ООО ОА «Наследие» сообщает о смене печатей

Сообщаем, что оттиск основной печати Общество с ограниченной ответственностью «Наследие» ОГРН 1113850004730 и печать «для документов» следует считать недействительными с 30 ноября 2017 г. на основании приказа №60 генерального директора ООО ОА «Наследие» о смене печатей. Оттиски печатей прилагаются.
Газета Дело
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании. Бизнес Образование
ООО ОА «Наследие» сообщает о смене печатей8 декабря 2017
/ Газета Дело /
-
Дмитрий Ружников: новые горизонты «Нового города» [08.12.2017]Сказать, что уходящий год был для строителей беспокойным – значит, ничего не сказать. Кризис в сочетании с турбулентностью в законодательстве поставили отрасль в условия, близкие к экстремальным. Благодаря каким силам строителям удается сегодня строить качественное жилье и решать задачи повышенной социальной значимости? О достижениях, планах и опасениях ОАО «ФСК «Новый Город» нам рассказал заместитель генерального директора Дмитрий Ружников.
-
ВТБ: Надежность + привлекательные ставки = рост [08.12.2017]Экономика оживает, предприятия инвестируют в развитие, кредитная активность бизнеса растет. Однако далеко не все банки говорят о росте кредитных портфелей. Как это отражается на финансовых показателях одного из крупнейших банков страны? Чего ждать его клиентам? На эти и другие вопросы Газете Дело ответила руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутске Александра Макарова.
-
Инфабрика объявляет очередной набор на первый в Иркутске БЛОКЧЕЙН – КУРС в режиме оффлайн! [08.12.2017]При регистрации в декабре стоимость курса 15000 рублей, регистрационный взнос – 5000 рублей. При регистрации в январе – 20000 рублей.
-
Компания «МебельСтиль» – прорыв к новым возможностям [08.12.2017]С 1994 года создаем, пожалуй, лучшие офисы
-
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [08.12.2017]
-
ВТБ в Иркутске: внешнеэкономический акцент [08.12.2017]Корпоративный бизнес банка ВТБ в Иркутске по итогам 11 месяцев 2017 г. отмечает увеличение активности региональных компаний в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД). За этот период по поручениям клиентов банком проведены более 5,5 тысяч операций общим объемом 5,8 млрд. рублей. В топ стран-лидеров в проведении экспортно-импортных операций вошли Китай (по итогам 11 месяцев доля паспортов сделок достигла 58 %), Монголия и Южная Корея.
-
Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.12.2017 г. (тыс. руб./кв. м) [08.12.2017]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 01.12.2017 г. (тыс. руб./кв.м) [08.12.2017]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
-
Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.12.2017 г. (тыс. руб./кв.м) [08.12.2017]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
Агентство недвижимости «Тысячелетие» предлагает объекты недвижимости! [08.12.2017]18 лет на рынке недвижимости Агентство недвижимости «Тысячелетие»
-
Вклад месяца «Удобный» от Иркутский филиала ПАО «АктивКапитал Банк» [08.12.2017]
-
Вклад месяца «Пенсионный Депозит» от Филиала «Иркутский» ОАО КБ «Солидарность» [08.12.2017]
-
ПРАКТИКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС [08.12.2017]В Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс включено свыше 420 000 документов Федеральной антимонопольной службы России и ее территориальных управлений (ФАС и УФАС). Их Вы найдете в новом Информационном Банке Практика антимонопольной службы.
-
Елена Ланцова: Лизинг дождался взрывного роста [07.12.2017]Хотите узнать, как обстоят дела в реальном секторе экономики – пообщайтесь со специалистами в области лизинга. Именно у них аккумулируется актуальная и объективная информация о потребностях и возможностях производственных компаний. Об итогах 2017 года, о том, какие экономические реалии радуют, а какие внушают тревогу, газете Дело рассказала руководитель компании «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова.
-
«Родные берега»: Вектор на устойчивое развитие [07.12.2017]Чтобы удачно вписаться в экономические реалии, современному застройщику необходимо безошибочно чувствовать потребности разных жителей города – и молодых, и постарше. Компании «Родные берега» это удается. Каким будет экономичное жилье для студентов и аспирантов? Где будет расположен новый статусный жилой комплекс? Как на практике создается комфортная городская среда? Об этом и о ближайших перспективах компании читателям Газеты Дело рассказывает руководитель компании Алексей Распутин.
-
Иркутск готов к приходу новых франшиз [07.12.2017]В начале декабря в Байкал Бизнес Центре г. Иркутска прошла Вторая Международная Байкальская ярмарка франшиз. Организовал мероприятия Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области совместно с Министерством экономического развития региона. По оценке посетителей и участников, ярмарка оказалась интересным и полезным мероприятием с большим потенциалом и перспективами.
-
Промышленным кластерам – реальную поддержку [07.12.2017]14 декабря в г. Иркутске состоится стратегическая сессия Центра кластерного развития и Регионального центра инжиниринга Иркутской области. Это мероприятие уже получило статус традиционного – на нем подводятся итоги уходящего года и строятся планы на будущий.
-
Иркутская нефтяная компания: "Идеи сотрудников приносят прибыль" [06.12.2017]Любая компания, какой бы крупной и успешной она ни была, время от времени сталкивается с необходимостью улучшений. Постоянный поиск инновационных решений и внедрение их в рабочие процессы – условие успеха современного бизнеса. Именно этому была посвящена вторая научно-практическая конференция, состоявшаяся 16 ноября в Иркутской нефтяной компании. Свежие идеи, новые разработки и творческая энергия специалистов нефтегазовой сферы лягут в основу развития ИНК на ближайший период.
-
Инфабрика: Чтобы сделать все правильно, лучше прийти к нам [03.11.2017]Похоже, многое из того, что мы знаем о маркетинге и SMM нужно пересмотреть, а лучше забыть и начать учиться снова. О принципах, на которых сегодня строится действительно эффективное проектное обучение нам рассказали представители «Инфабрики» Лора Коркина, Сергей Мядзелец и Михаил Шурыгин.
-
Александр Дорошенко: Мы провели перезагрузку управления рисками [03.11.2017]О том, как совершенствуется система управления рисками в Иркутской Нефтяной компании, нам рассказал заместитель генерального директора по повышению эффективности Александр Дорошенко