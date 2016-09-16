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Ипотека по карману. Какое жилье может купить в кредит иркутская семья

16 сентября 2016

Кризис кризисом, а жилищный вопрос актуален всегда. Сегодня решить его можно при помощи ипотечного кредита: ставки в банках снижаются, и этот инструмент становится все более доступным для иркутян. Портал REALTY.IRK.RU решил выяснить, какое «кредитное» жилье в новостройке и на вторичном рынке может позволить себе семья в Иркутске.

Как мы считали?

За основу расчета мы взяли обычную иркутскую семью (муж, жена, ребенок) с предполагаемым ежемесячным доходом в размере 74,8 тыс. рублей (по данным Иркутскстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Иркутской области составляет 37,4 тыс. рублей).

Предположим, что супруги готовы тратить на погашение ипотечного кредита 30% от дохода (по мнению аналитиков Национального бюро кредитных историй, это наиболее комфортная нагрузка на семейный бюджет), то есть 22,4 тыс. рублей, и нести обязательства по кредиту в течение 15 лет.

В Байкальском банке Сбербанка нам сообщили, что при таких «исходных» данных семья может рассчитывать на покупку квартиры в новостройке за 2 345 668 рублей (первоначальный взнос – 469 133 рублей, ставка – 11,9%, сумма кредита – 1 876 535 рублей). На вторичном рынке можно приобрести жилье за 2 184 706 рублей (первоначальный взнос – 437 000 рублей, ставка – 13,25%, сумма кредита – 1 747 706 рублей).

Что можно купить?

Выбор объектов в рамках полученных сумм в Иркутске весьма разнообразен. Так, на рынке новостроек за 2,3 млн рублей можно приобрести одно- или двухкомнатную квартиру как в сданных домах, так и в строящихся.

Наиболее доступные цены – в Ленинском районе. Например, самая дешевая квартира стоит чуть более 831 тыс. рублей (однокомнатная, 21,88 кв.м, в строящемся ЖК «Премьер» на улице Розы Люксембург). В пределах 2,3 млн рублей в Ново-Ленино можно приобрести и двухкомнатную квартиру площадью 40,95-57 кв.м (цены – от 1,5 до 2,28 млн рублей).

Самые дорогие новостройки – в Октябрьском районе. Здесь в рамках заданного бюджета можно легко найти однокомнатную квартиру, а вот выбор двухкомнатных весьма ограничен. Самая дешевая «двушка» – в ЖК «Родной берег»: 46,75 кв.м по цене 2212 тыс. рублей.

В пригороде выбор квартир в пределах 2,3 млн рублей куда больше. Есть варианты как в готовых, так и в строящихся домах, в многоэтажках и в малоэтажках. Можно купить однокомнатную квартиру (от 25 до 48 кв.м, диапазон цен – 31-47 тыс. рублей за «квадрат»), двухкомнатную (от 34,74 до 58,5 кв.м, 31-40 тыс. рублей за «квадрат»). А в ЖК «Луговое» можно найти даже трех- или четырехкомнатную квартиру (площадью 43-60 кв.м).

На вторичном рынке выбор жилья также разнообразен. В пределах 2,18 млн рублей семья может приобрести квартиру площадью 20-40 кв.м. В центральных районах это будут, чаще всего, малогабаритные квартиры, на периферии – жилье большей площади. В Ленинском районе, например, в пределах заданного бюджета можно купить и небольшую по площади (до 48 кв.м) трехкомнатную квартиру.

 


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