Иркутск готов к приходу новых франшиз

Евгений Орачевский,

министр экономического развития Иркутской области Наталья Давыдова,

директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области

В начале декабря в Байкал Бизнес Центре г. Иркутска прошла Вторая Международная Байкальская ярмарка франшиз. Организовал мероприятия Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области совместно с Министерством экономического развития региона. По оценке посетителей и участников, ярмарка оказалась интересным и полезным мероприятием с большим потенциалом и перспективами.

Помимо собственно выставки франшиз, на ярмарке была реализована разнообразная деловая программа, включающая освещение ключевых особенностей российской франшизы как бизнес-модели.

Анонсируя мероприятие, министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский подчеркнул: «Бизнес по франшизе позволяет с высокой долей вероятности развивать успешное дело. Поэтому я с уверенностью могу рекомендовать рассматривать возможность открытия бизнеса по франчайзингу в приоритетном порядке. С точки зрения экономического развития Иркутской области, нам интересны мегафраншизы, предлагающие масштабные технологии, способные повлиять на структуру валового регионального продукта.

Участники ярмарки получили исчерпывающую информацию о трендах, перспективах и ведущих игроках рынка франшиз, узнали о мерах государственной поддержки, на которые могут рассчитывать предприниматели, в том числе и франчайзи.

«Франчайзи, как субъекты малого и среднего предпринимательства, могут использовать любые инструменты поддержки бизнеса, представленные в Иркутской области. Это финансовые инструменты (микрозаймы до трех миллионов рублей, гарантийная поддержка при получении кредита на покупку франшизы), информационно-консультационная поддержка и другое. Для получения более подробной информации о возможных инструментах поддержки необходимо обратиться в Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области», – подчеркнула Наталья Давыдова, директор Фонда. О том, насколько удобна франшиза как бизнес-формат, она сказала: – «Покупка франшизы – отличная альтернатива созданию бизнеса с нуля, ведь франчайзинг, по сути, своеобразный инкубатор для малого и среднего бизнеса. Плюсы франшиз очевидны: проверенная модель бизнеса, бренд, масштабная рекламная поддержка, профессиональное обучение сотрудников, поддержка и развитие. Из минусов я могу выделить жёсткий регламент сотрудничества, строгий контроль качества, одностороннее расторжение договора, ликвидацию компании-франчайзера и закрытый список поставщиков».

В деловую программу ярмарки вошли презентации успешных франшиз, реализованных в Иркутской области. Франчайзи – практики поделились реальным опытом решения вопросов, возникающих при работе по модели франшизы.

Этому, по большей части, была посвящена и панельная дискуссия, в которой приняли участие Илона Толстоухова (директор Консалтинговой компании «Новация»), Кристина Яковенко (коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент»), Василий Симольчук (руководитель детской школы телевидения «ТЕЛЕШКО»), Ольга Павлюк (директор магазина Оrby), Иван Волгушкин (независимый консультант в области детских развлечений, партнёр проекта познавательного развлекательного парка «Любо-Город»). В качестве экспертов в дискуссии приняли участие Ирина Нижник, («Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» (ФПП)) и Дмитрий Магировский, президент Emerson Consulting Group.

Оценивая ярмарку, её участники отметили изменения, свидетельствующие о возросшем по сравнению с прошлым годом уровне организации и подготовки. Так, Иван Казаков, юрист по направлению франчайзинга СХ ПАО «Белореченское», отметил: «По сравнению с прошлым годом масштабы ярмарки реально возросли, организация стала лучше. В целом, прогресс разительный. Посетителей, причем не праздно шатающихся, а именно интересующихся, стало гораздо больше. Спрос и интерес чувствуются конкретные».

Возросшие по сравнению с прошлым годом уровень организации и интерес к ярмарке отметила и Ольга Андреева, заместитель начальника по региональному развитию фирменной франчайзинговой сети ГП «Янта»: «Что нам понравилось? В этом году понравилась организация, всё более продуманно. Организаторы взяли на себя оформление стендов, и всё было в едином стиле. И народу в этом году на ярмарке гораздо больше. Приехали предприниматели из других регионов, нам это очень интересно».

Дмитрий Викторович Шалов, директор по развитию франчайзинга «РОСИНТЕР Ресторанс» (бренды IL Патио, Шикари, Costa coffee), заметил: «Я был на многих выставках, поэтому могу сравнивать. Все понравилось. Случайных людей мало, публика, заинтересована во франчайзинге, люди задают правильные вопросы. Конверсию можно оценивать только после выставки, но я провел порядка десяти предварительных переговоров. При этом надо учитывать, что у нас высокоинвестиционный продукт, необходимо до 20 млн руб.».

Подводя итоги мероприятия, представитель «Центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» (ФПП) Ирина Нижник отметила: «Главное, что были заключены контракты. Мы как организаторы ставили три задачи. Первая – расширить возможности регионального бизнеса по приобретению франшиз федерального значения. Второй задачей было продвижение региональных франшиз на федеральный уровень. Третья задача – познакомить бизнес-сообщество региона с лидерами рынка франчайзинга. И при этом у нас получилось расширить границы, привлечь на ярмарку бизнес Бурятии, Читы, Тывы, Красноярска. Это позволило сделать ярмарку франшиз межрегиональной».

У Международной Байкальской Ярмарки франшиз, очевидно, большое будущее. Будет продолжена и другая работа по продвижению региональных франшиз за пределами Иркутской области. «В конце мая, в Москве на базе Российской Ассоциации Франчайзинга будет проходить масштабное мероприятие с участием большого количества стран. Мы планируем представить региональные франшизы на данном мероприятии, чтобы продвинуть их на международный уровень. Опыт поселка «Хрустальный», о котором нам рассказали на Байкальской ярмарке франшиз, говорит, что это нам по силам. Будет ли ярмарка традиционной? – На второй ярмарке мы увидели, что востребованность региона в новых франшизах действительно усилилась. Очевидно и желание других регионов встраиваться в эти процессы. Да, ярмарка франшиз станет традиционной, и сейчас мы будем определять её периодичность» - сказала, комментируя итоги мероприятия, Ирина Нижник.