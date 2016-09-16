Газета Дело

Квартира под гостиницу! г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта

dims

6-комн.квартира под гостиницу, хостел. 350 кв.м, сауна, камин. Развитая инфраструктура, рядом парк, магазины. Поможем с кредитом, одобрение от 1 дня.