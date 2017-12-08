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Инфабрика объявляет очередной набор на первый в Иркутске БЛОКЧЕЙН – КУРС в режиме оффлайн!

8 декабря 2017

ИНФАБРИКА  приглашает
всех, кто готов перейти от слов к делу и начать зарабатывать на блокчейне и криптовалютах, на ПЕРВЫЙ в Иркутске практический БЛОКЧЕЙН – КУРС в режиме оффлайн!

При регистрации в декабре стоимость курса - 15000 рублей, регистрационный взнос – 5000 рублей.
При регистрации в январе – 20000 рублей.

 

Ведущий курса Владимир Попов

Автор 2-х книг о криптовалютах и ICO

ТОП-автор Хабр

Автор, эксперт проектов VC, Forklog, iTuber, Golos

IT-юрист РФ

Основатель SINERGIS itsynergis.ru/blog

2 раза в неделю, 2,5 ​часа занятие

7 занятий

Для кого этот курс?

Для тех, кого интересует сфера блокчейн и криптовалют, для начинающих майнеров и трейдеров, для тех, кто хочет применять блокчейн в реальном бизнесе.

Вы узнаете: 

  • О практических примерах блокчейна вне биткоина: как это применять и монетизировать;
  • Об  установке кошелька и безопасности разных видов;
  • Об основных способах защиты и конкретных программах для защиты Bitcoin;
  • О блокчейне в бизнесе  - с разбором  конкретных кейсов участников (вопросы и ответы);
  • О  смарт-контрактах: структура кода и что надо о ней знать;
  • О практических  методах реализации DAO в бизнесе участников;
  • О том, что нужно знать о защите смарт-контрактов и о том, сколько стоят ошибки;
  • О том, какие существуют  методы консенсуса и как их использовать на практике;
  • Что такое трекеры и как их правильно применять?

Параллельно мы:

  • Изучим смарт-контракты на конкретных ICO и научимся понимать, в чём положительные и отрицательные стороны сжигания, сохранения и т.д. токенов;
  • Разберем, как и где можно создавать смарт-контракты, в чём их плюсы и минусы;
  • Рассмотрим практические примеры заработка на майнинге нетривиальными способами;
  • Поймем, Почему PoW может выжить даже после DPoS; 
  • Проведем обзор бирж и их будущего с точки зрения практикующего трейдера;
  •  Разберем, почему CoinMarketCap - лишь верхушка айсберга,  опять же, с позиции участника рынка;
  • Проанализируем методы анализа, которые помогли мне в 2008-м и помогут в 2018-м г.
  • Проведем анализ текущих ICO;
  • Узнаем, как именно входить в ICO безопасно? Освоим 3 популярных метода;
  • Посчитаем, сколько денег можно заработать на ICO и сколько зарабатывать не нужно; изучим  опыт работы на криптобиржах;
  • Поймем, что общего между доткомами и ICO и как это использовать в среднесрочной перспективе;
  • Узнаем, как делать ICO: какие шаги конкретно;  начинаем прямо здесь и сейчас;
  • Освоим методику оценки 4T на аудитории: сложный контекстный поиск;
  • Начнем  проект с нуля: освоим первые шаги и узнаем, что делать дальше…
  • Рассмотрим другие практические вопросы.

90% практики!

Регистрация на сайте https://infabrika.com/bitcoin

Отзыв участника: Я закончила этот курс. Хочу сказать, что это нечто новое в вопросах обучения у нас в Иркутске. Во-первых, я впервые не заскучала: информации каждое занятие было много, и практических заданий вал – не расслабишься. И все по теме. Во-вторых, Владимир. Хотя, это могло бы быть первым и единственным. Нет ни одного вопроса, на который он бы не ответил, или хотя бы взял тайм-аут для обдумывания – он в теме на 500 %! В-третьих, прекрасная локация и организация. «Инфабрика» молодцы. В-четвертых, уже есть практическая отдача. 
Елена

Иркутск ул.Ширямова​ 32, 3 этаж, офис 3​
тел: ​ +79149360411 (Лора Коркина) +79021771390


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