Инвестиции в доллары: эксперты рекомендуют ETF

Светлана Даценко, к.м.н., главный врач медицинского центра «Beauty Line»

Курс доллара снижается, но инвесторы по-прежнему хранят свои сбережения в американской валюте. Светлана Даценко – кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Beauty Line» (г. Иркутск) рассказала Газете Дело о том, какие инструменты, позволили ей не только компенсировать снижение курса, но и заработать. И не 1%, как по стандартному валютному вкладу, а 24% годовых – в долларах США.

Я выбрала доллары не случайно

Доллары были выбраны не случайно: я анализировала информацию по рынкам, изучала советы экспертов, в том числе и Евгения Богатырёва. Учитывала волатильность рынков, динамику роста, налоговые режимы и т.д. Рублёвый сектор был для меня, как для инвестора, неинтересным, а долларовый, напротив, я сочла очень перспективным.

Так как я сама врач, то понимаю важность своевременного обращения за консультациями к профессионалам. Для меня таким профессионалом – личным инвестиционным консультантом – стал Евгений Богатырёв.

Я обратилась к нему в начале 2017 года. Мы встречались несколько раз, обсудили мои финансовые принципы, задачи, степень риска, к которому я готова. Я не любитель рисковать, при этом мне хотелось заработать 10-15% годовых в долларах США на горизонте одного года. Оказалось, что на рынке есть продукты, которые мне подходят.

Ставка на ETF и дивидендных аристократов

Евгений говорил, что, по мнению аналитиков, наилучшими перспективами в 2017 году будут обладать мировые акции, и для получения нужной мне доходности имеет смысл обратить на них внимание. В итоге мы сделали стратегическую ставку на высокотехнологичный сектор США, а также на развивающиеся рынки (акции и фонды Китая и Бразилии), включили в портфель перспективные фонды на металлы, а также фонды со встроенным «плечом» (т.н. «левериджем»).

Помимо этого, я по совету Евгения покупала акции крупных компаний с устойчивым бизнесом. Многие из них – «дивидендные аристократы», то есть на протяжении последних 10-20 лет ежегодно увеличивают дивидендные выплаты (напр., Abbvie Inc., The Coca Cola Company).

Для диверсификации рисков у меня есть активы в ПИФе. Имею вклады в разных банках.

Довольна результатом, рекомендую

Очень довольна результатами 2017 года. Мой портфель вырос почти на 24% годовых в долларах США.

Для меня как для инвестора очень важно не только доброжелательное отношение, но и результат. Я вижу разный подход к клиенту, от некоторых банков просто отказалась из-за равнодушного отношения. Не к клиенту – к его результату… Чай и кофе везде предложат, а вот результат за ваши деньги – далеко не всегда... Работая с Евгением Богатырёвым, нахожусь в зоне комфорта. Он исключительно деликатен и держит договоренности. Уверена в компетенции его команды, которая всегда на связи и готова работать, подстраиваясь под твой график. Работают ребята и в очень позднее время, и даже если ты за границей.

Я пришла в «Инвестиционный Бутик» по рекомендации и готова рекомендовать его тем, кто задумывается над инвестиционным рынком или ищет более качественный подход к управлению своими финансами.

Мнение эксперта:

Доллар США по отношению к рублю по итогам 2017 года подешевел более чем на 5 %, и сейчас продолжает торговаться ниже 60 рублей. Ставки по валютным депозитам находятся на крайне низком уровне – 0,5-1,0 % годовых, поэтому в текущих условиях это неудачное вложение. Тем не менее, многие наши клиенты – владельцы бизнеса и не только, пережив не один валютный кризис, предпочитают хранить свои сбережения в долларах США. И мы их понимаем.

Для клиентов, желающих получать доход в валюте, подойдет инвестирование с помощью брокерского счета на иностранных торговых площадках, в частности, в фонды ETF (англ. Exchange-Traded Funds). Данные фонды являются, по сути, аналогами паевых инвестиционных фондов в России. Фонды ETF владеют базовыми активами (акциями, облигациями, сырьевыми фьючерсами, иностранной валютой и т.д.) и выпускают на них акции. По мере изменения стоимости активов, изменяется и стоимость акций ETF.

На сегодняшний день ETF являются одним из самых популярных способов инвестирования в долларах США.

В 2017 году доходность по инвестициям наших клиентов оказалась даже выше ожиданий за счет бурного роста американского рынка акций. Например, акции так называемой группы FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) выросли в 2017 году приблизительно на 50 процентов, более чем в два раза перекрыв рекордный рост индекса S&P 500. Данные бумаги мы покупали через фонд XLK (Technology Select Sector SPDR ETF). Этот фонд инвестирует в акции технологичного сектора США, в котором мы и сейчас видим потенциал дальнейшего роста.

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