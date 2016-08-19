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ПАО АКБ «АВАНГАРД» - лучший корпоративный банк по версии Global Banking&Finance Review
19 августа 2016
am
/ Газета Дело
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«Морская волна» на мебельном рынке. Как кризис сказался на отрасли и когда стоит ждать роста продаж
[19.08.2016]
Мебельный рынок, как и другие секторы экономики, накрыла волна кризиса. После рекордных продаж в конце 2014 года и начале 2015-го, когда, испуганные девальвацией, люди раскупали диваны, шкафы и матрасы, в отрасли наступила стагнация. Проблем немало: производство критически зависит от импорта, себестоимость продукции выросла, покупатели «затянули пояса». Тем не менее, кризис – не повод останавливаться в развитии, убежден генеральный директор компании «Сарма» Артем Спирин. О ситуации в мебельной отрасли и о своих планах он рассказал в интервью Газете Дело.
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