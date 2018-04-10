Будущее – за «облаками». Что предлагает современный телеком иркутскому бизнесу

Сегодня, пожалуй, нет ни одной сферы, которой бы не коснулись цифровые технологии. Телеком стремительно меняется на наших глазах и помогает изменять другие отрасли бизнеса. Почему сегодня мобильный оператор стал первым помощником бизнесмена, и с помощью каких виртуальных инструментов можно оптимизировать бизнес-процессы крупного предприятия или, например, небольшой логистической компании? Есть ли будущее у системной интеграции в Иркутской области? На эти и другие вопросы Газеты Дело ответил директор филиала МТС в Иркутской области Андрей Березной.

Андрей Николаевич, долгое время телекоммуникационная отрасль находилась в кризисе. И вот, в 2017-м – рост. Участники рынка адаптировались к новым условиям?

– Кризис на телеком-рынке был вызван не только экономической ситуацией. Были и другие вполне объективные причины. Традиционные телеком-операторы на протяжении долгого времени развивались за счет выручки от голосовых услуг. Но есть предел – говорить больше 24 часов в сутки невозможно. Каждый из участников отрасли начал искать свои пути выхода из ситуации. Поэтому в последние несколько лет мы активно осваиваем новые и, в общем, не совсем привычные для российского телеком-рынка сферы деятельности. Цифры говорят о том, что мы выбрали верный путь. МТС уже правильнее назвать цифровой компанией, которая предоставляет весь спектр возможных приложений и сервисов.

Можно поподробнее, что изменилось с цифровизацией бизнеса?

– За последние несколько лет между традиционным телекомом и конечным пользователем встали те, кому люди начали доверять больше. Это компании формата Google, Facebook и прочие. Сегодня и мы готовы предоставлять те сервисы, которые раньше конечные пользователи получали на наших сетях не от нас. У МТС запущено около 25 приложений – «Музыка», «Пресса», «Книги», для бизнеса, для родителей и многие другие. Самое популярное сегодня приложение «Мой МТС» заменяет консультанта в салоне и позволяет без обращения в колл-центр решить практически любую проблему. Абонент экономит время – ведь идти или звонить никуда не надо; он всегда в курсе остатков по пакетам минут или трафика; знает, когда и на сколько нужно пополнить баланс… Это очень удобно.

Также мы вышли на перспективный рынок финансовых услуг. У МТС есть собственная карта с одной из самых выгодных программ кэшбэка и электронный кошелек, средства в котором мы, кстати, теперь страхуем от похищения хакерами.

Онлайн-обучение, проекты на основе big data, телемедицина, развитие искусственного интеллекта – с нашими возможностями все это более чем реально.

Конечно же, всё строится с помощью базисной технологии – скоростного мобильного доступа в интернет. В этом направлении мы усиленно работали в 2017-м и продолжаем работать сейчас.

И каковы результаты? Как сейчас обстоят дела с покрытием сетью в Иркутской области?

– Результаты, на наш взгляд, впечатляющие: за год потребление мобильного интернета в Иркутской области продемонстрировало активный рост – почти в два раза. Такие показатели превзошли даже наши самые оптимистичные прогнозы.

Число базовых станций увеличилось более чем в два раза. Причем появились они не только в Иркутске и городах районного значения, но и в малых населенных пунктах, где мобильный интернет нередко единственная возможность для жителей присоединиться ко всемирной паутине.

Мы продолжаем строиться: за три месяца 2018-го МТС установила новые базовые станции 4G в нескольких крупных городах региона. Помимо Иркутска это Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Байкальск. Улучшили качество связи на Голоустненском тракте.

Вернемся к инновациям. Можно утверждать, что диджитализация и системная интеграция затронула МТС глубже, чем остальных игроков рынка?

– Так и есть. Экосистема из разных направлений и продуктов работает более эффективно, именно ее мы и создаем. Системная интеграция – это новый уровень работы с клиентами. Если раньше, скажем, при организации видеонаблюдения или видеоконференций мы фактически могли предоставить клиенту только каналы передачи данных, то теперь – полный спектр услуг. Покупка «Энвижн групп» – крупного системного интегратора – позволяет нам оказывать услуги по установке лицензированного программного обеспечения, антивирусов. Мы можем сделать для любого предприятия IT-аудит, предоставить оборудование, провести необходимые коммуникации, установить программное обеспечение, обслуживать эти системы. Любой IT-продукт «под ключ» – системы безопасности, пропускные системы для отелей, домов, системы для хранения информации, автоматизации производств.

Андрей Березной, директор филиала МТС в Иркутской области.

Фото : А. Фёдоров

В подобных проектах масштаб бизнеса или отрасль имеют значение?

– На самом деле, наши технологии применимы к любому виду и масштабу бизнеса. Малый, средний, крупный – не так важно. Среди наших корпоративных клиентов – компании и предприятия, работающие в абсолютно разных сферах. Транспорт, ЖКХ, добыча полезных ископаемых, торговля, медицина…

Все большее практическое применение как в России, так и в Иркутской области сейчас получает телематика. «Общающиеся» между собой SIM-карты популярны в различных счётчиках – воды, электричества и прочих ресурсов, системах мониторинга автотранспорта, объектах транспортной инфраструктуры, банковских терминалах и других «умных» устройствах. Рынок с каждым годом увеличивается, предлагая всё новые и новые такие гаджеты.

В прошлом году наш сервис начали использовать в общественном транспорте Ангарска. Теперь предприятие оперативно получает данные о пассажиропотоке, исправности автобуса или трамвая, соблюдении графика движения. А пассажиры могут узнать о местонахождении нужного маршрута с помощью смартфона.

По вашим оценкам, какие услуги МТС наиболее востребованы иркутскими бизнесменами?

– Если еще несколько лет назад к нам приходили, в основном, за сим-картами или фиксированной связью, то сегодня главный запрос от корпоративных клиентов – уже не выгодный тариф на голосовую связь или интернет, а оптимизация расходов на логистику, службы доставки или корпоративный транспорт, автоматизация работы предприятия или организация удаленного офиса.

Все чаще предприниматели интересуются информационным SMS-рассылками – это многофункциональный инструмент, с помощью которого можно и координировать работу удаленных сотрудников и, например, рассказывать клиентам о новых поступлениях в магазинах. По запросу клиента мы делаем выборку по своей базе с помощью технологий BigData и направляем информацию людям, потенциально заинтересованным в предложении компании. Недавно, например, иркутский спортивный клуб обратился за помощью в формировании потенциальной клиентской базы. «Точечная» реклама, безусловно, имеет больший эффект, чем веерная рассылка. Клиент получает оптимальный результат в оптимальные сроки, а информация доходит именно до того, до кого нужно.

Если говорить о недавних новинках, то это «МТС-касса». Продукт только появился, но мы видим интерес к нему со стороны иркутских предпринимателей. Вообще онлайн-кассы – это не только требование законодательства, но и отличная возможность для компаний оптимизировать процессы и сократить издержки.

Какие IT-решения, на ваш взгляд, станут популярными и востребованными в ближайшем будущем?

– Я думаю, что будущее – за «облаками». Предприниматели понимают, что хранить огромные массивы данных у себя, содержать серверное оборудование – недешево и не всегда безопасно. Поэтому спрос на облачные решения с каждым годом растет.

«Облака» позволяют не только сэкономить. Продукты #CloudМТС обрабатывают и анализируют массивы данных для бизнес- и финансовой аналитики, целевого маркетинга, персонализации контента. А в случае переезда офиса не нужно будет создавать всё с нуля.

Кроме того, «облака» позволяют оперативно подстраивать бизнес, например, к сезонности. Пользователь получает необходимый пакет услуг только в тот момент, когда он ему нужен, и платит, собственно, только за количество приобретенных функций.

Можете привести пример?

– Скажем, если Вы владеете фирмой, продающей путевки на Ольхон, то, скорее всего, летом Ваш бизнес намного активнее, чем зимой. Байкал во льду, конечно, красив, но вряд ли я ошибусь, что желающих попасть туда летом все же больше. Мощности виртуального сервера можно снизить в «несезон» и, соответственно, платить за услуги меньше. И увеличить мощность, когда в этом будет необходимость.

И, напоследок – о планах. Что в приоритете у Иркутского филиала МТС в этом году?

– В первую очередь, развитие инфраструктуры, увеличение скоростей. Мы будет строить новые базовые станции 4G по всему региону, включая как крупные города, так и совсем маленькие поселки, а также автотрассы и популярные места отдыха – Ольхон, Малое море, Листвянка, Байкальск. Нам важно, чтобы сигнал был устойчивым повсюду. Там, где есть хорошая связь и быстрый доступ в интернет, решаема практически любая задача.

Андрей Березной, директор филиала МТС в Иркутской области.

Фото : А. Фёдоров

Елена Демидова,

Газета Дело

