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Газета Дело
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.12.2017 г. (тыс. руб./кв.м)8 декабря 2017
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Эдуард Семёнов, «Компания БКС»: «Деньги – только инструмент» [08.12.2017]Кто-то когда-то нарисовал картину, что биржи и фондовый рынок – мир для людей с огромными деньгами, крепкими нервами и исключительными умственными способностями. СМИ и массовая культура приложили немало творческих усилий, чтобы укрепить этот стереотип. И всё бы ничего, если бы сегодня это расхожее мнение не мешало многим и многим людям использовать современные финансовые инструменты и зарабатывать. Прокомментировать, развенчать или подтвердить популярные мифы о биржевой торговле мы попросили руководителя Иркутского филиала «Компании БКС» Эдуарда Семёнова.
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Дмитрий Ружников: новые горизонты «Нового города» [08.12.2017]Сказать, что уходящий год был для строителей беспокойным – значит, ничего не сказать. Кризис в сочетании с турбулентностью в законодательстве поставили отрасль в условия, близкие к экстремальным. Благодаря каким силам строителям удается сегодня строить качественное жилье и решать задачи повышенной социальной значимости? О достижениях, планах и опасениях ОАО «ФСК «Новый Город» нам рассказал заместитель генерального директора Дмитрий Ружников.
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ВТБ: Надежность + привлекательные ставки = рост [08.12.2017]Экономика оживает, предприятия инвестируют в развитие, кредитная активность бизнеса растет. Однако далеко не все банки говорят о росте кредитных портфелей. Как это отражается на финансовых показателях одного из крупнейших банков страны? Чего ждать его клиентам? На эти и другие вопросы Газете Дело ответила руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутске Александра Макарова.
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Недвижимость в 2017-м году [08.12.2017]2017 г. запомнится, как минимум, двумя значимыми событиями, оказавшими заметное влияние на рынок недвижимости: снижением ставок по ипотеке и фактической отменной ДДУ.
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Антон Кондратьев, "Система АМТ": Как создать в загородном доме интерьер с душой и историей [08.12.2017]Антон Кондратьев, генеральный директор УК «Система АМТ», и его партнеры – резиденты Галереи «Rеvолюция» – убеждены, что в создании интерьера загородного дома нужно в первую очередь следовать зову сердца, окружая себя предметами «с историей», «живыми» вещами. О том, почему так важно не поддаваться модным веяниям, а создавать свою уникальную атмосферу, эксперт рынка недвижимости рассказывает в авторской колонке.
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Инфабрика объявляет очередной набор на первый в Иркутске БЛОКЧЕЙН – КУРС в режиме оффлайн! [08.12.2017]При регистрации в декабре стоимость курса 15000 рублей, регистрационный взнос – 5000 рублей. При регистрации в январе – 20000 рублей.
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Дмитрий Фалеев, Сбербанк: Хеджирование рисков необходимо предприятиям любых отраслей [08.12.2017]Страхование рисков призвано помочь предприятиям с большей уверенностью смотреть в будущее и прогнозировать финансовые потоки независимо от геополитической или экономической обстановки. Кризис 2014 года, когда цены на нефть буквально за полгода рухнули с $110 до $30, а доллар за это же время взлетел с 35 до 80 рублей, заставил региональные компании по-новому взглянуть на производные инструменты и начать реальное страхование рисков. Спрос на инструменты валютного хеджирования в Байкальском банке Сбербанка за 3 года вырос более чем в 3 раза, а товарного хеджирования – более чем в 6 раз. Какие риски страхует Сбербанк и какие контракты наиболее востребованы на региональном рынке рассказал Дмитрий Фалеев, директор управления глобальных рынков Байкальского банка Сбербанка.
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Компания «МебельСтиль» – прорыв к новым возможностям [08.12.2017]С 1994 года создаем, пожалуй, лучшие офисы
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [08.12.2017]
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Дмитрий Щербаков, АН "Слобода": Как зарабатывать на недвижимости в условиях «просыпающегося» рынка [08.12.2017]По данным Росреестра, в последнее время рынок коммерческой недвижимости просыпается: количество сделок понемногу, но растет. О том, в какой степени официальные данные соответствуют реалиям, об особенностях и возможностях сегодняшнего рынка Газете Дело рассказал руководитель АН «Слобода» Дмитрий Щербаков.
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ВТБ в Иркутске: внешнеэкономический акцент [08.12.2017]Корпоративный бизнес банка ВТБ в Иркутске по итогам 11 месяцев 2017 г. отмечает увеличение активности региональных компаний в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД). За этот период по поручениям клиентов банком проведены более 5,5 тысяч операций общим объемом 5,8 млрд. рублей. В топ стран-лидеров в проведении экспортно-импортных операций вошли Китай (по итогам 11 месяцев доля паспортов сделок достигла 58 %), Монголия и Южная Корея.
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Сергей Суверов: «Серьезных предпосылок для кризиса в 2018 году нет» [08.12.2017]Куда перетекают деньги российских вкладчиков? Какие условия нужны для успешного инвестирования? Чем интересен сейчас американский рынок? Об этом рассказал Сергей Суверов, кандидат экономических наук, главный аналитик управляющей компании БКС на конференции «Экономика 2018: разговор 'без купюр'», организованной компанией «БКС Премьер».
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Николай Корженевский: "Растут все. Последние два квартала мы наблюдаем лучшие темпы роста за последние лет восемь" [08.12.2017]Мировая экономика и риски растут. Путь от одной рецессии до другой пройден на 2/3. Америка остается законодателем мировой экономической моды, а Россия отвязывается от нефти. Вывод капитала с развивающихся рынков продолжается, а рост цен на нефть – не радует. О том, что происходит в макроэкономике и как это отражается на фондовых рынках, рассказал Николай Корженевский, эксперт, специальный гость конференции «Экономика 2018: разговор ‘без купюр’», организованной Компанией «БКС Премьер».
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.12.2017 г. (тыс. руб./кв. м) [08.12.2017]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ООО ОА «Наследие» сообщает о смене печатей [08.12.2017]Сообщаем, что оттиск основной печати Общество с ограниченной ответственностью «Наследие» ОГРН 1113850004730 и печать «для документов» следует считать...
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 01.12.2017 г. (тыс. руб./кв.м) [08.12.2017]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Агентство недвижимости «Тысячелетие» предлагает объекты недвижимости! [08.12.2017]18 лет на рынке недвижимости Агентство недвижимости «Тысячелетие»
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Вклад месяца «Удобный» от Иркутский филиала ПАО «АктивКапитал Банк» [08.12.2017]
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Вклад месяца «Пенсионный Депозит» от Филиала «Иркутский» ОАО КБ «Солидарность» [08.12.2017]
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ПРАКТИКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС [08.12.2017]В Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс включено свыше 420 000 документов Федеральной антимонопольной службы России и ее территориальных управлений (ФАС и УФАС). Их Вы найдете в новом Информационном Банке Практика антимонопольной службы.