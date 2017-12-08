Инфабрика объявляет очередной набор на первый в Иркутске БЛОКЧЕЙН – КУРС в режиме оффлайн!

ИНФАБРИКА приглашает
всех, кто готов перейти от слов к делу и начать зарабатывать на блокчейне и криптовалютах, на ПЕРВЫЙ в Иркутске практический БЛОКЧЕЙН – КУРС в режиме оффлайн!
При регистрации в декабре стоимость курса - 15000 рублей, регистрационный взнос – 5000 рублей.
При регистрации в январе – 20000 рублей.
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Ведущий курса Владимир Попов
Автор 2-х книг о криптовалютах и ICO
ТОП-автор Хабр
Автор, эксперт проектов VC, Forklog, iTuber, Golos…
IT-юрист РФ
Основатель SINERGIS itsynergis.ru/blog
2 раза в неделю, 2,5 часа занятие
7 занятий
Для кого этот курс?
Для тех, кого интересует сфера блокчейн и криптовалют, для начинающих майнеров и трейдеров, для тех, кто хочет применять блокчейн в реальном бизнесе.
Вы узнаете:
- О практических примерах блокчейна вне биткоина: как это применять и монетизировать;
- Об установке кошелька и безопасности разных видов;
- Об основных способах защиты и конкретных программах для защиты Bitcoin;
- О блокчейне в бизнесе - с разбором конкретных кейсов участников (вопросы и ответы);
- О смарт-контрактах: структура кода и что надо о ней знать;
- О практических методах реализации DAO в бизнесе участников;
- О том, что нужно знать о защите смарт-контрактов и о том, сколько стоят ошибки;
- О том, какие существуют методы консенсуса и как их использовать на практике;
- Что такое трекеры и как их правильно применять?
Параллельно мы:
- Изучим смарт-контракты на конкретных ICO и научимся понимать, в чём положительные и отрицательные стороны сжигания, сохранения и т.д. токенов;
- Разберем, как и где можно создавать смарт-контракты, в чём их плюсы и минусы;
- Рассмотрим практические примеры заработка на майнинге нетривиальными способами;
- Поймем, Почему PoW может выжить даже после DPoS;
- Проведем обзор бирж и их будущего с точки зрения практикующего трейдера;
- Разберем, почему CoinMarketCap - лишь верхушка айсберга, опять же, с позиции участника рынка;
- Проанализируем методы анализа, которые помогли мне в 2008-м и помогут в 2018-м г.
- Проведем анализ текущих ICO;
- Узнаем, как именно входить в ICO безопасно? Освоим 3 популярных метода;
- Посчитаем, сколько денег можно заработать на ICO и сколько зарабатывать не нужно; изучим опыт работы на криптобиржах;
- Поймем, что общего между доткомами и ICO и как это использовать в среднесрочной перспективе;
- Узнаем, как делать ICO: какие шаги конкретно; начинаем прямо здесь и сейчас;
- Освоим методику оценки 4T на аудитории: сложный контекстный поиск;
- Начнем проект с нуля: освоим первые шаги и узнаем, что делать дальше…
- Рассмотрим другие практические вопросы.
90% практики!
Регистрация на сайте https://infabrika.com/bitcoin
Отзыв участника: Я закончила этот курс. Хочу сказать, что это нечто новое в вопросах обучения у нас в Иркутске. Во-первых, я впервые не заскучала: информации каждое занятие было много, и практических заданий вал – не расслабишься. И все по теме. Во-вторых, Владимир. Хотя, это могло бы быть первым и единственным. Нет ни одного вопроса, на который он бы не ответил, или хотя бы взял тайм-аут для обдумывания – он в теме на 500 %! В-третьих, прекрасная локация и организация. «Инфабрика» молодцы. В-четвертых, уже есть практическая отдача.
Елена
Иркутск ул.Ширямова 32, 3 этаж, офис 3
тел: +79149360411 (Лора Коркина) +79021771390