Газета Дело

Телефоны в «облаках». «Ростелеком» предлагает иркутским бизнесменам «Новую телефонию»

Традиционные телефоны уходят в прошлое, а «Ростелеком» – лидер рынка – сам помогает этому процессу. Почему? В чем суть «Новой телефонии», которую компания предлагает своим корпоративным клиентам? Как бизнесу получить больший набор удобных и нужных сервисов за меньшие деньги, оставаясь на связи при любых обстоятельствах? Об этом SIA.RU рассказал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Больше возможностей

«Ростелеком» в последние годы взял явный курс на «облака». Даже телефонная связь переходит на облачные технологии…

– Динамика бизнеса заставляет работать активнее каждый день. Не оставаться на связи – невозможно и непрофессионально. Поэтому вытеснение фиксированной телефонии со временем неизбежно (если вы, конечно, не пожарные и не полиция). Работа на облачных платформах – уже сейчас наша повседневная жизнь. Например, развернуть полноценный офис в «облаке» «Ростелеком» может в течение 10 минут.

Чем же так нова «Новая телефония», которую вы предлагаете? В чем ее отличие от традиционной?

– «Новая телефония» дает гораздо больше возможностей, чем обычный телефон. Бизнесмен получает в свой офис многофункциональную АТС и call-центр на базе Национальной облачной платформы без приобретения специализированного коммутационного оборудования. Со встроенными сервисами «Новой телефонии» ни один звонок не будет пропущен, разговоры можно записывать, что позволяет влиять на качество обслуживания, можно в режиме реального времени смотреть статистику по телефонным активностям сотрудников и клиентов. Кроме того, услуга позволяет всегда оставаться на связи, совершать звонки и отвечать на них из любой точки Земного шара – нужен лишь доступ в интернет.

То есть интернет-провайдером не обязательно должен быть «Ростелеком»?

– Нет. Но на нашем интернете подключение, конечно, будет более выгодным. Например, осенью мы запускаем акцию для корпоративных клиентов «Облака успеха»: с 1 сентября по 31 октября будем подключать услуги в пакете: «Интернет + Новая телефония», при этом стоимость доступа к интернету на скорости 50 Mб/сек будет рассчитываться по очень выгодному «Специальному» тарифу.

30 клиентов – каждую неделю

Услуга уже около года доступна иркутским корпоративным клиентам «Ростелекома». Многие уже сменили старые телефонные аппараты на «Новую телефонию»?

– «Ростелеком» официально запустил услугу в Иркутской области 15 октября 2015 года. В этот же день первым клиентом стал ведущий всероссийский оператор по продаже билетов на зрелищные мероприятия, филиалы которого более чем в 50 городах России оснащены многоканальными региональными call-центрами «Ростелекома» и позволяют мгновенно консультировать зрителей о наличии и стоимости билетов, подсказывать ближайшие розничные точки, бронировать билеты.

Далее были ООО «Маяк» (сеть супермаркетов «Слата»), Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области, Агентство лесного хозяйства, множество автосервисов, парикмахерских, юридических компаний, служб такси и доставок…

Спрос на услугу продолжает расти. Около 30 клиентов еженедельно подключаются к «Новой телефонии».

Это только иркутские компании?

– Нет, еще братские и ангарские. В ближайшее время география расширится. «Новая телефония» будет доступна бизнесменам в Усть-Куте, Саянске, Усть-Орде.

Какие дополнительные сервисы «Новой телефонии», по вашим наблюдениям, наиболее популярны у клиентов?

– Самые популярные – это записи разговоров (многим руководителям хочется знать, как сотрудники разговаривают с клиентами, как предлагают товары, услуги, сколько звонков совершают продажники, как много времени тратят в течение дня на обзвон) и переадресация звонков.

Большинство компаний, которые выживают сегодня на рынке, понимают, что клиенту нужен сервис. Если он звонит в компанию, а телефон занят, – он обратится в другую фирму. Рынок в Иркутске очень конкурентный. «Новая телефония» позволяет настроить переадресацию, в том числе на мобильные телефоны: ни один звонок, таким образом, не будет пропущен.

Причина популярности услуги, наверное, не только в удобстве, которое она дает, но и в возможности оптимизировать издержки компании, сэкономить?

– Конечно. Как я уже сказал, «Новая телефония» – это программный комплекс из многофункциональной АТС и call-центра, работающий на Национальной облачной платформе, которая физически расположена в ростелекомовских ЦОДах в Москве и Новосибирске. То есть бизнесмену не нужно приобретать специализированное коммутационное оборудование, оплачивать строительство телефонных сетей, содержать обслуживающий персонал.

Тест – бесплатно

Насколько сложна система в работе? Нужны какие-то специальные навыки, чтобы разобраться и настроить услугу?

– Многие наши клиенты боятся названия «Новая телефония», опасаются внедрять что-то новое в свой бизнес. На самом деле «Новая телефония» проста в настройках и не требует каких-то специализированных знаний. Все настраивается в личном кабинете на портале «Ростелекома».

Но ведь не у всех есть время и желание разбираться?

– Да, с этим мы столкнулись в своей практике. Поэтому предложили клиентам дополнительные услуги системного администратора.

Сколько стоит вызов специалиста?

– Все совершенно бесплатно. Сотрудник приезжает в компанию, настраивает услугу, все рассказывает, показывает, объясняет.

На сайте компании говорится, что «Новую телефонию» в течение семи дней можно тестировать бесплатно.

– Совершенно верно. Для начала тестового периода нужно зайти на наш сайт и заполнить заявку. Клиенту будет доступен абсолютно весь функционал, за исключением исходящих звонков. За это время можно оценить все сервисы, определить, какие будут нужны в коммерческой версии, собрать свой «конструктор» из необходимых опций и по окончании теста нажать кнопку «Подключить услугу».

Юрий Романович, в завершении разрешите каверзный вопрос? «Ростелеком» – лидер рынка традиционной телефонии в России. А все эти виртуальные «инфокоммуникационные чудеса» подкладывают под нее настоящую «бомбу»…

– Конечно, подкладывают. Но это эволюционный процесс. Спад популярности традиционной телефонии мы наблюдаем в первую очередь в массовом сегменте, однако и в корпоративном эта тенденция имеет место.

Мы не хотим сидеть на месте, мы стремимся предоставлять более качественные, более расширенные возможности нашим клиентам, и это одна из основных причин, почему появилась «Новая телефония».

Организация, которая не развивается, в определенный момент просто не выдерживает конкуренции и уходит с рынка, а это в планы «Ростелекома» не входит.

«Новая телефония» – это: