Вклад месяца «Удобный» от Иркутский филиала ПАО «АктивКапитал Банк»

Дмитрий Фалеев, Сбербанк: Хеджирование рисков необходимо предприятиям любых отраслей

Страхование рисков призвано помочь предприятиям с большей уверенностью смотреть в будущее и прогнозировать финансовые потоки независимо от геополитической или экономической обстановки. Кризис 2014 года, когда цены на нефть буквально за полгода рухнули с $110 до $30, а доллар за это же время взлетел с 35 до 80 рублей, заставил региональные компании по-новому взглянуть на производные инструменты и начать реальное страхование рисков. Спрос на инструменты валютного хеджирования в Байкальском банке Сбербанка за 3 года вырос более чем в 3 раза, а товарного хеджирования – более чем в 6 раз. Какие риски страхует Сбербанк и какие контракты наиболее востребованы на региональном рынке рассказал Дмитрий Фалеев, директор управления глобальных рынков Байкальского банка Сбербанка.