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Контрольно-кассовая техника: когда применять

За неиспользование контрольно-кассовой техники при продаже товаров или услуг организации грозит штраф. В КонсультантПлюс можно проверить, в каких случаях применять ККТ обязательно, а в каких нет. Нужно лишь ввести запрос «когда применять ККТ».

Например, не использовать кассовый аппарат могут продавцы газет и журналов, мороженого, кваса из цистерн, продавцы лотерейных билетов и т.д. Не надо применять ККТ при получении наличных денег, которые не связаны с оплатой товаров (работ, услуг). Например, при возврате денег, выданных под отчет, или при возврате займа, а также уплате процентов по нему.

Подробные разъяснения можно посмотреть в КонсультантПлюс в материале «Когда надо применять и когда можно не применять ККТ?».

Из КонсультантПлюс также можно узнать, что делать, если чек пробит неправильно, как вернуть деньги из кассы в случае возврата товара, как зарегистрировать или, наоборот, снять с учета ККТ.

Более подробную информацию можно узнать в Региональном Информационном Центре Сети КонсультантПлюс АО «КонсультантПлюс в Иркутске».