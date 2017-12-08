ВТБ в Иркутске: внешнеэкономический акцент

Корпоративный бизнес банка ВТБ в Иркутске по итогам 11 месяцев 2017 г. отмечает увеличение активности региональных компаний в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД). За этот период по поручениям клиентов банком проведены более 5,5 тысяч операций общим объемом 5,8 млрд. рублей. В топ стран-лидеров в проведении экспортно-импортных операций вошли Китай (по итогам 11 месяцев доля паспортов сделок достигла 58 %), Монголия и Южная Корея.

Операции ВЭД пользовались наибольшим спросом у клиентов банка, занимающихся экспортом леса, растительного масла и его производных, импортом продукции органической и неорганической химии, овощей и фруктов, запчастей к автотехнике, а также медицинского оборудования и расходных материалов для производства лекарственных препаратов.

По поручениям корпоративных клиентов банк ВТБ в Иркутске за 11 месяцев работы провел по внешнеторговым контрактам 400 операций в национальной китайской валюте на сумму 56 млн. юаней. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество платежей в юанях по внешнеторговым контрактам увеличилось в 2,2 раза, что подтверждает устойчивый тренд на развитие экспортно-импортных операций в этой валюте у иркутских производителей и поставщиков.

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутске Александра Макарова прокомментировала: «На фоне общего оживления экономики складываются благоприятные условия для развития внешнеэкономической деятельности клиентов банка ВТБ. Доля экспорта товаров иркутских производителей разных сфер экономики неуклонно растет. Клиенты ВТБ успешно строят свой бизнес, опираясь на высокие компетенции банка в сфере ВЭД, а также на ряд преимуществ, одним из которых является наличие на местах в штате квалифицированных специалистов в области валютного контроля».