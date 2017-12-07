Елена Ланцова: Лизинг дождался взрывного роста

Хотите узнать, как обстоят дела в реальном секторе экономики – пообщайтесь со специалистами в области лизинга. Именно у них аккумулируется актуальная и объективная информация о потребностях и возможностях производственных компаний. Об итогах 2017 года, о том, какие экономические реалии радуют, а какие внушают тревогу, Газете Дело рассказала руководитель компании «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова.

Елена, удалось ли «РАФТ ЛИЗИНГу» в этом году достичь целевых показателей?

– 2017 г. был для «РАФТ ЛИЗИНГа» очень продуктивным. Первые позитивные тенденции после кризиса проявились еще в начале 2016 г., а в 2017 году они работали на полную мощность. За 9 мес. текущего года рынок лизинга в России вырос на 58%, а «РАФТ ЛИЗИНГ» - на 106 % к аналогичному периоду прошлого года. Объем размещенного нами финансирования превысил 1 млрд руб. План уже сейчас перевыполнен. Мы региональная лизинговая компания, и, в отличие от многих федеральных игроков, не располагаем огромной филиальной сетью. При этом нам удалось по итогам 1 полугодия 2017 года обойти конкурентов. В рэнкинге лизинговых компаний страны мы с 82 места поднялись на 66 позицию. Это, безусловно, впечатляющий результат.

Можете ли вы, судя по вашим клиентам, сказать о том, какие отрасли сейчас на подъеме?

– Лизинг – индикатор для определения самочувствия региональной экономики. Если смотреть объективно, то активнее всего нашими услугами пользуются компании лесной сферы, дорожники, добывающие и транспортные компании. Надо отметить, что в лесной отрасли в последние годы наметился и качественный рост: если раньше акцент делался на заготовке и продаже пиломатериала, то сейчас компании закупают оборудование для глубокой переработки.

Оживилось и дорожное строительство. Наконец-то эта отрасль получила стабильное финансирование из федерального бюджета. Тендеры проходят вовремя, что позволяет компаниям планировать работы и более серьезно подходить к приобретению необходимой техники.

Горнодобывающая отрасль также демонстрирует хороший рост. Сейчас мы рассматриваем несколько интересных проектов как в Иркутской области, так и в других регионах СФО.

А кто так и не вышел из кризиса?

– Мы внимательно следим за строительной отраслью. Но пока вынуждены констатировать, что существенных сдвигов не увидели.

Какие факторы способствовали росту в лизинге?

– Главный фактор – отложенный из-за кризиса спрос. Обновлять производственное оборудование и технику нужно регулярно вне зависимости от ситуации. То, что не было приобретено в 2014-2015 годах, закупается сейчас. Хотелось бы отметить и предпринимательскую активность. Наши предприниматели – они так устроены - готовы работать даже при малейших признаках стабилизации. Второй фактор – жесткая позиция банков в кредитовании бизнеса. Они, возможно, из-за давления ЦБ, по-прежнему неохотно дают кредиты, предпочитая зарабатывать на других инструментах. Третий фактор – программы субсидирования, реализуемые Минпромторгом. В этом году государственная поддержка распространяется как на легковой автотранспорт, так и на грузовой. Это, безусловно, существенно повлияло на рост количества лизинговых сделок и популяризацию инструмента в целом.

Это ситуация по отрасли. А что позволило «РАФТ ЛИЗИНГУ» вырасти быстрее рынка?

– В 2016 году мы утвердили стратегию развития компании.

Во-первых, мы поставили перед собой задачу диверсифицировать источники финансирования. Если год назад у нас было порядка 4-5 банков-партнеров, то сейчас их уже 9. Мы привлекаем банки из разных регионов: Красноярск, Новосибирск, Хабаровск. И это действительно партнеры: они готовы корректировать процентные ставки, пересматривают комиссии. Это позволяет нам на снижении стоимости входящих ресурсов делать предложения для клиентов более выгодными. Еще один шаг в диверсификации источников финансирования – привлечение частных инвестиций. Мы не хотим полностью зависеть только от банковской системы с ее плюсами и минусами, и потому развиваем направление частных инвестиций. У нас сейчас порядка 70 инвесторов.

Второй пункт стратегии развития – это увеличение средней стоимости сделки. Если год назад она составляла порядка 5,5 млн. руб., то сейчас уже 11 млн. руб. Мы осознанно делаем ставку на более крупные сделки. Это позволяет компании расти без существенных затрат на расширение штата.

Третья стратегическая задача – увеличение доли на рынке Иркутской области и в регионах СФО в целом. Причем реализовать эту задачу мы изначально планировали за счет привлечения именно качественных клиентов (платежеспособных, стабильных, уверенных). Качественный лизинговый портфель – основа развития любой лизинговой компании.

Мы активизировались в этих направлениях. Год прошел для нас под знаком диверсификации и расширения границ. Это позволило нам войти в число крупнейших частных лизинговых компаний страны.

Вы, как и все, предпочитаете работать с крупными, платежеспособными клиентами? А как же мелкое производство?

– Нам важно поддерживать диверсификацию портфеля, в котором должны быть представлены разные отрасли. Экономика региона должна расти равномерно, и понятно, что некоторым производствам сложнее, чем остальным. Услуги лизинга в большей степени востребованы компаниями, не получающими финансовой поддержки от государства. В основном это малый и средний бизнес. У нас были заявки на оборудование для печатного производства, для бетонного завода, для швейной фабрики, для прачечной. Такие проекты, несмотря на повышенные риски для нас, мы поддерживаем, и внимательно следим за ними.

И еще об источниках финансирования. Вы, пожалуй, едва ли не единственная лизинговая компания в России, которая привлекает частные инвестиции. Насколько это удается?

– С новым продуктом выходить на рынок всегда непросто. Тем более, если ты работал на рынке B2B, а теперь тебе надо выйти на рынок B2C. У нас на сегодняшний день уже 70 инвесторов. Средняя сумма займа приближается к 2 млн руб., максимальная сума займа – 26 млн руб. Конечно, любой лизинговой компании интересны длинные деньги. Ведь минимальный срок договора лизинга – 13 месяцев. Мы постепенно стремимся к увеличению среднего срока займа. Еще в начале года он составлял 7 мес., сейчас - уже 10,2 мес. На 1 октября 2017 года частные вложения в общем объеме заимствований компании «РАФТ ЛИЗИНГ» составили 19,5 %.

Интересно. И как вам удается привлечь частных инвесторов?

– Стратегия привлечения частных инвесторов изначально была ориентирована на разные целевые аудитории. Нам интересны как крупные инвесторы, с которыми мы ведем переговоры о вложении нескольких десяток миллионов рублей, так и более мелкие - с суммами от 1-1,5 млн руб.

Помимо того, что нам необходимо продвигать сам проект «Инвестиции», перед нами стоит и другая задача: объяснить людям, что вкладывать деньги можно не только в банк или в коммерческую недвижимость. Лизинговая компания тоже может обеспечить фиксированный доход, при этом куда более высокий, чем банковский депозит или сдача в аренду площадей. Инвесторам важно понять, как работает схема. Мы абсолютно прозрачная компания. Кроме того, наши ставки выше, чем в банках, как правило, на 4-5 пунктов. На фоне падения ставок по банковским вкладам инвесторы проявляют все больший интерес к нашим предложениям.

А если инвесторы все придут в один момент и заберут деньги?

– Мы знаем примеры, когда банки разорялись совсем не потому, что плохо вели бизнес, а потому, что в результате негативного слуха одномоментно вынуждены были досрочно вернуть депозиты вкладчикам. Безусловно, это подрывало их устойчивость. Мы изначально продумали этот риск. У нас в договоре займа отсутствует возможность досрочного возврата. Наши продукты по частным инвестициям предусматривают выбор срока займа от 3 до 48 месяцев. У клиента есть возможность спланировать период инвестиций.

Слишком уж всё хорошо. Добавим ложку дегтя? Что в этом году мешало развитию вашего бизнеса?

– Очевидно, не все компании в сегменте малого и среднего бизнеса могут позволить себе купить необходимое дорогостоящее оборудование. А ведь они формируют экономику региона. Мы видим, что в других городах СФО есть программы по господдержке лизинга для таких предприятий, а в некоторых – по нескольку для разных отраслей. У нас в этом плане по-прежнему ничего нет. Есть госпрограммы на федеральном уровне, поддерживающие крупные компании, но для малых и средних предприятий они не работают.

И как, по-вашему, это можно изменить?

– Мы не так давно выступили с инициативой, собрали профессиональное сообщество, сформировали и предложили минэкономразвития эффективную программу по поддержке в модернизации производственного оборудования в лизинг. Условия программы очень привлекательны – 1 % годовых на аванс. То есть деньги предполагается давать не бесплатно и с возвратом. А пока из-за нехватки средств компании вынуждены работать на старом, либо покупать дешевое оборудование. Хочется, чтобы программа заработала, а региональный бизнес получил реальную поддержку. Мы региональная компания, здесь живем, здесь платим налоги, и нам важно поддерживать именно местный бизнес. За 12 лет мы сформировали серьезную базу клиентов. Компании развиваются и растут вместе с нами. Наша принципиальная позиция – не просто зарабатывать, а помогать экономическому развитию региона.

Ваши прогнозы на 2018 год?

– Мы оптимистично смотрим в будущее и ожидаем устойчивый рост на 10-15 %, как минимум, до середины 2018 г. Потребность в обновлении основных средств по-прежнему актуальна. Мы готовы ее восполнить.