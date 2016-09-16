ВТБ подписал соглашение с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона

В рамках Восточного экономического форума, состоявшегося во Владивостоке 2-3 сентября, ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Свои подписи под документом поставили заместитель президента-председателя правления ВТБ Михаил Осеевский и заместитель генерального директора Фонда Руслан Саркисов.

Соглашение предусматривает сотрудничество банка и фонда при реализации экономически и социально значимых инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Байкальского региона. В частности, стороны планируют осуществлять совместную работу по таким инвестиционным проектам, как строительство логистического хаба «Почты России» в Хабаровском крае, строительство второй и третьей очередей завода по глубокой переработке сои МЭЗ «Амурский» в ТОР «Белогорск» и развитие туристической зоны «Золотая Миля» в Амурской области.

В рамках ВЭФ-2016 также было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ВТБ, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Со стороны банка документ подписал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, со стороны Корпорации МСП – генеральный директор Александр Браверман, со стороны РЭЦ – генеральный директор Петр Фрадков.

Теперь компании малого и среднего бизнеса имеют возможность получить финансирование банка ВТБ по сниженной фиксированной ставке менее 10% годовых.

Данная ставка предоставляется экспортерам, соответствующим условиям Программы стимулирования кредитования субъектов МСП («Программа 6,5»). Программа реализуется с декабря 2015 года Корпорацией МСП совместно с Банком России с целью стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в России.

ВТБ первым среди российских банков начал финансировать субъекты МСП по «Программе 6,5» и на данный момент является лидером по количеству выданных кредитов. С начала существования программы банк заключил около 180 кредитных соглашений на общую сумму более 28 млрд рублей в 52 регионах России.