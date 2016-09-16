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Кто построил больше всех? Составлен рэнкинг иркутских строительных компаний по объемам введенного жилья

16 сентября 2016

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил традиционный рэнкинг иркутских строительных компаний по объемам введенного жилья. Кто оказался в лидерах? Удалось ли застройщикам реализовать свои планы? И сколько жилья компании собираются ввести в следующем году?

Кто в лидерах?

В основу рэнкинга легли данные Градостроительного комитета Администрации г. Иркутска о выданных разрешениях на ввод жилья в эксплуатацию, а также данные компаний-застройщиков, реализующих проекты на территории Иркутского района. Учитывалась только общая площадь многоквартирных домов. Отдельно стоящие коммерческие здания, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, парковки и прочие объекты остались «за кадром».

2015 год оказался весьма плодотворным для иркутских застройщиков. Больше всех – 117458 кв.м – ввела компания «Норд-Вест». Год назад компания озвучивала намерения ввести в 2015 году более 116 тысяч «квадратов», так что планы удалось даже немного перевыполнить.

На втором месте оказался лидер прошлогоднего рэнкинга (за 2012-2014 годы) – ГК «ВостСибСтрой». Застройщик ввел 66951,8 кв.м, также перевыполнив план – более чем на 6 тысяч «квадратов».

«Бронза» – у компании «Восток Центр Иркутск». Застройщиком введено 55954,9 кв.м вместо запланированных 53175 кв.м.

Примечательно, что в 2015 году в Иркутске было введено немало «проблемных» объектов. Например, дождались своих квартир дольщики «Иннокентьевской слободы».

Большие планы

Согласно опубликованным проектным декларациям, в 2016 году иркутские застройщики запланировали ввести в городе и пригороде 750,8 тыс. кв.м. За первое полугодие успели ввести лишь четверть от задуманного: 211,1 тыс. кв.м. Но это, в общем, вполне объяснимо: большая часть ввода в Иркутске, как правило, приходится на вторую половину года.

«Норд-Вест», например, намерен ввести в этом году больше всех – 153963 кв.м, однако за первое полугодие не ввел еще ни «квадрата». Почти на четверть выполнил намеченный план «ВостСибСтрой»: компания ввела 16,7 тыс. кв.м из 72,7 тысяч. «ДомСтрой», запланировавший ввести 67,7 тыс кв.м, справился с планом уже больше чем на 80% – введено более 55 тыс. кв.м.

18 строительных компаний уже обозначили свои планы на 2017 год. Пока речь идет в общей сложности о  319,3 тысячах «квадратов». Однако год еще не завершился, и возможна публикация новых проектных деклараций.

Пока лидером по планам на 2017 год является ГК «СибЭнергоРемСтрой». Застройщик намерен ввести более 47 тысяч кв.м. На втором месте – ГК «ВостСибСтрой» (почти 45 тысяч кв.м). Третью строчку занимает МУП «УКС г. Иркутска» с планом ввести около 40,9 тысяч кв.м в следующем году.

Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам  введенного жилья **


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