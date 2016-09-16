Газета Дело

Бизнес для бизнеса

Вопросы в сфере недвижимости возникают у бизнеса постоянно. Причем потребности предпринимателей зачастую не ограничиваются только покупкой-продажей-арендой объектов. О том, чем агентство недвижимости, специализирующееся на коммерческой недвижимости, может быть полезно сегодня иркутскому бизнесу, Газете Дело рассказали специалисты ООО «Новация».

Галина Домышева, руководитель отдела коммерческой недвижимости ООО «Новация»

– Нет сомнений, что экономическая реальность скорректировала большинство концепций инвестирования и бизнес-планирования, что не могло не повлиять на позиции игроков на рынке коммерческой недвижимости, – говорит Илона Толстоухова, генеральный директор ООО «Новация».

– Рынок изменился всерьез и надолго, и операторам рынка коммерческой недвижимости пришлось к этому приспосабливаться через новые продукты. В 2014 году стало понятно, что для всех нас пришло время диверсификации бизнеса, и «Новация» не стала исключением. Сегодня мы не только подбираем нашим клиентам участки под застройку, объекты, но и разрабатываем концепцию, производим расчет и прогнозирование дохода, обязательна для нас маркетинговая стратегия реализации. Есть успешные примеры аудита концепции ЖК, брокериджа, редевелопмента проекта. Уже очевидно, что принцип общества потребителей из 90-х «купил-продал» больше не актуален, сегодня мы работаем по принципу «социально-экономическая концепция – проект – реализация» общества созидателей.

Работая на рынке, мы видим, что на сегодняшний день муниципалитет выступает инициатором привлечения инвестиций для развития городской среды. Мы можем показать нашим клиентам, где могут быть их индивидуальные точки роста инвестиционного потенциала объектов коммерческой недвижимости, которые демонстрируют перспективы, например, проект «Иркутские кварталы».

Для наших клиентов мы выступаем как службой заказчика, так и впоследствии управляющей компанией. Наши специалисты предлагают именно те ниши, которые могут быть интересны нашим инвесторам: street retail, общественное питание, туристический бизнес, МФК.

Кредо агентства недвижимости «Новация» – не брать на себя обязательств, которых мы не можем выполнить. Мы не вступаем в партнерские отношения с клиентами, которые плохо зарекомендовали себя на рынке, и не берем в работу объекты с «сомнительной» историей. В своей профессиональной деятельности мы опираемся на те правила и нормы корпоративной этики, которые формировались еще во времена становления иркутского купечества, а именно: ПОРЯДОЧНОСТЬ, ВЕРНОСТЬ СЛОВУ, ДЕЛОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Галина Домышева, руководитель отдела коммерческой недвижимости ООО «Новация» (на фото), добавляет:

– Ведя работу со стрессовыми активами, часто сталкиваемся с проблемой отсутствия подготовленных специалистов, и, конечно же, в таких случаях наша помощь просто незаменима. Реализация и управление профильными и непрофильными объектами недвижимости также входит в пакет услуг «Новации». Работая с предприятиями, компаниями, банками, нам важно совместно выработать стратегию и определить, какие объекты недвижимости необходимо оставить на балансе, а какие продать или отдать на управление «Новации».

Пользуясь возможностью, приглашаем всех желающих принять участие в работе «Круглого стола по коммерческой недвижимости», организатором которого является агентство недвижимости «Новация». Ноябрьский «Круглый стол по коммерческой недвижимости» традиционно состоится в рамках ежегодной «Ярмарки недвижимости» в Сибэкспоцентре 02.11.2016 года.

О текущей ситуации, новых трендах и прогнозах расскажут эксперты и участники иркутского рынка коммерческой недвижимости. Узнать точное время и зарегистрироваться для участия Вы можете по тел. (3952) 622-905, 622-908