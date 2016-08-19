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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области

19 августа 2016


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Топ-5 самых дешевых новостроек Иркутска [19.08.2016]
Где в Иркутске можно купить недорогую новую квартиру?  Портал о недвижимости Иркутска REALTY.IRK.RU подготовил ТОП-5 самых дешевых новостроек города. 
 
Ремонт от застройщика не нужен? [19.08.2016]
Доля квартир с чистовой отделкой на первичном рынке Москвы достигла 17,4% по итогам первого полугодия. С начала года предложение таких новостроек выросло на 44%. Как говорят иркутские застройщики, для нашего города этот тренд не актуален: чаще всего покупатели хотят делать ремонт в квартирах самостоятельно, да и лишнее удорожание квадратного метра им ни к чему.
 
Уважаемые коллеги, строители Приангарья! [19.08.2016]
Позвольте поздравить с профессиональным праздником всех, кто причастен к строительной сфере. Наша отрасль продолжает переживать непростые времена, и сигналов, свидетельствующих об окончании этого спада, пока не поступает. Тем не менее, в Иркутске и области ежегодно сдаются новые квартиры, строятся и ремонтируются дороги, объекты социальной инфраструктуры. На этих объектах заняты тысячи людей – строители, инженеры, проектировщики. Наша отрасль продолжает играть одну из важнейших ролей в региональной экономике.
 
ПАО АКБ «АВАНГАРД» - лучший корпоративный банк по версии Global Banking&Finance Review [19.08.2016]
 
ФрешКарта от супермаркета «Слата» [19.08.2016]
 
Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 12.08.2016г. (тыс. руб./кв.м) [19.08.2016]
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
 
Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 12.08.2016г. (тыс. руб./кв.м) [19.08.2016]
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
 
Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 12.08.2016г. (тыс. руб./кв.м) [19.08.2016]
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
 
Андрей Бриль, РГУД: «Дальше падать некуда» [15.07.2016]
21-22 июля в Иркутске пройдет Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов, на котором участники рынка недвижимости обсудят проблемы и перспективы развития. В преддверии мероприятия Газета Дело пообщалась с одним из модераторов саммита, полномочным представителем РГУД в Свердловской области, председателем Совета директоров «Корин Холдинг» (г. Екатеринбург) Андреем Брилем.
 
ТРЦ или стрит-ритейл: что выбрать арендатору? [15.07.2016]
Текущий кризис ударил по позициям иркутского стрит-ритейла: ставки на когда-то дорогих центральных улицах «просели» вдвое. Стоит ли арендаторам пользоваться ситуацией и заключать долгосрочные договоры на выгодных условиях? В каких случаях предпочесть более дорогие, но обеспеченные трафиком помещения в ТРЦ? Своим мнением делится директор АН «Слобода» Дмитрий Щербаков.
 
Коммерческая недвижимость Иркутска в цифрах [15.07.2016]
Что приносит большую доходность инвестору – торговые площади или офисы? Как изменились ставки аренды и цены продажи объектов? О состоянии рынка коммерческой недвижимости Иркутска Газете Дело рассказала Татьяна Галущенко, директор по маркетингу ГК «Актив», заместитель руководителя Байкальского представительства РГУД.
 
Жилая недвижимость Иркутска в цифрах [15.07.2016]
Объемы ввода жилья, количество выданных разрешений на строительство, динамика стоимости квадратного метра, число зарегистрированных договоров долевого участия – немало показателей характеризуют состояние рынка недвижимости. Основные из них – в обзоре Газеты Дело.
 
Алексей Козьмин: «Надо перестать считать в квадратных метрах» [15.07.2016]
В конце июня в Иркутске были утверждены поправки в генплан города. По словам советника мэра, эксперта по региональному и городскому стратегическому развитию Алексея Козьмина, революционных изменений в документе нет, однако некоторые пункты, несомненно, вызовут интерес и у простых иркутян, и у строительных компаний. О градостроительной политике Иркутска, новых подходах к строительству и необходимости «перестать думать о квадратных метрах» Алексей рассказал Газете Дело.
 
Безопасность за 155 копеек. «Ростелеком» предлагает иркутянам комплексную услугу «Безопасный дом» [15.07.2016]
Во время кризиса вопрос безопасности встает особенно остро: количество краж, имущественных преступлений растет. Как иркутянам защитить себя и свое имущество? Комплексное предложение «Безопасный дом» от «Ростелекома» позволяет не только контролировать и записывать на видео все, что происходит на придомовой территории и в подъезде, но и при необходимости вычислить преступника, воспользовавшись возможностями «интеллектуального поиска». О преимуществах новой услуги Газете Дело рассказал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.
 
БАНК АВАНГАРД - лучший корпоративный банк по версии Global Banking & Finance Review [15.07.2016]
 
Оцените достоинство зарплатного проекта от Сбербанка [15.07.2016]
Выплата зарплаты на счет банковской карты
 
«Конструктор договоров» – составляем трудовой договор с директором [15.07.2016]
Онлайн-сервис «Конструктор договоров» дополнен новым видом договора – трудовым договором с руководителем организации. Теперь разобраться в особенностях составления такого договора будет гораздо проще.
 
Сбербанк профинансирует строительство одной из крупнейших школ Иркутска [15.07.2016]
Сбербанк профинансирует строительство одной из крупнейших школ Иркутска в микрорайоне Ново-Ленино. Договор о предоставлении банковской гарантии для обеспечения исполнения проекта, реализуемого  МУП «Управление капитального строительства города Иркутска», подписала управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер. Сумма гарантии составляет порядка 79 млн рублей. В дальнейшем банк планирует открыть кредитную линию для финансирования затрат по контракту на сумму 350 млн.
 
Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 08.07.2016г. (тыс. руб./кв.м) [15.07.2016]
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
 
Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 08.07.2016г. (тыс. руб./кв.м) [15.07.2016]
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
 
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