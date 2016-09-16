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Хулиганская игра джентльменов. Зачем владелец ресторана «bbb» Бенуа де Витте играет в регби

16 сентября 2016

Про регби знают все, однако разбираются в нем лишь единицы. В представлении большинства россиян этот спорт – нечто среднее между футболом и гандболом, в котором яйцевидным мячом играют брутальные мужчины. А многие ли в Иркутске знают, что в городе проводятся самые настоящие тренировки по регби? И кто, как не иностранец, лучше всего объяснит нюансы этой диковинной игры? Бельгиец Бенуа де Витте, владелец брассери «bbb», рассказал Газете Дело, почему регби называют хулиганской игрой джентльменов, берут ли в игру девушек, и как проходит загадочный «третий тайм».

Из Йоркшира – в Иркутск

В 1823 году йоркширский юноша по имени Уильям Уэбб Эллис, играя в футбол, схватил мяч руками с намерением пронести его к воротам соперников. Это нарушение принятых правил стало толчком к созданию новой игры. Имя Уильяма Эллиса вошло в историю, а игра стала носить название школы, где он учился, – «Rugby».

Бенуа де Витте, в прошлом году открывший брассери «bbb» в Иркутске, вот уже более 20 лет играет в регби: «Впервые я взял в руки эллипсоидный мяч в детстве, мне было 11-12 лет. Я состоял в скаутском отряде, а там регби – один из главных видов спорта. Ведь лагерь мы всегда разбивали в разных местностях, а для этого вида спорта не нужно абсолютное ровное поле, в отличие от футбола».

Уже десять лет Бенуа живет в России. Он признается, что скучал по этой игре. Тем более велико было удивление бельгийца, когда судьба столкнула его с другим иностранцем – австралийцем Аароном. Он-то и рассказал Бенуа о существовании команды регби в Иркутске. Для Бенуа это стало неожиданностью, ведь данный вид спорта в России не особенно популярен.

Почему? Во-первых, из-за климата: в стране, где зима длится полгода, играть в регби довольно трудно. Во-вторых, считается, что это игра элитарная, в отличие от более доступного футбола. «Регби – это хулиганский спорт для джентльменов, а футбол – джентльменская игра хулиганов», – говорит наш собеседник.

В-третьих, на регби не заработаешь. «Это не футбол, где игроки получают бесчисленные миллионы, ничего при этом не делая. За игру в регби не дают денег, но в ней выкладываются на 100%».

Бенуа подчеркивает, что регби в целом – любительская игра. Раньше вообще не было профессиональных игроков-регбистов. И лишь 20-30 лет назад люди начали играть за деньги.

Трудные правила

В чем же особенность этой игры? Бенуа объясняет нюансы: существует две разновидности этого спорта, регби-7 и регби-15. Числа соответствуют количеству человек в команде. И каждый из видов игры требует особых качеств от игроков.

Так, регби-7 более активное, в нем задействованы быстро бегающие спортсмены. В регби-15 людей больше, к бегунам присоединяются силачи с весом за 100 килограммов, и не важно, как быстро они бегают, их задача – толкать.

«Я считаю, что регби-15 – это более правильная игра, более комплексная, тактичная, красивая. В ней команда делится на две части: одна толкает, создает вес, а вторая бегает. Регби-7 больше для тех, кто любит спринт: два тайма по 7 минут, это чересчур быстро и очень тяжело».

Я попросила бельгийца объяснить правила игры, но он ответил, что лучше это делать прямо на поле: слишком много нюансов. Основное, по его словам, что нужно понять в регби – мяч нельзя кидать вперед, только назад. Пробежал два-три метра, бросил снаряд назад товарищу по команде – тот снова прорывается вперед.

В регби, по словам Бенуа, не запрещено хватать друг друга за одежду, поэтому она часто рвется. Лучше надевать футболки из прочного материала. Вообще же экипировка для игры вполне обычная: спортивная одежда и кроссовки.

Большая часть тренировки проходит без контактов, а когда они начинаются, каждый сам для себя выбирает, что ему нужно: маска, капа, защита для головы. У профессионалов принято надевать под футболку легкие нагрудники с плотными, мягкими вставками.

«Не путайте это с американским футболом, где игроки выглядят как робокопы», – улыбается Бенуа. Сила, с которой отдается пас в американском футболе, в четыре раза больше, чем в регби, а кроме того, скорость передвижения очень высока. Поэтому футболисты имеют экипировку, похожую на хоккейную: массивные щитки на груди, бриджи с защитой на коленях и шлемы с забралом.

«Но, – подчеркивает Бенуа, – это совершенно другой вид спорта, другая система баллов. Все, что нужно для игры в регби, – это поле, мяч и люди. Больше ничего».

Sain de corps, sain d'esprit

Поле в Иркутске есть, и даже не одно. Мячей тоже хватает. А вот людей – мало.

«В Иркутске мы играем в основном со студентами. Для меня это тяжело из-за возраста, они намного быстрее бегают. Но ведь это здОрово и здорОво! Во французском языке есть прекрасная фраза: Sain de corps, sain d'esprit». Или, по-русски: в здоровом теле – здоровый дух.

«Лучше пусть они на поле бегают, чем сидят, уткнувшись в гаджеты. Молодежь непременно должна заниматься спортом. Особенно важно для них играть в команде», – считает Бенуа.

По его словам, командный дух значит очень многое: человек начинает понимать, как работают другие, реагирует, возникает коммуникация. Замечания и похвалы помогают игроку лучше развиваться.

Спорт не ради спорта

Занимается команда достаточно часто: в понедельник, среду и пятницу на поле в ИрНИТУ, а по воскресеньям – на стадионе «Авиатор», недалеко от аэропорта.

Тренировка длится почти два часа: полчаса – на разминку, 80 минут – на саму игру. Вначале игроки выполняют стандартные упражнения, потом совершают пробежку длиной в три километра. И только после этого берутся за мячи. Игра состоит из двух таймов.

Неотъемлемой и важной частью регби Бенуа называет «третий тайм», который длится едва ли не дольше первых двух.

«Мы стараемся после тренировки посидеть, пообщаться, выпить пива. Если играли на Политехе – идем в Harat’s, а если на ‘Авиаторе’ – в брассери ‘bbb’. Тут мы смотрим регби на большом экране. Мы не занимаемся спортом только ради спорта. Мы делаем это ради общения, ради последующего третьего тайма. Это своеобразная дань уважения спорту».

Грязь и травмы

Бенуа прогнозирует, что в Иркутске тренировки продолжатся до октября, потом будет перерыв до марта-апреля. Никого не пугает небольшой снег или дождь, несмотря на то, что на мокрой траве сложнее играть.

«Домой приходишь весь в грязище. Кстати, друг мне рассказывал, что в странах, где культура регби больше развита, нельзя принимать душ после матча: нужно приходить в бар грязным и пить пиво. И девушки сразу заглядываются: о, вот красавчик, играл в регби! А если ты чистый, значит, плохо играл или же не играл совсем».

Восхищение девушек понять не трудно, ведь регби – достаточно жесткая игра. Недаром она входит в топ-10 самых травмоопасных видов спорта. Однако Бенуа уверяет, что повреждений можно легко избежать, если не нарушать правила:

«Лично у меня не было травм. Человек, который вас захватывает, знает, как это нужно правильно делать, поэтому вы просто упадете, без боли. Все начинается, когда люди неправильно играют. Например, вы бежите, а кто-то хватает вас за шею – это конечно опасно, страшно. Однако я считаю, что в жизни много неожиданностей, даже не надо заниматься спортом, чтобы получить какую-то травму. Можно случайно споткнуться, упасть и удариться головой».

Большие планы

Играть в регби, по словам Бенуа, может каждый. Главное – любить бегать. И не бояться мяча. «Если из трех брошенных пасов вы не поймаете ни одного – этот спорт не для вас. Но если мяч вас не пугает, вы любите бегать и не боитесь контактов – пробуйте».

Сейчас в планах организаторов регби в Иркутске создать несколько команд. Три студенческих команды от ведущих университетов – ИГУ, ИрНИТУ, и БГУ. И четвертую – так называемых «старичков».

«Хотим проводить две-три тренировки на неделе, а в воскресенье – матчи. Чтобы приходили зрители, болельщики. Тогда будет та атмосфера, которую мы хотим видеть. Мы ищем людей, с опытом или без, энтузиастов, которые хотят заниматься, которым это интересно. Возраст и пол вообще не принципиальны. У нас даже девушки играют. К ним мы относимся очень бережно: все-таки есть разница между мужчиной весом под 100 кило и хрупкой девушкой».

Если планы удастся реализовать, то в следующем году в Иркутске, вполне вероятно, состоятся международные соревнования по регби: «Хотим пригласить команды из Москвы, Пекина, Улан-Батора, Читы, Красноярска. Есть много команд, которые смогут приехать. В рамках соревнований свозим гостей на Байкал», – делится Бенуа.

Если быть, то быть лучшим

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Напоследок прошу предпринимателя провести параллель между его бизнесом и игрой в регби. Что у них общего?

«В спорте, когда команда постоянно проигрывает, – обычно меняем тренера, верно? На кухне то же самое: если повара готовят не как положено, то мы меняем шеф-повара, – отвечает Бенуа. – Когда играем, происходит полная отдача. После матча мы должны чувствовать себя опустошенными. Я такой человек и в жизни: если чем-то занимаюсь, то это всегда на 100%. Всегда и во всем быть первым. Например, если я делаю пирожные макаруны, то они должны быть лучшими в городе. Если они не лучшие, какой смысл их готовить?»

Екатерина Бутина,
Газета Дело

По материалам Газета Дело


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