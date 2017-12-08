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ООО ОА «Наследие» сообщает о смене печатей

8 декабря 2017

Сообщаем, что оттиск  основной печати Общество с ограниченной ответственностью  «Наследие» ОГРН 1113850004730 и печать  «для документов» следует считать недействительными с 30 ноября 2017 г. на основании приказа №60 генерального директора ООО ОА «Наследие» о смене печатей. Оттиски печатей прилагаются.


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