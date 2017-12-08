Недвижимость в 2017-м году

Средневзвешенные ставки по выданным ипотечным кредитам, % годовых

2017 г. запомнится, как минимум, двумя значимыми событиями, оказавшими заметное влияние на рынок недвижимости: снижением ставок по ипотеке и фактической отменной ДДУ.

Снижение ипотечных ставок началось еще в 2015 г. С того времени по сегодняшний день ставка опустилась до рекордно низких значений и в ноябре 2017 г. в некоторых банках составила 8,9 %.

Это ожидаемо привело к росту общего количества ипотечных сделок. С января по октябрь текущего года их зарегистрировано на 32 % больше, чем за аналогичный пе­риод 2016 г., а показатель октября 2017 г. в два с половиной раза превысил показатель октября 2016 г.

Объем ипотечного кредитования в этих условиях вырос, однако заметного влияния на строительный рынок это не оказало, несмотря даже на более низкие в некоторых банках процентные ставки для новостроек. Отчасти это можно объяснить стабильно высоким интересом населения к рынку вторичной недвижимости. По сравнению с прошлым годом, соотношение сделок по новостройкам и «вторичке» изменилось в среднем с 50/50 на 30/70. Второй причиной такого положения вещей служит возросший объем сделок по рефинансированию ипотеки – эти деньги на строительный рынок не приходят.

В период с января по октябрь 2017 г. в Иркутске было заключено около 5000 сделок по ДДУ (новостройки) и свыше 14 000 сделок по вторичному жилью. По новостройкам в первом полугодии 2017 г. наблюдался спад; рост проявился только после снижения ипотечных ставок. По «вторичке» ситуация была стабильной – ни падения, ни взрывного роста не наблюдалось. Сравнение динамик позволяет сделать вывод о том, что снижение ставок по ипотеке оказало стимулирующее воздействие, в основном, на рынок вторичного жилья. Есть все основания полагать, что статистика последних месяцев года покажет рост количества сделок. Многие банки обещают и далее снижать ставки, кроме того, ноябрь и декабрь – традиционно наиболее удачные месяцы по уровню продаж.

Количество ДДУ и переходов прав на основании договора купли-продажи (мены) жилья в Иркутске, шт.

Цены на новостройки с начала года подросли на 5,9%. Средняя стоимость вторичного жилья практически не изменилась: немного просев летом, к концу года она прибавила 0,5%. При этом разница в стоимости «вторички» и строящегося жилья продолжает сокращаться (средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 30.11.2017 – 55,32 тыс. руб./кв.м, первичного – 53,54 тыс. руб./кв.м.).

Количество зарегистрированных жилых помещений, приобретенных (построенных) за счет кредитных средств, шт.

Главный из факторов, влияющих на рынок недвижимости в ближайшей перспективе, – изменения в 214 ФЗ о долевом строительстве. Цель и суть изменений – отказ от финансового механизма долевого строительства и постепенный (но быстрый) переход к проектному финансированию. Последствия этого мы в полной мере ощутим позже, в 2019 г. К тому времени закончится строительство по действующим разрешениям, и рынок полностью встанет на «новые рельсы», но прогнозируемый экспертами рост цен на недвижимость может начаться раньше, поскольку основные изменения в закон уже вступили в силу.

Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 30.11.2017, руб.