Газета Дело

«Объединяем для успеха». Деловой форум Alfa Business Week прошел в Иркутске

Более 800 представителей иркутского бизнеса приняли участие в масштабном деловом мероприятии, проведенном Альфа-Банком 6-9 сентября. Alfa Business Week – это четыре дня интересной и полезной информации, новые знакомства и бизнес-идеи, лучшие спикеры и эксперты из самых разных отраслей. Корреспонденты Газеты Дело тоже посетили форум и пообщались с его организаторами и участниками.

Помогаем развиваться

В первый день форума, 6 сентября, конференц-зал отеля Courtyard Marriott был забит до отказа: около 140 предпринимателей собрались, чтобы послушать лекции по актуальным вопросам налоговой практики. Приглашенный спикер Антон Никифоров, партнер Альфа-Банка, руководитель группы налоговой практики «Пепеляев Групп», рассказал бизнесменам о налоговых проверках, спорах о необоснованной налоговой выгоде и т.д.

Посетители остались довольны. Так, Евгения Бабкина, генеральный директор ООО «Арланда», поделилась: «Информация емкая, ответы развернутые, а темы, которые озвучены – актуальны и реальны. Это не сухая теория, а действительно практика».

«Наша компания занимается бухгалтерским обслуживанием, и тема налогообложения для нас очень близка, – рассказала Светлана Висневская, генеральный директор ООО ‘АЛЬЯНС-ПРОФФИ’. – Я как физическое лицо достаточно давно дружу с Альфа-Банком, знаю его преимущества, а наша компания изначально обслуживалась в нем. Практика показывает, что это стабильный и надежный банк. На Alfa Business Week я в первую очередь узнала много нового для себя, особенно был полезен опыт московских компаний, потому что они более продвинутые и развитые. Они сейчас используют те методы и освещают те проблемы, которые до нас дойдут лишь спустя какое-то время, поэтому мы должны уже сейчас быть готовы к этому».

Ритейл: тенденции и перспективы

Второй день форума был посвящен тенденциям и перспективам современного ритейла. Послушать лекции от ведущих специалистов Альфа-Банка и приглашенных экспертов собрались более 120 представителей иркутского крупного бизнеса.

Светлана Карасёва, начальник управления развития бизнеса налично-денежного обращения Альфа-Банка, отметила: «В рамках Alfa Business Week в Иркутске обсуждался широкий круг вопросов – от макроэкономической ситуации и налогообложения до новых технологий в работе с денежной наличностью. Живой интерес участников мероприятия вызвали новинки в области самоинкассации и карточные решения для юридических лиц – клиентов Банка».

Количество предприятий, использующих в своей работе инструменты онлайн-оплаты, с каждым годом увеличивается. Александр Драч, руководитель регионального развития управления электронной коммерции Альфа-Банка, в своей лекции по увеличению продаж с помощью дистанционных каналов рассказал, какую выгоду может получить предприниматель, подключив к своему сайту систему онлайн-оплаты.

Заместитель директора торговой сети «Любимые дети» по информационным технологиям Владимир Сычев поделился: «Мне были интересны аналитические выкладки, представленные сегодня, по макроэкономической ситуации, по налоговому администрированию бизнеса. В числе трендов, которые могут быть интересны ритейлерам на сегодняшний день – самоинкассация. Она позволяет сократить время поступления денежных средств на счет, дает возможность отслеживать их движение в режиме реального времени. Особенно актуальной такая система может быть для компаний, имеющих развитую сеть в регионах».

Людям о людях

Еще одним ключевым мероприятием Alfa Business Week стал интерактивный мастер-класс «Людям о людях», проведенный приглашенным экспертом, директором по организационному развитию компании HeadHunter Мариной Львовой. Она рассказала предпринимателям – а их собралось больше сотни – о том, как правильно взаимодействовать с сотрудниками.

Марина Львова поделилась с участниками мастер-класса своей практической методикой по мотивации сотрудников. А после теоретической части предложила отработать полученные знания на практике. Полуторачасовой workshop помог найти конкретные решения по волнующим бизнес вопросам: как удерживать ключевых сотрудников, как добиться удовлетворенности заработной платой и так далее.

Неформальное общение

Alfa Business Week завершился 9 сентября целой серией развлекательных мероприятий. Кулинарный мастер-класс «Лаборатория вкуса», оружейный мастер-класс для мужчин, модный мастер-класс для женщин и премьерный показ дизайнерской коллекции от Вероники Самборской – скучать не пришлось никому.

Иркутские предприниматели по достоинству оценили высокий уровень организации делового форума и его содержание – действительно интересное и полезное для развития бизнеса.

По материалам Газета Дело