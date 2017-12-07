Консалтинговая компания «Новация»: «Город ждет новых предложений»

В начале декабря 2017 г. в Иркутске состоялась Вторая Международная Байкальская ярмарка франшиз. Своими размышлениями о перспективах франчайзинга в Прибайкалье делится один из участников мероприятия, руководитель Консалтинговой Компании «Новация» Илона Толстоухова.

Насколько популярна и востребована сегодня франшиза в нашем регионе? В полной ли мере наш регион оценил ее возможности?

– Франшиза как бизнес-стратегия в Прибайкалье набирает обороты. Предложений на рынке все больше, и есть очень хорошие примеры успешных проектов в разных областях. Но есть и куда расти. Мы видим франчайзи везде, во всех сферах, а в производственной их почти нет. Достойно представлена на «Ярмарке» была строительная отрасль – Кристина Яковенко (поселок «Хрустальный»). Да, это то, чем наша территория уже сегодня может гордиться, но этого мало, конечно. Хотелось бы, чтобы у местного бизнес-сообщества сформировалось более серьезное понимание франшизы, чтобы она не ассоциировалась только со сферой услуг и общепитом.

Что в большей степени характеризует сегодня франшизу как бизнес-стратегию: риски или перспективы?

– По сути, франшиза – готовая, упакованная бизнес-модель, которую и приобретает франчайзи. Насколько эта модель окажется рабочей и эффективной, зависит от множества факторов: от степени проработанности франшизы, от ее адаптивности к местным условиям, от личности и профессионализма франчайзи. Риски есть всегда, и, покупая франшизу, лучше воспользоваться помощью профессионалов в выборе. Наши специалисты могут в этом помочь.

Можно ли минимизировать эти риски?

– Конечно; важно изначально понимать, чего ты хочешь от бизнеса и насколько ты готов вписаться в чужую концепцию. Франшиза вряд ли подойдет тем, кто предпочитает свободное предпринимательство, ведь франчайзи должны следовать установленным стандартам. Таковы правила. Но если нужно куда-то вложить деньги, масштабировать бизнес, сгенерировать дополнительный финансовый поток – франшиза прекрасный вариант. Вы получаете готовое решение с технической и информационной поддержкой; не нужно моделировать процессы, есть готовая CRM, стандарты, маркетинг, – бери и работай. Акцент тут на слове «работай», т.к. многие ошибочно думают, что покупают «волшебную пилюлю» и можно ничего не делать, но это кропотливый труд, как и любой бизнес.

На что следует обратить внимание, выбирая франшизу?

– На все составляющие – франшиза должна быть проработана и «упакована» максимально. Внимательно изучить условия, процесс, сроки и результат.

Какие франшизы лучше приживаются на нашей почве?

– Любой бизнес необходимо адаптировать к местным условиям. Местный рынок готов не ко всем предложениям, нужно выбирать очень взвешенно.

Готов ли наш рынок к приходу новых франшиз?

– Конечно, рынок абсолютно не насыщен, город не просто готов – он ждет новых предложений.

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