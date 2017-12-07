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«Клубные кварталы» в поселке «Патроны-парк»: комфорт и безопасность в четвертой степени

7 декабря 2017

Одним из самых привлекательных  качеств загородного жилья всегда считалась приватность. Жить в социуме, но не видеть и не слышать за стенками соседей – это ли не мечта современного человека, уставшего от шума и суеты? Вместе с тем, полная изолированность от людей, знакомых и незнакомых, не всегда желательна, ведь человек – существо социальное. Как найти компромисс и организовать пространство максимально безопасно и комфортно, но с необходимой степенью приватности, знают  в компании META-GROUP.

Представьте себе: вы сворачиваете с Байкальского тракта по направлению к заливу, въезжаете  в свой (закрытый) поселок в сосновом лесу, затем попадаете на еще более закрытую и безопасную территорию, оставляете автомобиль в личном гараже на две машины  и проходите – пешком – внутрь небольшого уютного квартала. А там, на опять-таки закрытой, абсолютно приватной и безопасной территории играют дети – ваши и соседские. Детям хорошо и вам тоже, потому что за них можно не волноваться, ведь войти на территорию квартала могут только его жители или их гости. Вы входите уже в собственный двор,  вполне закрытый от посторонних глаз.  Вы – дома.  Хорошо? Еще бы! Именно  такой будет  жизнь тех, кто приобретет  дома в «Клубных кварталах», расположенных  в поселке «Патроны-парк». 

 Генплан «Патроны-парка»  изначально включал территории как с традиционной для индивидуального жилья, так и с более плотной застройкой. Разрабатывая концепцию этой уплотненной застройки, META-GROUP решили отойти от традиционных решений и по максимуму  сохранить преимущества индивидуального жилья, столь важные для жизни за городом. Добиться этого и достичь компромисса между компактностью и  приватностью удалось с помощью уникальной идеи  «Клубных кварталов», объединяющих от 8 до 12 домохозяйств и образующих отдельную планировочную единицу внутри поселка.

 Внутри каждого такого квартала есть  комфортная общая территория, где можно расположить зону барбекю, детскую площадку и любые другие решения для отдыха – по желанию жильцов.   Всего таких кварталов будет 8, и расположатся они на площади 5 Га.

Максимальная защита и приватность удачно сочетаются здесь с обязательным для «Патроны-парка» комфортом. Оптимальные по размеру, а потому  экономичные  дома (от 120 до 200 м2) расположены на участках  в 4 сотки, достаточных для того, чтобы разместить там все необходимое для семьи.

 «Клубный квартал» – территория с максимальной степенью защиты и приватности, с повышенными качествами комфортности – ждёт вас!

META-GROUP информирует:

С января 2018 года произойдёт плановое повышение цен на земельные участки и строительство домов в посёлке «Патроны-парк». Старые цены действуют только до конца года. Кроме того,  ещё на 2 договора распространяется акция,  в рамках которой можно приобрести дом со скидкой до 1,5 млн рублей при условии 100% оплаты.

Объектом рекламы являются подрядные работы на строительство индивидуальных жилых домов в поселке «Патроны-парк».
(3952) 62-01-01  
patronipark.ru
г. Иркутск, ул. Ширямова, 32, 
3 этаж, оф. 7

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