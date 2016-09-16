Газета Дело

Торговые помещения в центре города! г.Иркутск, ул. Литвинова, 20

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Исторический центр города, высокая проходимость, первая линия! Отдельный вход в магазин, выход во двор, свой санузел, высокие потолки. Магазин после капитального ремонта (пол керамогранит, стены ГКЛ окрашены, подвесной алюминиевый потолок, новая сантехника, электрика, отопление, сигнализация).