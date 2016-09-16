Газета Дело

Полный пенсион. Как самостоятельно накопить на достойную старость

Задумываться о пенсии, которая у большинства молодых россиян ассоциируется с завершением активной жизни, болезнями и одиночеством, в 30 лет мало кому хочется. К тому же многие уверены, что планировать личные финансы на два-три десятка лет вперед в условиях бесконечной череды экономических кризисов и кульбитов пенсионной реформы попросту невозможно. Тем не менее, факт остается фактом – чем раньше человек осознает, что он сам должен позаботиться о своем будущем, тем больше у него шансов сохранить привычный уровень жизни на заслуженном отдыхе. О том, как накопить на достойную старость, рассказывает Эдуард Семёнов, управляющий офисом БКС Премьер[1] в Иркутске.

Кто, если не мы

О необходимости граждан развивать ответственность за собственное будущее сегодня говорят не только эксперты, этого не скрывают и в правительстве. «Мы говорим о том, что граждане, работающие, должны сами тоже заботиться о своем будущем», – заявил недавно министр финансов РФ Антон Силуанов в телеинтервью[2]. Это значит, что России неизбежно придется пойти по общемировому пути, гарантируя людям некий базовый пенсионный минимум, а остальной «задел» на достойную старость предлагая накопить себе самостоятельно.

Говоря об общемировом пути, мы, прежде всего, подразумеваем опыт развитых стран, где уже давно и успешно действуют специальные льготные инвестиционные счета и пенсионные планы, которые позволяют гражданам спокойно, понемногу накапливать и инвестировать капитал в расчете на получение пассивного дохода на пенсии.

К примеру, американцы могут обеспечить себе не одну, а сразу три пенсии: государственную, частную коллективную по месту работы (корпоративную) и частную индивидуальную – через открытие персонального пенсионного счета. Один из самых популярных пенсионных планов в США – так называемые счета 401(k). Свое название план получил по номеру соответствующей статьи в Налоговом кодексе США.

Общий объем средств на этих счетах оценивается в $2,5 трлн[3]. Американцы сами решают, во что инвестировать накопленные на этих счетах деньги. Как правило, они выбирают паи фондов акций, облигационные фонды, консервативные инструменты с фиксированной доходностью – все то, что с точки зрения экономической теории и практики лучше всего «работает» на длинных сроках. Подобные инструменты для формирования будущей пенсии уже много лет существуют в Великобритании, Германии и других странах.

Есть ли аналогичные возможности в России? Разумеется. Как говорится, было бы желание. А если точнее – осознание ответственности за свой «послезавтрашний» день. Рассмотрим то, чем мы можем оперировать уже сейчас, чтобы потом не было мучительно горько.

Волшебное слово из трех букв

Каким должен быть первый шаг? Любые долгосрочные вложения необходимо тщательно планировать. Самостоятельно учесть все факторы – доходность активов, инфляцию, страновые, валютные риски – не посвященному глубоко в финансовую жизнь человеку довольно трудно. Поэтому первый шаг на вашем пути – это персональный финансовый план (ПФП), составленный с профессиональным финансовым советником. Вещь уже не столь экзотичная для нашей страны, как, например, 10-15 лет назад, и при этом чрезвычайно важная.

Такой план будет учитывать цель, например, «получение пассивного дохода через 30 лет», размер текущих ежемесячных доходов, оценку возможностей (сколько вы сможете откладывать ежемесячно/ежеквартально), возможную долговую нагрузку (например, если у вас есть ипотечный кредит), ваш риск-профиль (готовность рисковать частью вложений ради достижения большей доходности в будущем), а также макроэкономические риски на целевом горизонте, и, конечно же, сами инструменты для достижения цели.

План на пенсию должен быть очень взвешенным, стратегическим, а не отвечать текущей инвестиционной «моде». При выборе способа накоплений стоит помнить основной принцип инвестиций: чем выше потенциальная прибыль, тем выше и риски. Вместе с тем важно не пытаться вкладываться исключительно консервативно («зачем рисковать, это же мое будущее!»), поскольку пенсионные средства имеют большой горизонт инвестирования, в том числе и из-за общего роста продолжительности жизни. Поддерживая значительную долю более рискованных инструментов, например акций, вы получите шанс опередить инфляцию на длинном временном участке. Но выбор такой стратегии необходимо делать с опытным финансовым специалистом.

Попробуем собрать сбалансированную модель портфеля пенсионных накоплений.

Депозиты

В инструменты с фиксированным доходом, например, на классический депозит в банке, имеет смысл направлять примерно 30% пенсионных отчислений. Порог входа здесь минимален – 5-10 тыс. рублей.

Банковский депозит – это то, что большинству людей привычно и понятно и в целом ассоциируются с надежностью. Минус – в относительно невысокой доходности, примерно на уровне инфляции. Очевидный плюс – есть система государственного страхования вкладов до 1,4 млн рублей, которая пока не давала сбоев, и в случае разорения банков вы точно получите свои деньги обратно.

Вклад – необходимый консервативный элемент для долгосрочных вложений, но его необходимо выбирать в надежном банке, с возможностью регулярного довнесения средств и с удаленным доступом к счету. При наличии персонального финансового плана нужно регулярно отслеживать лучшие предложения по ставкам и исправно пополнять свои счета.

Накопительное страхование жизни

Еще 30% регулярных отчислений целесообразно направить на накопительное страхование жизни (НСЖ). Едва ли не главная проблема при формировании личного пенсионного капитала – самодисциплина. Вначале вы думаете, что сможете всегда регулярно откладывать, но на практике это далеко не всегда получается. Полис НСЖ вносит элемент обязательности. По условиям НСЖ страховые взносы нужно вносить регулярно и вовремя, а «просрочки» по платежам могут привести к досрочному расторжению программы и потере инвестиционного дохода.

Суть НСЖ заключается в том, что вы длительное время (до 25 лет) отчисляете страховой компании регулярные взносы, чтобы к определенной дате получить крупную сумму. Размер ежемесячного взноса в накопительных программах страхования устанавливается индивидуально – в зависимости от условий страхования. Деньги накапливаются на вашем счете, к ним прибавляется инвестиционный доход, полученный страховой компанией в результате размещения ваших средств. Минимальный первоначальный взнос (порог входа) в программах НСЖ начинается, как правило, от 50 тыс. рублей/ $1 тыс.

Кроме небольшой гарантированной доходности по НСЖ – в районе 3-5% годовых[4] – ежегодно начисляется доходность инвестиционная. Это еще около 6-9% годовых, что зависит от успешности размещения и рыночной конъюнктуры. Так, начисленный инвестиционный доход по программам НСЖ за 2015 г. составил в среднем 10–14% в рублях и 3–6% в валюте4. Кстати, очень важно то, что полис накопительного страхования жизни можно открыть в валюте – в евро или долларах. Таким образом, ваш пенсионный портфель будет защищен от колебаний валютных курсов, то есть риск девальвации будет в значительной степени нивелирован.

Накопительное страхование решает одновременно две задачи – накопления на пенсию и финансовой защиты на случай непредвиденной ситуации, связанной с жизнью и здоровьем человека и его семьи. Накопления по страховым программам не подлежат конфискации, не подлежат разделу при разводе. При наступлении страхового случая выгодоприобретатели получают деньги уже через несколько дней, а не месяцев (как по наследственным делам). Ну а сложность и невыгодность досрочного прекращения программы обеспечивает исполнение известного наблюдения «Подальше положишь – поближе возьмешь».

Инструменты фондового рынка + ИИС

Выше мы определили консервативное «ядро» ваших инвестиций в будущую пенсию. Имея такие столпы надежности как депозиты и НСЖ, мы можем направить порядка 40% средств в более рискованные инструменты.

Когда мы писали об американских счетах 401(k), мы не случайно обратили внимание, что многие американцы выбирают для долгосрочных вложений паи фондов акций. И действительно, многолетние наблюдения показывают, что, несмотря на локальные просадки акций, долгосрочное инвестирование выглядит привлекательно. Эта идея реализуется в коллективных инвестициях. На длинных временных горизонтах – от 3-5 лет – паевые фонды, как правило, наиболее актуальны. Остается выбрать подходящий фонд и регулярно докупать его паи. Стартовать можно от 15 тыс. рублей, докупать – на любую сумму.

Потенциал инвестиций в фондовый рынок с 2015 года можно увеличить благодаря внедрению индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Открыв такой счет, вы можете приобрести акции или облигации известных крупных компаний на сумму до 400 тыс. рублей ежегодно и, во-первых, рассчитывать на инвестиционный результат от изменения стоимости ценных бумаг, возможных купонных выплат, дивидендов, а во-вторых, на налоговый вычет в размере 13% (или до 52 тыс. рублей в год)[5], что само по себе уже неплохо на фоне доходностей классических консервативных инструментов.

Главное – вовремя подавать декларации, придерживаться своего персонального финансового плана и понимать, что ваше будущее зависит прежде всего от ваших разумных действий в настоящем. Безусловно, все корректировки и изменения в свой финансовый план нужно вносить вместе со специалистом, который поможет выбрать нужные инструменты.

г. Иркутск, ул. Свердлова, 43а

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