«Клубные кварталы» в поселке «Патроны-парк»: комфорт и безопасность в четвертой степени

Одним из самых привлекательных качеств загородного жилья всегда считалась приватность. Жить в социуме, но не видеть и не слышать за стенками соседей – это ли не мечта современного человека, уставшего от шума и суеты? Вместе с тем, полная изолированность от людей, знакомых и незнакомых, не всегда желательна, ведь человек – существо социальное. Как найти компромисс и организовать пространство максимально безопасно и комфортно, но с необходимой степенью приватности, знают в компании META-GROUP.

Представьте себе: вы сворачиваете с Байкальского тракта по направлению к заливу, въезжаете в свой (закрытый) поселок в сосновом лесу, затем попадаете на еще более закрытую и безопасную территорию, оставляете автомобиль в личном гараже на две машины и проходите – пешком – внутрь небольшого уютного квартала. А там, на опять-таки закрытой, абсолютно приватной и безопасной территории играют дети – ваши и соседские. Детям хорошо и вам тоже, потому что за них можно не волноваться, ведь войти на территорию квартала могут только его жители или их гости. Вы входите уже в собственный двор, вполне закрытый от посторонних глаз. Вы – дома. Хорошо? Еще бы! Именно такой будет жизнь тех, кто приобретет дома в «Клубных кварталах», расположенных в поселке «Патроны-парк».

Генплан «Патроны-парка» изначально включал территории как с традиционной для индивидуального жилья, так и с более плотной застройкой. Разрабатывая концепцию этой уплотненной застройки, META-GROUP решили отойти от традиционных решений и по максимуму сохранить преимущества индивидуального жилья, столь важные для жизни за городом. Добиться этого и достичь компромисса между компактностью и приватностью удалось с помощью уникальной идеи «Клубных кварталов», объединяющих от 8 до 12 домохозяйств и образующих отдельную планировочную единицу внутри поселка.

Внутри каждого такого квартала есть комфортная общая территория, где можно расположить зону барбекю, детскую площадку и любые другие решения для отдыха – по желанию жильцов. Всего таких кварталов будет 8, и расположатся они на площади 5 Га.

Максимальная защита и приватность удачно сочетаются здесь с обязательным для «Патроны-парка» комфортом. Оптимальные по размеру, а потому экономичные дома (от 120 до 200 м2) расположены на участках в 4 сотки, достаточных для того, чтобы разместить там все необходимое для семьи.

«Клубный квартал» – территория с максимальной степенью защиты и приватности, с повышенными качествами комфортности – ждёт вас!

META-GROUP информирует:

С января 2018 года произойдёт плановое повышение цен на земельные участки и строительство домов в посёлке «Патроны-парк». Старые цены действуют только до конца года. Кроме того, ещё на 2 договора распространяется акция, в рамках которой можно приобрести дом со скидкой до 1,5 млн рублей при условии 100% оплаты.

Объектом рекламы являются подрядные работы на строительство индивидуальных жилых домов в поселке «Патроны-парк».