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Куда «бежать» из банковских вкладов?

16 сентября 2016

Ставки по депозитам в российских банках продолжают снижаться. Какие инструменты могут стать альтернативой вкладам и принести большую доходность при сопоставимом уровне риска? Своими рекомендациями делится Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари.

Валюта

– Обычно на депозитах в банках деньги хранят наиболее консервативные инвесторы, которые не любят рисковать. Поэтому для них альтернатив не так много. Одна из них – хранить деньги в разных валютах, а в банке или дома – выбирать самому вкладчику, как и то, сколько времени держать их на депозите – от квартала до, может быть, полугода или года.

Сейчас я бы посоветовала хранить сбережения в трех валютах: рублях, долларах и минимальную часть в евро. Доходность от хранения денег в валютах, если их потом продать при существенном росте курса как минимум одной из них, может превысить инфляцию. Надежность очень высокая, так как портфель сбережений диверсифицирован.

Минусы в том, что рост курса той или иной валюты никогда не гарантирован. Процент по валютным депозитам в надежном банке гарантируется (если это предусмотрено договором), но курс валюты может и упасть – тогда доход окажется намного меньше, чем рассчитывал вкладчик. Но вероятность полностью потерять деньги тоже невелика.

Акции

Есть другая альтернатива: купить акции высоконадежных компаний – так называемых «голубых фишек» – с целью игры на курсовой разнице либо для получения дивидендов, а можно и для того, и для другого, но только продавать акцию нужно после получения дивидендов или хотя бы после даты закрытия реестра для целей получения дивидендов.

Доходность здесь может быть в несколько раз выше инфляции, и за месяц на некоторых акциях можно легко заработать 25-30%, а то и более. Но и риск потерять деньги на бирже тоже велик.

А вот дивиденды у высоконадежных крупнейших российских корпораций – это почти гарантированная история, особенно если вы купите привилегированные акции, дивиденды по которым корпорация-эмитент не имеет права не выплатить, иначе привилегированные акции приобретут право голоса, а этого никакой менеджмент не хочет допускать. Дивиденды у многих компаний «голубых фишек» также превышают годовую инфляцию, хотя ненамного.

Но главный минус в том, что дивиденды платятся, как правило, раз в год летом, а у многих корпораций закрытия реестров для получения дивидендов уже состоялись. Поэтому, если вы хотите купить акцию ради получения дивидендов, можно купить уже сейчас, но ждать придется до следующего лета, а о размере будущих дивидендов можно будет узнать в лучшем случае весной, когда совет директоров корпорации рекомендует годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда на акцию.

Золото

Еще одной альтернативой для физлица может стать покупка золотых украшений или золотых монет. Но нужно помнить, что золото – это биржевой товар, как и ценная бумага, поэтому цены металлов тоже проходят свои периоды роста и спада. Можно заработать выше инфляции, а можно крупно проиграть.

Если вы инвестируете в золото, выбирайте подходящий момент, когда цена сильно упадет, а потом держите подольше, не продавайте при каждом отскоке цены вверх, так как золото и монеты – это очень долгоиграющая история, с горизонтом инвестиций на год и больше.

SIA.RU


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