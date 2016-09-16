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«Офис в кармане» до конца ноября

16 сентября 2016

«Ростелеком» в Иркутской области проводит акцию «Офис в кармане» среди абонентов, подключивших услугу «Управление мобильными устройствами» (MDM) до конца ноября.

MDM – это набор сервисов, позволяющих обеспечить защищенный доступ с мобильных устройств сотрудников к внутренним информационным ресурсам организации. Например, к сетевым папкам, корпоративной почте и адресной книге или к специализированным компьютерным программам организаций, специально помещенным в изолированную рабочую среду MDM. В случае кражи, взлома или утери мобильного устройства сервис оповестит службу безопасности организации.

Услуга работает с любыми мобильными устройствами любого оператора. Пользователи получают защищенное облачное хранилище для документов, безопасный браузер и специальные приемлемые тарифные планы.

– В наше время все стараются для мобильности своего бизнеса подобрать сервис, предоставляющий постоянный доступ к внутренним корпоративным ресурсам без дополнительной нагрузки на IT-отдел, а также исключающий риски для корпоративной безопасности, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – «Ростелеком» способен минимизировать эти проблемы комплексно. Тем более, что наше решение реализуется на базе Национальной облачной платформы – www.o7.com, где прямо сейчас можно воспользоваться бесплатным тестовым периодом.

Во время действия акции «Офис в кармане» до 30 ноября участникам начисляются баллы за подключение самой услуги MDM, за выбор тарифного плана и наличие других услуг «Ростелекома». 20 декабря участник, набравший больше всех баллов, получит в качестве приза планшет Samsung Galaxy Tab.

Более подробно об услуге «Управление мобильными устройствами» можно узнать по бесплатному телефону: 8 800 200 9909

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru)  – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 11,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 8,6 млн пользователей, из которых свыше 3,4 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний  за 2015 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 100,8 млрд руб. (33,9% от выручки), чистая прибыль – 14,4 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

 


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