Газета Дело

Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании. Бизнес Образование

Контрольно-кассовая техника: когда применять

16 сентября 2016

За неиспользование контрольно-кассовой техники при продаже товаров или услуг организации грозит штраф. В КонсультантПлюс можно проверить, в каких случаях применять ККТ обязательно, а в каких нет. Нужно лишь ввести запрос «когда применять ККТ».

Например, не использовать кассовый аппарат могут продавцы газет и журналов, мороженого, кваса из цистерн, продавцы лотерейных билетов и т.д. Не надо применять ККТ при получении наличных денег, которые не связаны с оплатой товаров (работ, услуг). Например, при возврате денег, выданных под отчет, или при возврате займа, а также уплате процентов по нему.

Подробные разъяснения можно посмотреть в КонсультантПлюс в материале «Когда надо применять и когда можно не применять ККТ?».

Из КонсультантПлюс также можно узнать, что делать, если чек пробит неправильно, как вернуть деньги из кассы в случае возврата товара, как зарегистрировать или, наоборот, снять с учета ККТ.

Более подробную информацию можно узнать в Региональном Информационном Центре Сети КонсультантПлюс АО «КонсультантПлюс в Иркутске».


/ Газета Дело /



Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Объявления»


ПАО АКБ «АВАНГАРД» - лучший корпоративный банк по версии Global Banking&Finance Review [16.09.2016]
 
ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [16.09.2016]
 
Продажа торговых площадей в центре Иркутска! ул. Тимирязева, 27 [16.09.2016]
Исторический центр города, высокая проходимость, первая линия, 1-й этаж, отдельный вход в магазин, выход во двор, свой санузел, высокие потолки. Магазин после капитального ремонта (пол керамогранит, стены ГКЛ окрашены, подвесной алюминиевый потолок, новая сантехника, электрика, отопление, сигнализация).
 
Торговые помещения в центре города! г.Иркутск, ул. Литвинова, 20 [16.09.2016]
Исторический центр города, высокая проходимость, первая линия! Отдельный вход в магазин, выход во двор, свой санузел, высокие потолки. Магазин после капитального ремонта (пол керамогранит, стены ГКЛ окрашены, подвесной алюминиевый потолок, новая сантехника, электрика, отопление, сигнализация).
 
Продаю здание! г.Иркутск, ул. Александра Невского, 38 [16.09.2016]
Нежилое здание, 2 этажа, и подвальное помещение. Общая площадь здания 930 кв.м. Здание расположено на земельном участке из земель населенных пунктов площадью 4 156 кв.м.
 
Квартира под гостиницу! г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта [16.09.2016]
6-комн.квартира под гостиницу, хостел. 350 кв.м, сауна, камин. Развитая инфраструктура, рядом парк, магазины. Поможем с кредитом, одобрение от 1 дня.
 
Помещение для бизнеса. г.Иркутск, ул. Пискунова [16.09.2016]
384 кв.м, 12 кабинетов. Эл-во 100 кВт, ремонт, 2 входа. Охраняемая территория, парковка. Под салон красоты, детсад, стоматологию и др. Торг!
 
Квартира в центре города! г.Иркутск, ул. Лапина, 16 [16.09.2016]
1-комн. квартира, 40 кв.м, лоджия застеклена, хорошее состояние, потолки 3 м. Идеально для студентов, рядом ВУЗы.
 
Продается офис. г.Иркутск, пр. Маршала Жукова [16.09.2016]
Меблированный офис 130,7 кв.м, отд. вход, дизайн в стиле модерн. Видеонаблюдение, охрана. В стоимость входит 2 парковочных места.
 
УКС г.Иркутска. Жилой квартал Предместье. Скидка на квартиры до 5 000 р./кв.м. Предложение ограничено! [16.09.2016]
 
ПАО АКБ «АВАНГАРД» - лучший корпоративный банк по версии Global Banking&Finance Review [19.08.2016]
 
ФрешКарта от супермаркета «Слата» [19.08.2016]
 
Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 12.08.2016г. (тыс. руб./кв.м) [19.08.2016]
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
 
Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 12.08.2016г. (тыс. руб./кв.м) [19.08.2016]
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
 
Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 12.08.2016г. (тыс. руб./кв.м) [19.08.2016]
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
 
ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [19.08.2016]
 
БАНК АВАНГАРД - лучший корпоративный банк по версии Global Banking & Finance Review [15.07.2016]
 
Оцените достоинство зарплатного проекта от Сбербанка [15.07.2016]
Выплата зарплаты на счет банковской карты
 
«Конструктор договоров» – составляем трудовой договор с директором [15.07.2016]
Онлайн-сервис «Конструктор договоров» дополнен новым видом договора – трудовым договором с руководителем организации. Теперь разобраться в особенностях составления такого договора будет гораздо проще.
 
Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 08.07.2016г. (тыс. руб./кв.м) [15.07.2016]
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
 
Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело