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«Банку нужен сильный бизнес»

16 сентября 2016

Каждый десятый предприниматель в Иркутске сотрудничает с Альфа-Банком. А значит – является участником «Клуба Клиентов», специальной программы, позволяющей бизнесменам существенно экономить время и средства. Встреча иркутских предпринимателей – участников Клуба состоялась в рамках форума ALFA BUSINESS WEEK 8 сентября.

Клуб Клиентов

Альфа-Банк стремится быть для своих клиентов не просто финансовым учреждением, но и партнером, помощником в ведении бизнеса.

«Мы как финансовая организация думаем не только о том, какие банковские продукты предложить клиентам. Наша философия – помогать развивать бизнес клиентов. Для нас  важно, чтобы он рос, особенно в таких непростых финансовых условиях. Все нефинансовые сервисы и программы направлены на то, чтобы повышать качество бизнеса, его эффективность», – заявил Дмитрий Грошев, руководитель направления нефинансовых сервисов Альфа-Банка.

«Клуб Клиентов» на сегодняшний день является одним из главных направлений в этой работе. «Это интернет-площадка, на которой предприниматели – клиенты Альфа-Банка могут размещать информацию о своих компаниях, а также предоставлять особые условия для таких же бизнесменов – клиентов банка. В Иркутске и Ангарске более 3,5 тысяч предпринимателей сотрудничают с Альфа-Банком, и каждый из них является участником Клуба», – рассказал Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске.

Иными словами, «Клуб клиентов» – это уникальная дисконтная программа для компаний, которые выбрали Альфа-Банк для обслуживания. Благодаря ей, предприниматели могут рассчитывать на скидки от 10%  до 30% на товары и сервисы, необходимые для ведения и развития бизнеса: юридические и бухгалтерские услуги, приобретение мебели, ремонт компьютерной и офисной техники, перевозку грузов, уборку помещений и так далее.

Эксклюзивные условия предлагают и федеральные партнеры Клуба: «Билайн», «Яндекс», HeadHunter и другие. 5 сентября стартовала акция с еще одним партнером Клуба Mail.ru Group. Теперь клиенты Альфа-Банка имеют возможность получить 10 тысяч рублей на рекламную кампанию в соцсетях.

Однако, по словам Дмитрия Грошева, «Клуб Клиентов» – это не только программа привилегий и скидок. На интернет-портале Клуба клиенты Альфа-Банка получают также доступ к полезному контенту, который может помочь в ведении бизнеса. Важной частью Клуба являются и оффлайновые мероприятия.

Учиться у лучших

Ежегодная бизнес-конференция «Клуба Клиентов», по словам Виталия Моторина, позволяет предпринимателям услышать ценную информацию от приглашенных экспертов, получить оценку своего бизнеса, завести новые бизнес-контакты.

В этом году для иркутских предпринимателей выступили сразу несколько важных спикеров. Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка, рассказала об экономическом состоянии России, угрозах и вызовах времени. Алексей Иванов, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер Яндекса по обучению, поделился своими советами о том, как привлекать клиентов через интернет. Марина Львова, директор по организационному развитию HeadHunter, еще раз напомнила о том, что для успешной команды в бизнесе очень важен сильный капитан. Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учета «Финолог», рассказал, «Как победить бардак в учете».

Гуру российского маркетинга Игорь Манн в очередной раз собрал полный зал: его выступление в этом году было посвящено клиентоориентированности. «Я рассказал предпринимателям о том, как, имея клиентскую базу, компания сможет продавать больше, быстрее, дольше, дороже и чаще – и тем самым зарабатывать больше денег», – пояснил эксперт.

Сравнить себя

В рамках мероприятия прошла также интерактивная сессия «Сравни себя». Трое иркутских предпринимателей рассказали о своем бизнесе и получили ценные советы от приглашенных экспертов.

Например, совладелица сети магазинов одежды INSPIRE Мария Ким, поделилась историей своей компании. Бизнес начался в 2011 году с небольшого интернет-магазина. Затем вышли в оффлайн, открыли несколько розничных точек – в Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске. «Хотели развиваться и дальше в таком же темпе, но девальвация поменяла планы, – рассказала Мария. – Пришлось пересмотреть ассортимент, а также запустить свое производство, чтобы меньше зависеть от курса валют. На сегодняшний день нам удалось заменить 30% импортного товара своим».

Основными проблемами бизнеса, по словам предпринимательницы, являются логистика, кадры, трудности дистанционного управления филиалами, «размытое» позиционирование и слишком большой ассортимент.

Игорь Манн порекомендовал в первую очередь определиться с целевой аудиторией. «Вы должны четко ответить: кто ваш клиент? А затем найти слово, которое обозначит специфику вашего бизнеса, поможет отстроиться от конкурентов». Марина Львова, директор по организационному развитию компании HeadHunter, посоветовала найти надежных людей для управления филиалами. «Нужно подобрать руководителей, которым вы будете доверять на 100%. Тогда вы сможете отказаться от ежедневного управления». Алексей Иванов посоветовал активнее привлекать клиентов через интернет. «Но важно понимать, на какую аудиторию вы работаете. Для оптовой торговли работают одни методы, для розницы – другие», – подчеркнул он.

Игорь Шемелин, директор ООО «Комплект», еще один участник сессии «Сравни себя», поделился своими впечатлениями: «Компетентная, экспертная оценка, взгляд со стороны, советы по усилению  – это всегда хорошо. Потому я принял участие в интерактивной сессии. Мы задумались о запуске интернет-магазина. И Алексей Иванов рассказал, как двигаться в этом направлении. С другой стороны, Михаил Смолянов посоветовал не обольщаться и хорошо подумать: интернет-торговля на сегодняшний день не такое уж и прибыльное дело. Может быть, лучше сконцентрироваться на опте, на корпоративных продажах».

По словам Дмитрия Грошева, Альфа-Банк не оставляет участников сессии «Сравни себя» без внимания и после бизнес-конференции. «Мы ведем их дальше. Через три месяца обращаемся снова, спрашиваем, каким образом они применили рекомендации экспертов, какой результат, эффект получили».

Цель достигается

Участники делового форума остались довольны мероприятием. Предприниматель Павел Ступко отметил: «Маркетинг у Альфа-Банка всегда был, на мой взгляд, самым лучшим в банковской сфере. Полезные знания весь день, возможность пообщаться с такими же предпринимателями – то, что мы получили. Признаюсь честно, день был сложным, большой объем знаний. Но я выделил 57 идей, которые уже сегодня мы начали внедрять в бизнесе».

Руководитель школы английского языка SkillClub Михаил Перфильев также рассказал о своих впечатлениях о мероприятии: «Интересно было узнать, как привлекать новых клиентов через интернет, какие источники появились на рынке. Ведь про мой бизнес люди в основном узнают из интернета. С Альфа-Банком сотрудничаю уже два года, и меня все устраивает».

Илона Толстоухова, генеральный директор агентства недвижимости «Новация», отметила: «Самое важное, наверное, – это то, что мы все вместе оказались в Клубе Клиентов, который организовал для нас Альфа-Банк. Партнерство – это всегда условие роста. Рядом с сильными мы всегда становимся сильными. Лейтмотив конференции: ‘Мы даем вам аналитику, плюс советы, плюс инструменты. Идите и делайте. Ребята, не откладывайте на завтра’».

Об успешности бизнес-конференции говорит и тот факт, что все лекции проходили при полном аншлаге. «Это значит, что темы, которые мы озвучили: клиентоориентированность, привлечение клиентов, мотивации персонала – действительно интересны бизнесу», – резюмировал Виталий Моторин.

Екатерина Бутина,
Анна Масленникова,
Газета Дело

 


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