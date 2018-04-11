Пожарная безопасность. Почему скупой заплатит больше

Наталья Домрачева, руководитель компании «РС-Техно», рассказывает о том, почему при комплектации спецоборудования на объекте недвижимости важно придерживаться правил, и почему экономия на мелочах может обернуться дополнительными затратами.

Наталья, желание сэкономить естественно для грамотного хозяйственника. Почему вы считаете это ошибкой?

– Экономия экономии рознь. Иногда владельцы и управляющие недвижимостью хотят сэкономить на мелочах, и это порой оборачивается дополнительными хлопотами и расходами. Например, нужно установить противопожарные двери, и заказчик при комплектации просит убрать доводчики на том основании, что двери всегда будут стоять открытыми. Каждый доводчик стоит три тысячи, вроде мелочь, а приятно, особенно если дверей несколько. И мы каждый раз объясняем: «Инспекторы при проверке объекта согласно Федеральному закону 123-ФЗ потребуют у вас средства для самозакрывания дверей. Проверка может быть не пройдена». Это яркий пример того, что когда ты что-то не доделываешь, можно считать, что ты этого не сделал вовсе. В случае проверки придется эти, казалось бы, ме­лочи, «догонять», и это в любом случае потери времени, денег, сил.

Но разве так уж трудно заказать и смонтировать дополнительную опцию?

– Несмотря на кажущуюся простоту, тут есть определенные риски, главный из которых – технологический. Дополнительная опция, заказанная клиентом спустя долгое время после установки основного оборудования, может просто не встроиться в систему. По разным причинам: другой ли производитель, произведена ли финишная отделка, а может, площадь уже сдана в аренду. Важно понимать: удешевить конструкцию полдела, но потом, все, что не сделано сразу, придется доделывать. Каждый недочет рано или поздно все равно всплывет и «аукнется». В случае с серьезными конструкциями это повлечет серьезные сложности.

Можете привести примеры?

– Пожалуйста. Допустим, заказчик при заказе противопожарных штор отказался от кнопки ручного аварийного открывания-закрывания или от источника бесперебойного питания. Мотивация – «Нам это не нужно, нам лишь бы пройти проверку». А потом выяснилось, что они необходимы. И начинается: декоративные панели снять, проводку вытянуть, и стены нужно штробить… А отделка уже завершена и помещение вовсю эксплуатируется: работают люди, покупатели, сотрудники.

В любом случае, дозаказ опции – это потеря времени, а приглашение монтажной бригады на «дозаправку» – это дополнительные расходы, как правило, незапланированные. Если мы ставим эту же самую опцию в ходе реализации комплексного проекта, она обходится раза в три дешевле, чем если заказать эти «небольшие» услуги позже, хотя бы за счет транспортных расходов.

То есть, значение разъяснительной работы по-прежнему велико?

– Конечно. Мы отвечаем за результат и хотим, чтобы у клиента с нашим оборудованием не было никаких проблем, в том числе с проверками. Ни один клиент не уходит от нас без минимально нужного набора опций. Мы знаем: если к нам обратились, – оборудование будет укомплектовано как нужно. У нас есть правило на входе: «Уважаемый клиент, делать будем вот так, потому что мы за вас несем ответственность, и вы в течение минимум двух лет будете спокойны. У вас даже в мыслях не будет, что по оборудованию где-то недоделка. Вы сможете даже не вспоминать о нем, комплектовать и монтировать ваше оборудование будем мы, потому что мы в этом специалисты. А вы делайте свое дело – учите, лечите, производите и продавайте что-то полезное, так будет честнее».

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