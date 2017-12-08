Агентство недвижимости «Тысячелетие» предлагает объекты недвижимости!

«Клубные кварталы» в поселке «Патроны-парк»: комфорт и безопасность в четвертой степени

Одним из самых привлекательных качеств загородного жилья всегда считалась приватность. Жить в социуме, но не видеть и не слышать за стенками соседей – это ли не мечта современного человека, уставшего от шума и суеты? Вместе с тем, полная изолированность от людей, знакомых и незнакомых, не всегда желательна, ведь человек – существо социальное. Как найти компромисс и организовать пространство максимально безопасно и комфортно, но с необходимой степенью приватности, знают в компании META-GROUP.