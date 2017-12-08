Эдуард Семёнов, «Компания БКС»: «Деньги – только инструмент»

Кто-то когда-то нарисовал картину, что биржи и фондовый рынок – мир для людей с огромными деньгами, крепкими нервами и исключительными умственными способностями. СМИ и массовая культура приложили немало творческих усилий, чтобы укрепить этот стереотип. И всё бы ничего, если бы сегодня это расхожее мнение не мешало многим и многим людям использовать современные финансовые инструменты и зарабатывать. Прокомментировать, развенчать или подтвердить популярные мифы о биржевой торговле мы попросили руководителя Иркутского филиала «Компании БКС» Эдуарда Семёнова.

Миф 1. На фондовом рынке зарабатывают только сильнейшие, такие как «волки с Уолл-стрит»

– Это миф. Круг людей, торгующих на биржах, широк. Через профессиональных брокеров на фондовые рынки могут выходить все желающие. К примеру, типичный клиент БКС - это мужчина от 35 до 55 лет, собственник бизнеса либо менеджер высокого уровня, со средним или выше среднего уровнем дохода. Его главное отличие – способность планировать свое будущее и будущее семьи, что особенно важно сегодня. Согласитесь: в условиях нестабильности и неблагоприятной демографии трудно прогнозировать благополучную жизнь на пенсии. Вот люди и хотят обеспечить себе приемлемое качество жизни. Одни начинают думать об этом смолоду, другие, и таких большинство, – позже. БКС работает с людьми, которые задумываются о своём будущем, ставят перед собой финансовые цели, а мы помогаем подобрать нужные инструменты в правильном соотношении, чтобы цели были достигнуты.

Миф 2. Биржевая торговля требует неотрывно находиться у монитора и следить за котировками

– Раньше так и было, но ситуация давно изменилась. Сидеть у монитора всё время больше не надо. За последние годы технологии ушли вперёд. Наш фондовый рынок прошёл несколько этапов развития. Времена, когда нужно было звонить брокеру и давать подробные команды, уходят в прошлое. С начала 2000-х годов широкое распространение получили так называемые роботы. Они экономили время, снимали психологическое напряжение, что помогало оптимально вести себя в реальных торгах. Однако роботы требуют постоянных вложений, и часто эта гонка технологий выходит за грань финансовых возможностей инвестора. А ведь любая используемая технология должна окупаться. Вероятно поэтому роботы постепенно теряют популярность, хотя и заняли свою нишу на фондовом рынке.

Сейчас развивается новый этап. Пришло время инвестиционных стратегий. Надёжнее всего работают аналитика профессиональных брокеров и инвестиционные идеи. Постоянно сидеть у компьютеров больше не надо – можно вести полноценную жизнь, а фондовый рынок теперь место не для драм, а для дополнительного или основного заработка. Большинство необходимых операций делается через обыкновенный смартфон. Например, приложение «Мой брокер» позволяет быть в курсе всех важнейших событий и различных идей на рынке и в комфортном режиме получать рассылку с анализом рынка. Клиенту остается только выбрать идею и принять решение. Для объективности «Мой брокер» позволяет сравнить идеи и предложения БКС с разными брокерами.

Важно понимать: аналитики БКС отвечают за качество своих идей и получают бонусы, только если генерируют прибыльные идеи. На нашей аналитике сейчас основана работа и управляющих компаний, и персональных брокеров, и роботов. По статистике, у БКС сейчас исполняемость инвест-идей – 80%.

Фото: А. Фёдоров

Миф 3. Консервативным инвесторам нечего делать на фондовом рынке

– Тоже миф. Для тех, кто не готов рисковать в принципе, есть соответствующие инструменты – корпоративные, муниципальные облигации, облигации федерального займа.

Стоит отметить, что сейчас идет отток вкладчиков из банков. Люди привыкли к доходности по вкладам, если не в двузначных цифрах, то хотя бы в близких к этому. Сейчас такого не будет. По новым правилам ставка доходности не должна отличаться от средней величины ставок по десяти крупнейшим банкам более чем на 2 п.п. Это делается для стабилизации экономической ситуации. Банки проводят акции, увеличивают проценты на короткое время, но тогда им нужно больше перевести в Агентство страхования вкладов, им это невыгодно. Смысл идти в банк пропадает, но люди ищут куда вложить деньги. А доход по облигациям – 8 – 9%.

Аналог облигаций, но с определёнными условиями – защитные ноты. Это чуть более рискованные инструменты. Никуда не делись и ПИФы.

В целом, есть разные инструменты, помогающие по-разному зарабатывать. БКС одним из первых в рамках персонального финансового планирования начал внедрять личный инвест-профиль клиента и формировать на основе его стратегию. Клиент заполняет анкету, мы определяем инвест-профиль и подбираем инструменты, с которыми ему комфортно будет работать. Учитывается очень много различных параметров: и цели, и возможности на сегодняшний день, и отношение к риску. По степени готовности к риску выделены несколько групп клиентов: от консервативных до агрессивных и спекулятивных. И даже самому консервативному человеку можно составить инвестиционный портфель и подобрать комфортные для него инструменты на фондовом рынке.

Миф 4. На фондовый рынок приходят только за большими деньгами

– Для новичков фондового рынка, это правда. Желание заработать больше есть у всех. У людей разные цели, и не всегда просто их сформулировать. Причём цели могут быть абсолютно разными и их может быть несколько. Мы «подсвечиваем» цели, помогаем человеку их оцифровать, составляем оптимальный инвестиционный портфель. Но стоит всегда помнить, деньги – всего лишь инструмент. Главное – это цель, на что эти деньги потом используются.

Миф 5. Чтобы зарабатывать на фондовом рынке, нужно изначально иметь миллионы

– И это миф. Работать можно с любой суммой, но у разных продуктов разные пороги входа. Еще нужно иметь в виду затраты, возникающие при биржевой торговле. Есть минимальная комиссия брокера, есть депозитарные расходы. Это фиксированные затраты. Для того, чтобы ежемесячно получать доход, способный удовлетворять все ваши потребности, то есть рассматривать заработок на фондовом рынке как основной, нужна приличная по средним меркам сумма. Но даже если начать с небольшой суммы, и с каждой зарплаты увеличивать ее на одну – две тысячи, можно довольно быстро выйти на неплохой уровень дохода. Чем раньше задумаешься и начнешь инвестировать – тем больше заработаешь в итоге.

Миф 6. Лучшие инвестиции - это доллары

– Есть и такая стратегия, но доллары должны работать, как любые деньги. Мы поможем купить их по выгодному курсу и выгодно вложить. Сумма может быть разной. В этом году проценты по валютным стратегиям, например, по «Стратегии Максима Шеина» позволяют заработать от 15 до 30 %.

Миф 7. Стратегия «Купил и держи» остается самой выигрышной

– Если бы это была самая выгодная стратегия, других бы не существовало. Она имеет право на жизнь, но чаще всего при активной торговле результаты выше. Выгоднее управлять деньгами, варьировать между возможностями и стабильностью. Ну купил, ну держу. А вдруг весь рынок сильно и быстро просядет? А при активной стратегии убытки могут быть гораздо меньше.

Миф 8. Биржевая торговля выгодна только брокерам

– Брокеры получают доход в виде комиссии, но это небольшие деньги. Нам выгодно, когда у клиента больше денег, лучше финансовый результат. Почему? При доверительном управлении результат вознаграждения управляющего привязан к доходу. У брокера – к обороту. Клиент больше купил/продал – брокер больше комиссии получил. А оборот тем больше, чем больше доходы клиента и его удовлетворённость работой брокера.

Плюс такой момент, например. Куда выгоднее вложить консервативному клиенту: в банк под 7 % годовых, в ОФЗ под 8,5 – 9 % годовых, или в корпоративные облигации стабильных частных компаний под 10 – 12 % годовых? Получается, купив даже ОФЗ на бирже, заплатив комиссию брокеру, клиент уже получил дополнительный доход по сравнению со вкладом.

А если мы сравним депозит и рынок акций для клиента со спекулятивным инвест-профилем? Например, депозит под 1,5 % годовых в долларах и вложения в «Стратегию Максима Шеина» под 15 – 30 % годовых в тех же долларах.

Так кому это выгодно?

Фото: А. Фёдоров

Не является предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.