Дмитрий Щербаков, АН "Слобода": Как зарабатывать на недвижимости в условиях «просыпающегося» рынка

По данным Росреестра, в последнее время рынок коммерческой недвижимости просыпается: количество сделок понемногу, но растет. О том, в какой степени официальные данные соответствуют реалиям, об особенностях и возможностях сегодняшнего рынка Газете Дело рассказал руководитель АН «Слобода» Дмитрий Щербаков.

С апреля по июль 2017 года динамика по рынку была отрицательной, и только в августе начался рост. Рынок «развернулся». Это реальные цифры?

– Реальные. Сделок немного, но они есть. С августа действительно наметился рост с нарастающим итогом плюс 1,9%.

То есть рынок «просыпается»?

– Он «просыпается», но медленно. Активность есть, но есть и сдерживающие факторы: денег на рынке мало. Большинство заявок по сделкам не выходят за рамки бюджета в 5-10 млн рублей. Свыше 10 миллионов заявок нет.

Означает ли это, что выходить из депозитов рано?

– Как раз нет. Эксперты говорят, что пора выходить из депозитов и покупать недвижимость. Есть масса интересных и недооцененных объектов. Сейчас самое время их купить, улучшить и заработать.

Можете назвать примеры?

– Много недвижимости в залоге у банков, в том числе квартир. Есть на продаже большие и сравнительно недорогие здания. Из них можно сделать интересные объекты, заполнить арендаторами или продать. Вариантов много.

Для офисов тоже интересное время для покупок – их стоимость существенно просела и ниже уже не будет. Но покупать их лучше именно для себя. Если сдавать в аренду – надо понимать, что это «длинные» деньги. Отдача возможна только года через три.

Возможности, о которых вы говорите, предполагают более сложные подходы к работе с объектами? Просто «купить и продать» уже не получится?

– Да. Возможностей на рынке много, особенно если есть крупные деньги и ты активный инвестор. Но подходы к недвижимости действительно усложняются: для успеха необходим девелопмент. Нужно быть в теме, видеть векторы развития для города в целом, понимать не только как распределяются потоки, но и как они генерируются. Говорят же, что для успешного развития объекта необходимо три условия: место, место и место, но теперь место нужно создавать. Кроме того, необходимо грамотное профессиональное управление.

А что сегодня можно посоветовать владельцам торговых площадей в формате стрит-ритейл? Некоторым из них сейчас непросто?

– Да, ситуация для стрит-ритейлеров усложняется. Нужно понимать, какие бизнесы могут существовать именно в таком формате и быть готовым к переменам.

И какие это бизнесы?

– Недорогой общепит. Услуги, например, салоны красоты или барбершопы. Магазины с товарами импульсного спроса – цветами, сувенирами, подарками. Бизнесы «низкого сегмента» типа ломбардов и ремонтных мастерских; они тоже повысили требования к помещениям. И наоборот – магазины-монобренды высокого ценового уровня.

А как обстоят дела с некрупными торговыми центрами? Справедливо ли их называют «отмирающим форматом»?

– Отчасти да. Но это касается тех ТЦ, где не ищут возможности. Даже небольшие ТЦ могут быть современными и приносить доход и инвесторам, и арендаторам. В качестве примера могу привести ТЦ «Оранж», которым мы занимаемся. Там всё неплохо. Есть всё, что необходимо, и люди довольны: прибыль есть. Там, кстати, еще не все площади распроданы.

Итак, чтобы зарабатывать на недвижимости сегодня, надо…

– Развивать объекты, грамотно управлять ими, быть гибким и улавливать новейшие тенденции рынка.

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