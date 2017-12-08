Антон Кондратьев, "Система АМТ": Как создать в загородном доме интерьер с душой и историей

Антон Кондратьев, генеральный директор УК «Система АМТ», и его партнеры – резиденты Галереи « Rеvолюция» – убеждены, что в создании интерьера загородного дома нужно в первую очередь следовать зову сердца, окружая себя предметами «с историей», «живыми» вещами. О том, почему так важно не поддаваться модным веяниям, а создавать свою уникальную атмосферу, эксперт рынка недвижимости рассказывает в авторской колонке.

– Приближается Новый год и долгие зимние каникулы – время, когда все мы ходим в гости к родственникам, друзьям, соседям и принимаем гостей у себя.

Задумывались ли вы о том, что каждый дом – это живое отражение людей, живущих в нем? Мы можем получить представление об истории семьи, ее увлечениях, ценностях, если все это «читается» в мебели, предметах интерьера, висящих на стенах картинах, стоящих на полках безделушках.

На первое место здесь выходят такие понятия, как «декор» и «дизайн интерьера». В последнее время они распространились настолько широко, что часто люди, поддаваясь веяниям моды, забывают про свою естественную тягу к вещам, которые им действительно хочется иметь на виду, и обставляют дом красивыми, «как на картинке в журнале», но совершенно бездушными, «молчаливыми» предметами.

На интерьер и декор можно посмотреть с двух точек зрения – хозяина дома и гостей, которые к нему приходят. С точки зрения хозяина, очевидно, что его должны окружать вещи, наиболее значимые для него, отражающие его жизнь, его историю. Но в последнее время люди стали обращать все больше внимания на реакцию внешнего мира, заменяя естественные для себя предметы декора на то, что, по их мнению, должно понравиться гостям и произвести на них впечатление.

Именно этот мотив зачастую лежит в основе современного дизайна интерьеров и декора, предлагаемого журналами. К сожалению, есть дизайнеры, которые пользуются подобной озабоченностью заказчиков, разрабатывают дизайн-проекты и говорят хозяевам дома, что те не имеют права перекрашивать стены, переставлять мебель, добавлять какие-нибудь растения, поскольку не приобщены к тайнам «правильного дизайна». В итоге люди живут в очень красивом, но очень чуждом для них пространстве.

Ирония же заключается в том, что и гостям подобные «правильные» интерьеры нужны не больше, чем хозяевам дома. Ведь гораздо интереснее прийти не в «музей современного декора», а в пространство, отражающее жизнь семьи. Перчатка горнолыжника, ошейник любимой собаки, школьный гербарий, портрет бабушки, пионерский галстук, любимые магнитики на холодильнике, старые пожелтевшие грамоты, детские рисунки – все это понравится гостям гораздо больше, чем вазы и статуи, не имеющие к хозяевам дома никакого отношения.

Не поддавайтесь представлениям о том, что современный декор должен быть обязательно красивым, как на журнальной картинке, и выполненным в стиле современного искусства. Пусть ваш дом будет уникальным и уютным! Окружайте себя вещами, дорогими вашему сердцу, предметами, которые могут многое о вас рассказать.

С наступающим Новым годом вас, открывайте новые Горизонты!

Управляющая компания «Система АМТ»

www.systemamt.ru

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