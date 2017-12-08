Алексей Кудрин призвал бороться с бедностью

Один из самых известных и авторитетных российских финансистов Алексей Кудрин назвал бедность и технологическую отсталость наиболее важными проблемами современной России.

В принципе, обе проблемы взаимосвязаны, так как от уровня технологий зависит производительность труда. Предложения по борьбе с бедностью бывший министр финансов должен обнародовать в ближайшее время. К Алексею Кудрину до сих пор прислушиваются в Кремле и, соответственно, некоторые его идеи имеют неплохие шансы воплотиться в реальность. Ранее Алексей Кудрин говорил, что рост зарплат в Российской Федерации должен соответствовать увеличению производительности труда.

В сущности, социальное неравенство и бедность в России по мировым меркам средние. Ситуация, на самом деле, даже немного лучше, чем дает официальная статистика. Не так мал процент россиян, которые получают зарплаты в конвертах. Проблема бедности или даже нищеты для России стала актуальной в начале 90-х годов, когда гиперинфляция уничтожила советские сбережения, а спад экономики составил 40%. Тогда Россия лишилась целых секторов экономики, например, гражданского авиастроения. В нулевые годы уровень бедности значительно снизился. Основные доходы от экспорта сырья стали консолидироваться бюджетом и затем распределяться по всей экономике, однако полностью данную проблему решить не удалось.

Напрямую государство может влиять только на уровень пенсий и зарплат в государственном секторе. И их индексация позволит не только снизить бедность, но и ускорить рост экономики, поддержав внутренний спрос. Ключевой вопрос: откуда взять деньги?! Нефть последнее время радует российский бюджет дополнительными доходами, но не стоит забывать и о финансовых резервах ЦБ РФ и правительства. Проблема инфляции решена, опасаться увеличения государственных расходов не стоит.

Что касается технологической отсталости, то ситуация не так печальна, как говорит Алексей Кудрин. За очень короткий срок Россия восстановила фабрику национальных высоких технологий – оборонный комплекс. Однако без импорта технологий России, конечно, не обойтись. И здесь все упирается в курсовую политику ЦБ РФ. России однозначно нужен сильный рубль. Именно за счет политики сильного рубля в начале нулевых в России появилась массовая сотовая связь.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари