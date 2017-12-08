ООО ОА «Наследие» сообщает о смене печатей

Дмитрий Ружников: новые горизонты «Нового города»

​​​​​​​Сказать, что уходящий год был для строителей беспокойным – значит, ничего не сказать. Кризис в сочетании с турбулентностью в законодательстве поставили отрасль в условия, близкие к экстремальным. Благодаря каким силам строителям удается сегодня строить качественное жилье и решать задачи повышенной социальной значимости? О достижениях, планах и опасениях ОАО «ФСК «Новый Город» нам рассказал заместитель генерального директора Дмитрий Ружников.