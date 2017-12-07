Самовольное строительство: себе дороже, и уже без вариантов

Строить без разрешения всегда было рискованно. Но если раньше особо «ушлые» граждане могли узаконить стройку «задним числом», то теперь так не получится, и порядка в этой сфере будет больше. Но есть и обратная сторона проблемы: в число самовольных строений порой попадают объекты, возведенные вполне добросовестными гражданами. О том, что изменилось в законодательстве о самовольном строительстве, и что это означает для собственников объектов, читателям Газеты Дело рассказывает юрист Адвокатского бюро «Рябенко и партнеры» Алина Берест.

– Вопросы самовольного строительства всегда были в поле зрения властей, и не так давно правительство России приняло соответствующие поправки в законодательство. В ГК РФ и КОАП РФ внесли новые нормы, существенно ужесточившие ответственность за самовольное строительство.

Теперь в законе четко разрешен вопрос о том, что постройка не может быть признана самовольной, если собственник этого объекта перед началом строительства получил все разрешительные документы, но после признания права собственности выяснилось, что на земельный участок когда-то были наложены ограничения, о которых собственник не знал. Иными словами, если при оформлении разрешения на строительство заинтересованные контролирующие органы не сообщили собственнику об ограничениях, возведенный объект не может быть признан самовольным и не подлежит сносу, при условии, что все необходимые документы были получены собственником в установленном порядке.

Как ни странно, раньше было иначе, и из-за недоработки того или иного ведомства добросовестным собственникам порой приходилось сносить строения за свой счет.

Собственники земельных участков и недвижимости, расположенных в зонах с особыми условиями, теперь имеют право на возмещение убытков, если им не сообщили об этих ограничениях вовремя, а постройку все же пришлось снести. Ответственным в данном случае признается ведомство, допустившее недоработку.

Бывает, что один вопрос по участку регулируется разными ведомствами, и какое-то из них накладывает ограничения, а собственник об этом не знает, получает разрешение и начинает строить. В этом случае постройка считается законной, и собственник также имеет право на получение компенсации и возмещение убытков.

При ведущемся самовольном строительстве сейчас будет запускаться более жесткий административный механизм. Теперь недобросовестного застройщика в обязательном порядке обяжут снести незаконное строение и привести участок в первоначальное состояние.

Раньше можно было приобрести участок, построить объект, а по окончании строительства узаконить постройку в судебном порядке. Сейчас механизм поменялся.

Необходимо устранить незаконное строительство и согласовать все в установленном порядке. Только при таком условии впоследствии можно будет зарегистрировать объект.

Изменился в сторону ужесточения и порядок применения санкций. Если до этого контролирующий орган давал предписание и время на предоставление документов и объяснений, и только потом составлялся протокол, то теперь протокол составляется на месте и налагается штраф.

Введена ответственность за неисполнение решения суда о сносе. Раньше граждане могли «тянуть время», судились, ведь пока шел пока суд – можно было не исполнять предписание. Теперь за неисполнение решения суда о сносе будет налагаться штраф от 20 000 до 50 000 руб. для физических и ИП и до 300 000 руб. для юридических лиц.

Вероятнее всего, до конца года в эти законодательные нормы будут внесены какие-либо уточнения. Тем не менее, уже сегодня можно ожидать, что самовольное строительство исчезнет.

Адвокатское бюро «Владимир Рябенко и партнеры»

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