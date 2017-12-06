Иркутская нефтяная компания: "Идеи сотрудников приносят прибыль"

Любая компания, какой бы крупной и успешной она ни была, время от времени сталкивается с необходимостью улучшений. Постоянный поиск инновационных решений и внедрение их в рабочие процессы – условие успеха современного бизнеса. Именно этому была посвящена вторая научно-практическая конференция, состоявшаяся 16 ноября в Иркутской нефтяной компании. Свежие идеи, новые разработки и творческая энергия специалистов нефтегазовой сферы лягут в основу развития ИНК на ближайший период.

Оно того стоит

В конференции ИНК приняли участие более 150 человек, было подготовлено 59 докладов в десяти секциях, представляющих основные направления деятельности компании. Организаторы и руководство рассчитывают, что в следующем году количество участников увеличится и добавится еще одна секция – по строительству и управлению проектами.

«Компании необходимы свежие, хорошо проработанные идеи, потому что двигаться вперед без творческого роста невозможно», – отметила Марина Седых, генеральный директор ИНК.

«В прошлом году мы проводили научно-техническую конференцию молодых специалистов, но желающих поделиться идеями было гораздо больше, поэтому сейчас мы сняли возрастные ограничения», – рассказала Татьяна Лукачич, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК и организатор конференции.

С 2015 г. в Иркутскую нефтяную компанию пришло много новых людей, работавших до этого на разных предприятиях нефте-газовой отрасли. В крупных профильных компаниях научно-технические конференции – обычное дело. «И оно стоит того, поэтому мы тоже начали проводить такие конференции у себя», – продолжила Татьяна Лукачич.

К настоящему моменту пять проектов, предложенных участниками в прошлом году, находятся в стадии реализации. Один из них принес серьезную экономию средств компании. Другой – перерос в отдельное направление, и по нему уже получена первая продукция.

Сделать шаг

Для молодых специалистов участие в научно-технических конференциях дает старт профессиональному развитию и позволяет шагнуть по карьерной лестнице. Люди, которые когда-то были победителями НТК, сейчас продолжают трудиться над своими проектами. Для многих такая мотивация важнее, чем материальная. Хотя и последняя присутствует, конечно.

«Для каждого из победителей разрабатывается план обучения и развития, – рассказала Татьяна Лукачич. – Сотрудник может быть зачислен в кадровый резерв компании или попасть в программу по работе с талантами, запущенную недавно. Одним словом, ИНК растет и развивается, а вместе с ней растут и развиваются сотрудники».

Сергей Зимин, главный геолог ИНК, отметил, что победители секции, председателем жюри которой он является, работают в компании всего несколько месяцев, но уже предлагают оригинальные решения актуальных для ИНК задач. «Молодые специалисты хотят вносить свой вклад, видеть как их идеи воплощаются и улучшают общий результат работы компании. И это радует», – сказал он.

Конференция объединила представителей рабочих профессий и инженерно-технических работников со всех крупных производственных объектов ИНК, а также студентов ведущих вузов.

«Если говорить о добыче углеводородного сырья, о нашем газовом бизнесе или о строительстве и эксплуатации трубопроводов, там, конечно, люди с промыслов, – рассказала Татьяна Лукачич, – а в секции «Менеджмент» – офисные работники».

Гостем нынешней конференции стал финансовый директор бизнес-школы «Сколково» Александр Ким. Комментируя доклад практиканта ИНК Юлии Буйновой, который, к слову, был представлен по Скайпу, он поделился опытом организации электронной корпоративной библиотеки.

К дню рождения – с достижениями

Технически подготовка к конференции происходит так: в июне организаторы объявляют о начале приема заявок. Сотрудники ищут себе научного руководителя, который будет курировать данный проект. Потом жюри собирается и готовит свои секции. «Саму конференцию мы проводим в середине ноября, – рассказала Татьяна Лукачич – И это не случайно: у компании 27 ноября день рождения, и нам хотелось бы, чтобы мы приходили к нему с определенными достижениями».

Члены жюри оценивают доклады с точки зрения актуальности, применимости, экономической целесообразности, а с недавнего времени и с точки зрения риск-менеджмента. Участники конференции могут проголосовать за понравившийся доклад с помощью корпоративного мобильного приложения INK EVENTS.

«Приятно видеть, что авторы работ начинают более тщательно прорабатывать проекты и оценивать экономический эффект от внедрения тех или иных предложений», – отметил Дмитрий Солод, заместитель генерального директора и руководитель секции «Промышленная безопасность, охрана труда и экология».

Рекомендовано к внедрению

Наибольшее количество проектов было представлено в секциях «Техника и технология добычи УВС», «Геология и разработка месторождений» и «Сбор, транспортировка и подготовка УВС».

Исследования в секции «Техника и технология добычи УВС» были направлены на подбор эффективного оборудования и технологий для оптимизации процесса добычи углеводородного сырья и снижения операционных затрат.

Победителем был признан Евгений Беспаленко, начальник смены цеха добычи нефти и газоконденсата (ЦДНГ). В своей работе он проанализировал ряд измерительных установок, оценил их эффективность и предложил использовать оборудование, ранее не применяемое в РФ.

«Решения, предложенные в рамках секции, рекомендованы к детальному рассмотрению, – сказал Руслан Салихов, заместитель главного инженера – Директор Департамента добычи нефти и газа и председатель секции. – В случае положительной технической и экономической оценки, они будут приняты к реализации, а докладчики будут включены в рабочие группы».

В секции «Сбор, подготовка и транспортировка УВС» первое место занял Данил Фефелов, мастер участка эксплуатации трубопроводов. Он предложил решение, способное повысить надежность промысловых трубопроводов и снизить экологические риски.

«Предлагаемая мобильная система очистки и диагностики трубопроводов имеет небольшие габариты и обладает меньшей стоимостью по сравнению со стационарными системами, – отметил руководитель секции Олег Басов, заместитель главного инженера по подготовке и транспортировке УВС. – Проекты, занявшие первые места, также будут рекомендованы к внедрению».

В секции «Геология и разработка месторождений» были представлены семь докладов, авторы пяти из них - студенты Иркутского научно-исследовательского технического университета (ИрНИТУ) и Томского политехнического университета (ТПУ). Участники сконцентрировались на вопросах повышения коэффициента извлечения нефти, а также эффективного поиска залежей углеводородов.

Победитель секции, ведущий инженер по моделированию отдела гидродинамического моделирования ИНК Александр Овчинников представил исследование «Линии тока и их вклад в оперативный контроль и регулирование процесса заводнения». Докладчик отметил, что для месторождений, которые уже разрабатываются некоторое время (в том числе для Ярактинского) становится актуальным проведение оценки эффективности нагнетательных скважин и перераспределение закачки.

«Радует, что география проектов расширяется, – заметил председатель жюри секции, главный геолог ИНК Сергей Зимин. – Доклад студентки Томского политехнического университета Александры Волковой хоть и не занял призового места, но оказался весьма полезным. Методы, предложенные автором доклада, будут востребованы при освоении участков в Красноярском крае».

Проекты, не занявшие призовые места, не менее интересны, чем проекты победителей, но им не хватает глубины проработки, – отметили члены жюри. Авторам рекомендовано доработать свои изыскания и либо повторно защитить свои работы в следующем году, либо выходить с ними на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

Главный бухгалтер ИНК Ольга Гершкевич предложила все работы, которые компания будет внедрять, провести через НИОКР и таким образом улучшить экономику проекта.

Подводя итоги

Победителям Второй научно-технической конференции ИНК руководители компании вручили денежные премии в размере 50 тыс. рублей, дипломы и символ конференции – памятную стелу.

«Мы должны быть лучшими в мире в том, что мы делаем», – сказал Николай Буйнов, Председатель Совета Директоров ИНК, подводя итоги конференции. – Русская инженерная школа всегда качественно отличалась от других кругозором и широтой мысли. Соответствующий потенциал у компании есть, и им надо обязательно воспользоваться».