяют компании «заработать», рассказал Алексей Путилов, начальник управления малого и среднего бизнеса  ОО «Иркутский» ПАО «Промсвязьбанк».
 
China-эффект: кто выигрывает от наплыва китайцев в Иркутск [19.08.2016]
Туристический поток из Китая этим летом бьет все рекорды. Если в прошлом году за июнь-июль в Иркутск прилетело чуть больше 13 тысяч гостей из КНР, то в текущем, за этот же период времени, – свыше 22 тысяч. Гостиницы города едва справляются с потоком, а ритейлеры «собирают сливки».
 
«Лексусы» и «Мерседесы»: какие автомобили премиум-класса предпочитают иркутяне [19.08.2016]
535 автомобилей премиум-сегмента было продано в Иркутской области в первом полугодии. Это на 40 авто меньше, чем в первом полугодии 2015-го. Участники иркутского авторынка подтверждают: о росте продаж говорить пока рано, а вот о стабилизации ситуации – можно вполне.
 
Кому «кредитку»? В Иркутской области растут выдачи кредитных карт [19.08.2016]
Кредитные карты набирают популярность. По данным Национального бюро кредитных историй, во втором квартале 2016 года количество выданных «кредиток» в целом по стране увеличилось на 11% по сравнению со вторым кварталом 2015 года. В Иркутской области рост еще выше, +70%. В чем причина, портал SIA.RU разбирался вместе с представителями банковского сектора.
 
Как узнать о задолженности контрагента по налогам [19.08.2016]
Проверить добросовестность контрагента самостоятельно теперь стало проще. С части информации о компаниях снят режим налоговой тайны. Например, на сайте налоговой службы nalog.ru можно посмотреть сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов.
 
Ипотека в рассрочку. Сбербанк предлагает новый кредитный продукт [19.08.2016]
Сбербанк предлагает своим клиентам приобретать квартиры в новостройках на более выгодных условиях.
 
«Ростелеком» предлагает реализовать в Иркутской области проект «Безопасный город» [19.08.2016]
На встрече в Правительстве Иркутской области, посвященной внедрению современных IT-решений, направленных на формирование безопасной среды, «Ростелеком» презентовал комплекс «Безопасный город» на базе своих сервисов.
 
Райффайзенбанк реализовал возможность входа в мобильный банк по отпечатку пальца на устройствах Android [19.08.2016]
Райффайзенбанк выпустил обновление своего мобильного банка R-Connect для устройств на операционной системе Android, установив которое пользователи смогут заходить в приложение по отпечатку пальца.
 
ИНК стала лидером роста среди независимых нефтегазодобывающих компаний России [19.08.2016]
Суммарная добыча в секторе независимых нефтегазодобывающих компаний (ННК) в первом полугодии 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года выросла на 1,61 млн тонн нефти и газового конденсата, или на 18%. Лидером сектора стала Иркутская нефтяная компания. Об этом сообщается в отчете Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций.
 
ВТБ расширяет сотрудничество с ГК «Труд» [19.08.2016]
ВТБ установил группе компаний «Труд», крупнейшему многоотраслевому предприятию Сибири и Дальнего Востока, кредитно-документарный лимит в размере 1,5 млрд рублей сроком на 3 года.
 
ФрешКарта от супермаркета «Слата» [19.08.2016]
 
Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 12.08.2016г. (тыс. руб./кв.м) [19.08.2016]
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
 
Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 12.08.2016г. (тыс. руб./кв.м) [19.08.2016]
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
 
Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 12.08.2016г. (тыс. руб./кв.м) [19.08.2016]
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
 
ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [19.08.2016]
 
Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело