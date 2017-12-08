ПРАКТИКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс включено свыше 420 000 документов Федеральной антимонопольной службы России и ее территориальных управлений (ФАС и УФАС). Их Вы найдете в новом Информационном Банке Практика антимонопольной службы.

Банк содержит решения, предписания, постановления, определения ФАС и УФАС, принятые по результатам рассмотрения дел о нарушениях в различных отраслях:

- злоупотребление доминирующим положением;

- нарушения закона о рекламе;

- нарушения законодательства в сфере размещения заказов;

- естественные монополии;

- незаконные преференции со стороны органов власти и др.

Документы в новом банке содержат аннотации. Они позволяют, не открывая текста, узнать его суть: какое нарушение рассматривалось и какое решение по нему принял антимонопольный орган. Из решений ФАС и УФАС можно быстро перейти к упомянутым в них нормативным актам. Банк обновляется ежедневно.

Новый банк в Системе КонсультантПлюс будет полезен многим специалистам: юристам, специалистам по закупкам, госслужащим, специалистам по рекламе и др. Теперь можно оперативно знакомиться с актуальной практикой антимонопольной службы, чтобы грамотно готовить жалобы в ФАС и УФАС, оспаривать решения, вынесенные в отношении организации, анализировать потенциальные риски и минимизировать их.

В дополнение рекомендуем онлайн-банк "Архив решений ФАС и УФАС", доступ к которому возможен при наличии Интернета. В онлайн-архиве около 280 000 документов. Представлены тексты без аннотаций и гиперссылок на упоминаемые правовые акты.

Подробности о банке Практика антимонопольной службы в Системе КонсультантПлюс можно узнать в региональном центре Сети КонсультантПлюс ООО "КонсультантПлюс в Иркутске".