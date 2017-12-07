«Родные берега»: Вектор на устойчивое развитие

Чтобы удачно вписаться в экономические реалии, современному застройщику необходимо безошибочно чувствовать потребности разных жителей города – и молодых, и постарше. Компании «Родные берега» это удается. Каким будет экономичное жилье для студентов и аспирантов? Где будет расположен новый статусный жилой комплекс? Как на практике создается комфортная городская среда? Об этом и о ближайших перспективах компании читателям Газеты Дело рассказывает руководитель компании Алексей Распутин.

Алексей, чем компании запомнился 2017 год?

– В этом году мы показали значительный рост. Мы вошли в десятку крупнейших застройщиков г. Иркутска, за 2016 год сдали более 18 тыс. кв.м жилья, причем две блок-секции ЖК «Родной берег» были сданы досрочно. А планы – еще больше, сейчас у нас три разных проекта. Продолжается строительство ЖК «Родной берег» в Октябрьском районе, скоро закончим последнюю, пятую блок-секцию с видом на Ангару. Начали строительство блок-секции No4. В этом году мы впервые вышли за пределы Октябрьского района, приступили к реализации сразу двух проектов – «Клубный дом на Звездинской» и жилой комплекс «Альма-Матер». Мы хотим создавать по-настоящему удобные, эстетичные, архитектурно интересные дома.

«Клубный дом на Звездинской»

В 1 квартале 2018 г. мы планируем закончить строительство первого «Клубного дома». Это необычный для Иркутска формат. «Клубный дом на Звездинской» – жилой комплекс повышенной комфортности с закрытой территорией, с небольшой этажностью, с паркингом, где машиномест хватит всем жителям. Рядом находится роща «Звездочка». Мы постарались учесть и удовлетворить все запросы наших покупателей. Большое внимание уделили дизайну, подсветке, внутренней отделке, особым архитектурным формам. Особый акцент сделали на качестве. Мы очень хотим, чтобы «Клубный дом на Звездинской» стал нашим лучшим объектом.

Клубный дом на Звездинской

«Альма-Матер»

Это доступное жилье, в первую очередь, для молодых. Люди сегодня считают деньги. Время, когда покупали все, что предлагалось – давно закончилось. Европейская рациональность нашла отражение в так называемых смарт-квартирах, где нет лишних квадратных метров, но сохраняются комфорт и функциональность. Это продуманные планировки, в которых есть все необходимое для комфорта, но они меньше по площади процентов на 20-30-40 %.

Данная концепция легла в основу нашего нового проекта «Альма-Матер». Иркутск декларируется как образовательный центр, но позиции города в этом плане постепенно теряются, потому что родители отправляют своих детей в Красноярск, Новосибирск, Москву. Нам же важно, чтобы молодежь оставалась здесь. Для этого нужно создавать условия, в том числе условия жизни.

Мы предлагаем студентам, аспирантам, молодым семьям вариант первого собственного жилья – и экономичного, и удобного. Эта идея понравилась и городским властям, и скоро в районе кинотеатра «Чайка», неподалеку от ИрНИТУ и ИРГУПС появится первый в Иркутске настоящий кампус. Смысл в том, чтобы студент мог рассчитывать на собственное жилье за небольшие деньги. Родителям так тоже будет спокойнее. Там будет закрытая территория, а в самом кампусе все необходимое – прачечная, столовая, спортзал. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить жителей “Альма-Матер” всем неообходимым для комфортной жизни. А управляющая компания будет следить за порядком: будет консьерж, видеокамеры, интернет.

Стоимость квартиры площадью 24 м2 – чуть больше миллиона рублей и зависит от варианта отделки. Ежемесячный платеж по ипотеке не больше, а то и меньше, чем за съемное жилье, и можно будет не опасаться, что тебя кто-то «попросит» съехать в течение суток.

Успех этой идеи напрямую зависит от качества работы управляющей компании, и мы готовы приложить к этому все усилия, благо опыт у нас есть. Важно отметить, что это не будет общежитием: здесь будут жить собственники, каждый из которых заинтересован в ликвидности и максимальной стоимости своего имущества.

ЖК "Альма Матер"

В будущем, когда мы просчитаем экономику и прочие нюансы, эта концепция может лечь в основу строительства доходных домов и различных вариантов социального жилья уже в масштабах города.

Какие тренды в отрасли показались вам самыми яркими в этом году?

– Сейчас резко выросли требования к качеству городской среды и придомовых территорий. Мы стремимся к тому, чтобы создать для жителей наших домов максимально комфортную обстановку. За свой счет делаем дополнительное благоустройство даже в уже сданных домах, устанавливаем малые архитектурные формы, асфальтируем дорожки и улицы, выкладываем плитку, делаем специально разработанные, красивые металлические ограждения, оборудуем спортивные площадки. Это многоплановая работа, мы ведем ее совместно с нашей управляющей компанией.

Еще один тренд – дворы без автомобилей. Это мы тоже реализовали. Мы высаживаем уже рослые деревья, чтобы не ждать 10 лет, пока они вырастут: завозим ели по 3 метра. Устанавливаем фонари, делаем дополнительную внутреннюю подсветку. А чтобы вся эта красота не «била по карману», не вела к увеличению себестоимости, мы стараемся все процессы строительства унифицируем, раскладываем на составляющие и работаем эффективно. С другой стороны, мы стараемся максимально удовлетворить потребности покупателей.

Нам важно сделать наши жилые комплексы образцовыми с точки зрения комфортности проживания. Меня в свое время многие не понимали – зачем, например, в ЖК консьерж, а сейчас уже без него никак; к хорошему быстро привыкают. Мы продолжим работу в этом направлении, и все наши будущие проекты будем делать еще лучше, чтобы они были красивыми и комфортными. В то же время надо, чтобы цена оставалась невысокой.

У нас нет такой сверхзадачи как маржинальность любой ценой. Мы закладываем вектор на устойчивое развитие. Для этого мы учитываем все положительные изменения в архитектуре, изучаем и анализируем европейский опыт в градостроительстве и организации городской среды.

Как вы в условиях изменений в законодательстве смотрите в будущее?

– Мы готовы к работе по новым требованиям, уверен, что даже в таких непростых условиях мы будем чувствовать себя хорошо. Нам не раз приходилось работать не «благодаря», а «вопреки». В строительстве всегда что-то происходит. Мы нацелены на то, чтобы строить качественно, учитывая все пожелания людей. Конечно, будем приспосабливаться, искать пути.

Оптимизма мы не теряем, будем работать дальше. Надеемся, что строителям удастся как-то смягчить новые правила. Это необходимо хотя бы для того, чтобы работать в рамках развития застроенных территорий. РЗТ не должно умереть. На сегодняшний день это самый действенный механизм расселения ветхого и аварийного жилья. Мы действительно хотим расселять людей, давать им новое жилье. Но в предложенных условиях, если их не изменить, работать будет невозможно. К тому же никто не отменил уже действующие в рамках РЗТ проекты. Это вопрос политический, поэтому, думаю, обязательно будет найдено какое-то решение, через поправки, через изменения. Иначе отрицательный эффект перехлестнет декларируемый эффект защиты дольщиков.

Исходя из этого, мы не останавливаемся: активно участвуем в проектировании площадок в рамках РЗТ в Правобережном округе. Кроме того, уже готовим ЖК «Альма Матер-2», будем работать по нему уже по новому закону. Наша задача сейчас – сохранить набранный темп, начать работу в рамках РЗТ, сделать максимум для наших клиентов. Всё, что для этого необходимо, у нас есть.

Проектные декларации – на сайте rodnoy-bereg.ru